Meta retire la caméra de ses lunettes connectées. Présentées lors de Connect 2026, les nouvelles Ray-Ban Meta Audio conservent Muse, les appels, la musique et les fonctions de traduction, mais abandonnent totalement la capture photo et vidéo. Un choix qui permet à la fois d’affiner le design et de répondre aux critiques persistantes concernant la possibilité de filmer discrètement des personnes avec des lunettes connectées.

Conçues avec EssilorLuxottica, elles seront proposées à partir de 349 dollars, avec 23 combinaisons de montures et de verres. Meta ne cherche donc pas simplement à décliner ses Ray-Ban existantes : l’entreprise veut créer une nouvelle branche de son catalogue où l’audio et l’intelligence artificielle suffisent à justifier le port quotidien de lunettes connectées.

Ray-Ban Meta Audio : des lunettes connectées volontairement privées de caméra

Les Ray-Ban Meta Audio reposent sur une idée particulièrement simple : conserver les fonctions qui ne nécessitent pas de voir l’environnement et supprimer complètement les caméras. Elles permettent ainsi d’écouter de la musique et des podcasts, de passer des appels, de traduire des conversations et surtout d’interagir vocalement avec Muse, le nouvel agent IA personnel de Meta.

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La suppression des caméras distingue immédiatement cette gamme des autres lunettes intelligentes de l’entreprise. Elle répond également à l’une des principales controverses entourant cette catégorie de produits : la difficulté pour une personne située à proximité de savoir avec certitude si elle est filmée.

Meta avait déjà tenté de renforcer les protections sur ses modèles équipés de caméras. L’entreprise avait notamment prévu de désactiver la capture lorsque la LED indiquant un enregistrement était masquée ou altérée. Une protection technique ne supprime cependant pas toutes les inquiétudes liées à la présence permanente d’une caméra sur un appareil porté au niveau des yeux.

Avec les Meta Audio, la réponse devient beaucoup plus radicale : il n’y a tout simplement rien permettant d’enregistrer une image. Cette différence pourrait rendre le produit plus acceptable dans certains environnements professionnels, sociaux ou privés où une paire de lunettes équipée d’une caméra peut susciter une méfiance immédiate.

Cela ne signifie évidemment pas que toutes les questions de confidentialité disparaissent. Des microphones restent nécessaires pour les appels, les commandes vocales et les interactions avec Muse. Mais la suppression de la vidéo élimine l’un des usages les plus visibles et controversés des lunettes connectées actuelles.

43 grammes et jusqu’à 12 heures d’autonomie

L’absence de caméra apporte également des bénéfices matériels. Meta annonce un poids de seulement 43 grammes, avec des montures plus fines que celles de ses modèles intégrant un système photographique.

EssilorLuxottica et Meta ont également travaillé sur plusieurs éléments destinés à améliorer le confort. Les branches disposent d’extrémités ajustables, les plaquettes nasales peuvent être remplacées et les charnières acceptent une certaine extension. Ces détails sont loin d’être secondaires pour un appareil censé être porté pendant plusieurs heures.

L’autonomie atteint jusqu’à 12 heures sur une seule charge, selon Meta. L’étui fourni permet de porter l’autonomie cumulée à 48 heures avant de devoir lui-même être rechargé. C’est précisément le type de gain que permet une architecture débarrassée de la capture photo et vidéo.

La gamme se décline en 23 combinaisons de couleurs et de verres, réparties autour de deux styles. La Clubmaster reprend une silhouette rétro bien connue de Ray-Ban, tandis que la Burbank adopte une forme rectangulaire plus classique. Des verres correcteurs pourront également être commandés pour les utilisateurs ayant besoin d’une prescription optique.

À 349 dollars, Meta reste néanmoins très au-dessus du prix d’une simple paire d’écouteurs sans fil. L’entreprise doit donc convaincre que le confort d’un système audio intégré à des lunettes, associé à l’accès permanent à Muse, apporte suffisamment de valeur pour créer une catégorie distincte.

Meta cherche aussi une alternative aux écouteurs sans fil

C’est probablement là que les Ray-Ban Meta Audio deviennent les plus intéressantes. Sans caméra et avec une expérience principalement sonore, elles se rapprochent moins d’un appareil de capture que d’une alternative aux écouteurs sans fil.

Mark Zuckerberg a d’ailleurs insisté sur cette dimension pendant la présentation. Selon lui, une fois habitué à disposer d’un son de qualité en permanence, l’idée d’intégrer directement cette expérience dans des lunettes devient naturelle.

La comparaison avec des produits comme les AirPods prend alors davantage de sens. L’utilisateur peut écouter du contenu, répondre à des appels ou parler à un assistant sans avoir nécessairement quelque chose placé dans les oreilles. Les lunettes disposent en plus d’un avantage structurel : pour une personne qui porte déjà des verres correcteurs ou solaires toute la journée, elles ne représentent pas forcément un appareil supplémentaire à ajouter à son équipement.

Muse devient toutefois la pièce qui permet à Meta d’aller au-delà de l’audio. L’agent personnel peut être sollicité directement par la voix pour répondre à des questions, traduire une conversation ou accéder à certaines informations et services. Les Meta Audio s’inscrivent ainsi parfaitement dans la nouvelle stratégie présentée à Connect. Meta ne cherche plus seulement à rendre ses lunettes capables de prendre des photos ou des vidéos ; l’objectif est de transformer la monture en interface vocale permanente avec son IA.

Sans caméra, Muse perd naturellement la possibilité d’interpréter ce que voit l’utilisateur. Mais pour de nombreuses interactions quotidiennes, cette limitation pourrait être acceptable en échange d’un appareil plus léger, plus autonome et moins intrusif.

Les Ray-Ban Meta Gen 3 conservent la caméra et passent à la vidéo 3K

Meta ne renonce pas pour autant aux lunettes équipées de caméras. En parallèle des Meta Audio, l’entreprise a présenté les Ray-Ban Meta de troisième génération, qui poursuivent la formule traditionnelle développée avec EssilorLuxottica.

Cette nouvelle génération embarque une caméra de 12 mégapixels capable d’enregistrer en 3K Ultra HD, accompagnée d’un ensemble de six microphones. L’autonomie annoncée atteint jusqu’à neuf heures, soit trois heures de moins que les nouvelles Meta Audio.

La gamme ne se limite plus à la Wayfarer. Meta ajoute une monture Aviator, ainsi qu’une nouvelle Zena au dessin davantage inspiré des montures œil-de-chat. L’objectif est clair : faire disparaître progressivement l’apparence uniforme du produit technologique derrière un catalogue qui ressemble davantage à celui d’une véritable marque de lunettes.

Meta multiplie d’ailleurs les collaborations dans cette direction. Après Kylie Jenner, l’entreprise a annoncé un partenariat avec LISA, membre de Blackpink, autour de plusieurs modèles spécifiques. L’expansion géographique doit également se poursuivre sur de nouveaux marchés.

Cette diversification permet surtout à Meta de segmenter son offre. Les utilisateurs souhaitant bénéficier de la vision artificielle et de la capture photo pourront choisir les Gen 3, tandis que ceux privilégiant la discrétion, l’audio et l’autonomie disposeront désormais d’une gamme dédiée.

Dolby Atmos, personnalisation et fonctions auditives arrivent également

Meta prépare parallèlement plusieurs évolutions logicielles destinées à l’ensemble de son écosystème de lunettes IA. Parmi elles figure Dolby Atmos Capture, qui doit renforcer la dimension spatiale des enregistrements audio réalisés avec les modèles compatibles.

L’entreprise travaille également sur une fonction capable de sélectionner automatiquement la meilleure photographie parmi plusieurs images, ainsi que sur le choix entre cadrage portrait et paysage. Les contrôles pourront être davantage personnalisés et différents modes audio doivent faire leur apparition.

Les fonctions liées à l’audition constituent une évolution particulièrement intéressante. Meta a annoncé à Connect une technologie d’amélioration auditive destinée aux personnes présentant une perte auditive légère à modérée. L’objectif est d’utiliser les microphones et les haut-parleurs des lunettes pour adapter les sons environnants au profil auditif de l’utilisateur.

Meta évoque également un système baptisé Private Processing, présenté comme un moyen de traiter certaines informations sans que l’entreprise puisse accéder directement aux données concernées. Les détails techniques et les limites exactes de ce dispositif seront essentiels pour évaluer sa portée réelle, particulièrement sur des appareils dont l’intérêt repose précisément sur leur capacité à rester disponibles pendant de longues périodes.

En retirant la caméra, Meta pourrait rendre ses lunettes plus faciles à adopter

La décision de lancer des lunettes IA sans caméra peut sembler paradoxale à un moment où l’industrie cherche justement à donner davantage de capacités visuelles aux assistants. Elle pourrait pourtant élargir considérablement le public potentiel de Meta.

Une caméra permet à une IA de comprendre ce que regarde son utilisateur, d’identifier des objets ou d’apporter des informations contextuelles. Mais elle impose également un coût en poids, en autonomie et surtout en acceptabilité sociale. Tout le monde n’a pas envie de porter une caméra sur le visage, et les personnes autour de l’utilisateur n’ont pas nécessairement envie d’être face à l’une d’elles.

Les Ray-Ban Meta Audio proposent un compromis beaucoup plus simple. Elles abandonnent la vision pour se concentrer sur les interactions qui peuvent être réalisées par la voix et le son, tout en conservant Muse comme couche d’intelligence.

Cette segmentation pourrait devenir l’un des choix les plus pertinents de la nouvelle gamme. Meta n’a plus besoin de faire entrer toutes ses technologies dans chaque paire de lunettes : certaines peuvent voir, d’autres simplement écouter et parler, tandis que les modèles Display ajoutent encore une interface visuelle.

Avec les Ray-Ban Meta Audio, Meta découvre peut-être qu’une paire de lunettes intelligentes n’a pas besoin de tout voir pour être utile. En retirant la caméra, l’entreprise enlève une fonction majeure, mais elle supprime aussi l’un des principaux obstacles qui empêchaient encore ses lunettes de ressembler à un objet parfaitement ordinaire.