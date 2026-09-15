À quelques jours de son événement Meta Connect, prévu les 23 et 24 septembre, le futur casque XR de Meta commence à se dévoiler. Des images découvertes dans un package logiciel lié à Horizon OS montrent ce qui semble être Project Phoenix, un appareil beaucoup plus fin qu’un Quest classique et visuellement plus proche de lunettes de réalité mixte.

Le produit semble vouloir combler l’espace encore mal occupé entre les lunettes connectées de type Ray-Ban Meta et les casques XR complets comme le Quest 3. Un positionnement qui rapproche Meta des approches déjà explorées par Xreal, Viture ou encore Google avec Project Aura.

Project Phoenix apparaît directement dans Horizon OS

Les images ont été découvertes dans le package HorizonOS Prescription Lens, utilisé autour des inserts correcteurs destinés aux appareils Meta. Ce détail donne davantage de poids à la fuite qu’un simple rendu provenant d’une source industrielle. Les visuels semblent directement issus du logiciel de Meta et montrent notamment la manière dont des verres correcteurs peuvent être installés, retirés puis associés au casque.

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Cela ne constitue toutefois pas une annonce officielle. Meta n’a encore confirmé ni le nom commercial, ni le prix, ni les caractéristiques finales de l’appareil.

Les visuels révèlent néanmoins suffisamment de détails pour comprendre la direction prise par le projet. Project Phoenix abandonne en grande partie la silhouette volumineuse des Quest pour adopter une monture fine, des branches latérales et des appuis de nez proches de ceux de lunettes classiques.

On reste encore loin de véritables lunettes discrètes, mais le changement de philosophie est évident.

Un casque XR qui veut faire oublier le poids du Quest

Le problème du confort reste l’un des principaux obstacles de la réalité virtuelle et mixte. Un Quest 3 concentre ses écrans, ses caméras, sa batterie et son processeur directement sur le visage. Project Phoenix semble au contraire déplacer une partie de cette électronique dans un module externe relié par câble.

Les images montrent effectivement un câble sortant de la branche gauche de l’appareil, probablement destiné à rejoindre un boîtier contenant au moins une partie du calcul et de l’alimentation.

Cette architecture permettrait de réduire considérablement le poids porté sur la tête. Le concept rappelle en partie l’Apple Vision Pro, qui externalise déjà sa batterie, mais Meta semble vouloir aller plus loin en déportant également une partie du calcul.

Le résultat est un appareil dont la silhouette se rapproche davantage des lunettes XR de Xreal que d’un casque VR traditionnel. Ce choix peut sembler moins élégant qu’une solution totalement autonome, mais il répond à un compromis technique difficile à éviter : plus les lunettes deviennent légères, moins il reste de place pour dissiper la chaleur, intégrer une grosse batterie et maintenir un niveau de performances élevé.

Des caméras indiquent une vraie ambition en réalité mixte

Project Phoenix ne semble cependant pas être une simple paire de lunettes destinée à projeter un écran virtuel. Les images laissent apparaître plusieurs caméras orientées vers l’extérieur et vers le bas. Elles pourraient servir au suivi des mains, à l’analyse de l’environnement et au passthrough vidéo nécessaire pour reconstruire le monde réel à l’intérieur du casque.

Les informations découvertes précédemment dans Horizon OS pointent également vers une interface basée largement sur le regard et les gestes. L’utilisateur pourrait ainsi regarder un élément de l’interface puis effectuer un pincement avec les doigts pour le sélectionner, dans une logique proche de celle employée par l’Apple Vision Pro et d’autres plateformes XR récentes.

Meta semble d’ailleurs préparer son logiciel en conséquence. Le programme de Meta Connect inclut une session consacrée aux interactions sans contrôleurs physiques, un sujet qui correspond particulièrement bien à la philosophie supposée de Phoenix.

Si cette orientation se confirme, le produit se distinguera fortement des Quest actuels, où les manettes restent centrales pour de nombreuses expériences.

Meta cherche le produit intermédiaire qui manque encore à sa gamme

La stratégie matérielle de Meta commence ainsi à devenir beaucoup plus lisible. D’un côté, l’entreprise possède ses lunettes Ray-Ban Meta, légères et faciles à porter mais sans véritable système d’affichage immersif. De l’autre, les Quest proposent une expérience VR et MR complète, au prix d’un appareil nettement plus volumineux.

Project Phoenix viendrait occuper l’espace entre les deux. Il pourrait offrir de véritables affichages XR, du suivi du regard, du suivi des mains et un environnement Horizon OS complet, tout en restant suffisamment léger pour être porté beaucoup plus longtemps qu’un casque traditionnel.

C’est précisément le terrain sur lequel travaillent déjà Xreal et Viture, avec des lunettes connectées à un smartphone ou à un boîtier de calcul. Google développe également Project Aura, un appareil Android XR reposant lui aussi sur un module externe relié aux lunettes.

Une tendance se dessine donc clairement : l’industrie XR semble progressivement accepter l’idée que le meilleur moyen de miniaturiser l’appareil porté sur le visage consiste à déplacer ailleurs les composants les plus lourds.

Le véritable enjeu sera l’équilibre entre immersion et confort

Le design de Project Phoenix semble séduisant sur le papier, mais ce type d’appareil implique plusieurs compromis. Une monture plus ouverte améliore le confort et réduit la sensation d’isolement, mais elle peut également limiter l’immersion. Les casques VR traditionnels entourent volontairement le champ de vision afin d’empêcher la lumière extérieure de perturber l’image.

Phoenix semble au contraire assumer une périphérie beaucoup plus ouverte. Cette conception pourrait être particulièrement adaptée au travail, au divertissement sur écran virtuel, aux applications de réalité mixte et aux usages prolongés, mais elle pourrait moins bien convenir aux jeux VR cherchant une immersion totale.

Tout dépendra également des écrans utilisés, de leur champ de vision, de leur résolution et de la qualité du passthrough. Ces caractéristiques restent encore inconnues. Le prix sera tout aussi déterminant. Un appareil ultraléger utilisant des optiques compactes, plusieurs caméras et un processeur XR haut de gamme pourrait rapidement devenir beaucoup plus coûteux qu’un Quest traditionnel.

Meta Connect pourrait clarifier la nouvelle génération de matériel XR

Project Phoenix ne serait pas attendu commercialement avant 2027, ce qui laisse encore du temps à Meta pour faire évoluer le produit. Meta Connect pourrait néanmoins constituer le moment idéal pour dévoiler officiellement la direction prise par le projet ou, au minimum, pour présenter les technologies qui serviront à cette nouvelle génération d’appareils.

L’enjeu dépasse largement le simple successeur du Quest. Meta cherche depuis plusieurs années à transformer les lunettes et la réalité mixte en prochaine grande plateforme informatique. Or, entre les lunettes intelligentes trop limitées pour remplacer un écran et les casques immersifs encore trop encombrants pour devenir quotidiens, il manque toujours un format véritablement intermédiaire.

Project Phoenix semble précisément conçu pour occuper cette place. Si ces images reflètent bien le produit final, Meta pourrait ne plus chercher à fabriquer un Quest toujours plus petit. Project Phoenix suggère plutôt une rupture : déplacer progressivement la puissance hors du visage pour rapprocher enfin la réalité mixte d’une paire de lunettes que l’on pourrait réellement porter au quotidien.