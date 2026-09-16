Meta pourrait préparer une nouvelle catégorie de lunettes connectées radicalement différente de ses modèles actuels. Selon des informations de The Information, le groupe travaille sur un projet baptisé en interne « Luna », qui abandonnerait complètement la caméra pour se concentrer sur l’audio, Meta AI et les futurs agents intelligents de l’entreprise.

Un tel choix répondrait directement aux interrogations persistantes autour de la confidentialité des lunettes équipées de caméras, tout en permettant à Meta de proposer un modèle potentiellement plus abordable. Mais retirer la caméra pose également une question essentielle : que reste-t-il de réellement différenciant lorsque les lunettes ne peuvent plus voir ce que voit leur utilisateur ?

Meta Luna abandonnerait complètement la caméra

Les lunettes connectées actuelles de Meta doivent une grande partie de leurs possibilités à leur caméra intégrée. Celle-ci permet de capturer des photos et des vidéos, mais également de fournir du contexte visuel à l’intelligence artificielle.

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Cette intégration a cependant une contrepartie. Une caméra placée dans une monture ressemblant fortement à des lunettes classiques peut être difficile à identifier pour les personnes situées à proximité, ce qui nourrit régulièrement les critiques concernant la possibilité d’enregistrer discrètement des scènes du quotidien.

Meta utilise des indicateurs lumineux pour signaler lorsqu’un enregistrement est en cours. Mais, la possibilité de modifier certains de ces dispositifs a également alimenté les inquiétudes autour d’usages détournés.

Le projet Luna prendrait le problème dans l’autre sens : supprimer purement et simplement la caméra. Les lunettes perdraient ainsi leur capacité à photographier ou filmer l’environnement, mais elles deviendraient également beaucoup moins ambiguës du point de vue de la vie privée.

Meta n’a pour l’instant confirmé ni l’existence ni le développement commercial de ce produit. Les informations disponibles doivent donc être considérées comme celles d’un projet interne susceptible d’évoluer avant une éventuelle présentation.

Six microphones pour discuter avec Meta AI

Sans caméra, l’interaction avec les lunettes Luna reposerait principalement sur la voix. Selon le rapport, Meta envisagerait d’intégrer six microphones dans la monture. Ceux-ci serviraient à capter les commandes vocales et permettraient notamment de dialoguer avec Meta AI ainsi qu’avec Muse, le système d’IA agentique développé par l’entreprise.

Un bouton placé sur la branche pourrait également permettre de déclencher rapidement Meta AI sans avoir à passer systématiquement par une commande vocale.

La restitution sonore pourrait de son côté reprendre une architecture proche de celle des lunettes connectées déjà commercialisées par Meta, avec des haut-parleurs intégrés aux branches. L’utilisateur pourrait ainsi écouter de la musique, passer des appels ou recevoir les réponses de l’assistant sans porter d’écouteurs traditionnels.

Cette configuration ferait des Luna une sorte d’interface audio permanente avec l’intelligence artificielle. La monture ne chercherait plus à documenter ce que l’utilisateur regarde, mais à maintenir Meta AI disponible tout au long de la journée.

Sans caméra, l’IA perdrait une partie de son contexte

Cette approche présente toutefois un compromis important. Les lunettes constituent un support particulièrement intéressant pour l’intelligence artificielle précisément parce qu’elles peuvent partager le point de vue de leur utilisateur. Une caméra permet à un modèle multimodal d’identifier un objet, lire une affiche, interpréter une scène ou fournir des informations sur ce qui se trouve directement devant la personne.

En supprimant ce capteur, Meta améliorerait considérablement la lisibilité du produit en matière de confidentialité, mais limiterait en même temps la quantité de contexte accessible à son IA.

Luna pourrait toujours exploiter les commandes vocales, les services connectés et certaines informations provenant du smartphone. Mais l’utilisateur ne pourrait plus simplement regarder un objet et demander à l’assistant de l’identifier sans faire intervenir un autre appareil.

Ce compromis montre toute la difficulté de concevoir des lunettes centrées sur l’IA. La caméra est à la fois l’un des composants les plus controversés du produit et l’un de ceux qui lui donnent le plus de sens face à un smartphone ou à des écouteurs sans fil.

Un modèle potentiellement plus abordable

L’absence de caméra pourrait néanmoins permettre à Meta de réduire le prix de ses futures lunettes. En supprimant le capteur photo et une partie de l’électronique nécessaire au traitement des images, l’entreprise pourrait simplifier le produit et créer une nouvelle porte d’entrée dans son écosystème. Meta a déjà commencé à élargir sa gamme avec des lunettes positionnées de manière plus accessible, et Luna pourrait prolonger cette stratégie.

Un modèle plus léger technologiquement pourrait également séduire les utilisateurs intéressés par les appels, la musique et l’IA vocale, mais qui ne souhaitent tout simplement pas porter une caméra sur le visage.

Le défi sera alors de justifier l’achat face aux alternatives déjà présentes dans la poche ou dans les oreilles de l’utilisateur.

Meta AI est accessible depuis un smartphone, tandis que des écouteurs Bluetooth proposent généralement une expérience audio plus immersive grâce à leur placement directement dans ou près du conduit auditif. Les Luna devront donc apporter autre chose que la simple addition d’un assistant vocal et de haut-parleurs dans une monture.

Le confort d’utilisation pourrait devenir cet argument : aucune oreille obstruée, une IA immédiatement accessible et un appareil suffisamment discret pour être porté plusieurs heures sans nécessiter de manipulation particulière.

La confidentialité pourrait devenir un argument produit

Le projet Luna révèle surtout un changement intéressant dans la manière dont Meta pourrait segmenter son offre. Jusqu’à présent, la caméra représente l’une des principales caractéristiques permettant aux lunettes connectées de se distinguer d’un casque ou d’écouteurs. Un modèle sans caméra signifierait que la confidentialité elle-même devient une caractéristique susceptible de définir une gamme de produits.

Meta pourrait ainsi proposer plusieurs approches : des lunettes capables de voir l’environnement pour maximiser les fonctions multimodales, et une version davantage centrée sur l’audio et l’IA pour les utilisateurs qui privilégient la discrétion.

Cette séparation pourrait également rendre le produit plus acceptable dans certains environnements où les caméras portables restent problématiques. Une paire de lunettes clairement dépourvue de capteur d’image soulève beaucoup moins de questions dans un bureau, un restaurant ou un espace public.

Elle ne supprime toutefois pas tous les enjeux de confidentialité. Six microphones capables d’interagir en permanence avec une intelligence artificielle impliquent eux aussi des questions concernant l’activation, le traitement et la conservation éventuelle des données audio. Retirer la caméra change donc la nature du débat sans le faire totalement disparaître.

Meta Connect pourrait apporter les premières réponses

Aucun calendrier de commercialisation n’a encore été confirmé pour le projet Luna. Meta pourrait éventuellement profiter de Meta Connect, prévu le 23 septembre, pour évoquer ces lunettes, mais rien ne garantit à ce stade qu’une annonce aura lieu pendant l’événement. Leur existence commerciale reste donc incertaine, tout comme leur prix, leur autonomie et leurs caractéristiques techniques définitives.

Le concept est néanmoins révélateur de la direction que pourrait prendre le marché. Après avoir essayé de transformer les lunettes en caméra portable, les fabricants cherchent désormais à déterminer quelle combinaison de capteurs, d’audio et d’intelligence artificielle mérite réellement d’être portée sur le visage toute la journée.

Pour Meta, Luna pourrait servir à tester une hypothèse particulièrement intéressante : une paire de lunettes connectées peut-elle devenir un véritable terminal d’IA sans avoir besoin de voir le monde qui l’entoure ?

La réponse déterminera peut-être bien plus que le succès d’un nouveau modèle. Si l’audio et les agents intelligents suffisent à rendre ces lunettes utiles, la prochaine bataille des wearables pourrait se jouer autour d’appareils beaucoup plus discrets — où l’intelligence artificielle reste constamment disponible sans nécessairement transformer chaque regard en caméra potentielle.