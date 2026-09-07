Les lunettes connectées de Meta ont un problème qui dépasse largement la technologie : la confiance. Leur caméra intégrée permet de filmer à hauteur des yeux presque sans geste visible, et malgré la présence d’une LED de signalisation, plusieurs usages abusifs ont ravivé les inquiétudes autour des enregistrements réalisés sans consentement.

Meta semble désormais envisager une réponse beaucoup plus radicale. Un nouveau brevet décrit un circuit matériel capable de couper directement l’alimentation de la caméra, créant une barrière physique plutôt qu’une simple protection logicielle. Une petite différence technique, mais potentiellement essentielle pour rendre ces appareils plus acceptables dans l’espace public.

Meta travaille sur un véritable « kill switch » pour la caméra

Le brevet décrit un système présenté comme un circuit matériel de coupure du micro pour la confidentialité. Son principe consiste à interrompre physiquement l’alimentation électrique d’un capteur. Dans le cas d’une paire de lunettes connectées, cela pourrait permettre à l’utilisateur de désactiver réellement la caméra à l’aide d’une commande matérielle.

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Le capteur ne serait alors pas simplement désactivé par le système d’exploitation. Il ne recevrait tout simplement plus d’énergie.

C’est une distinction importante.

Couper l’alimentation est beaucoup plus robuste qu’un bouton logiciel

Un contrôle logiciel repose toujours sur du code. Une application peut envoyer une commande à la caméra. Le système peut interdire son utilisation. Des permissions peuvent empêcher certaines fonctions. Mais, tous ces mécanismes dépendent du bon fonctionnement de la couche logicielle.

Une coupure matérielle se situe plus bas. Si elle est correctement implémentée, le circuit empêche physiquement le capteur de fonctionner tant que l’interrupteur est activé. Le logiciel ne peut alors pas simplement décider de rallumer la caméra.

Meta parle de protections résistantes aux manipulations logicielles

Le brevet insiste justement sur cette philosophie. L’objectif est de créer des contrôles de confidentialité difficiles à contourner par une faille ou une modification logicielle. Dans un appareil porté en permanence sur le visage, cette approche a beaucoup de sens.

La caméra voit exactement ce que voit l’utilisateur, elle peut capturer des personnes qui ne savent même pas nécessairement que les lunettes sont équipées d’un capteur. Une garantie matérielle est donc beaucoup plus facile à comprendre qu’un menu enfoui dans une application.

Cependant, un brevet ne garantit pas son arrivée dans un produit

Comme toujours avec ce type de document, une nuance s’impose. Meta dépose énormément de brevets. Toutes les technologies décrites ne deviennent pas des fonctions commerciales. Le document ne constitue donc pas une confirmation qu’une prochaine génération de Ray-Ban Meta possédera nécessairement cet interrupteur.

Mais, les illustrations et le contexte correspondent clairement au type d’appareil que Meta développe actuellement. Et surtout, la solution répond à un problème devenu particulièrement visible pour l’entreprise.

Les lunettes connectées de Meta rencontrent un succès commercial réel. La caméra permet de capturer facilement une scène sans sortir de smartphone, l’assistant IA peut également exploiter ce que voit l’utilisateur pour fournir des réponses contextuelles. Techniquement, l’idée est puissante. Socialement, elle est beaucoup plus délicate.

En effet, une caméra intégrée à une paire de lunettes peut filmer presque exactement dans la direction du regard. La personne située en face ne voit aucun smartphone levé. Cette discrétion est précisément ce qui nourrit les inquiétudes.

Le surnom de « pervert glasses » montre l’ampleur du malaise

Certains utilisateurs et commentateurs ont commencé à employer un surnom particulièrement peu flatteur pour ces produits : « pervert glasses ». L’expression reflète les critiques suscitées par des vidéos dans lesquelles des utilisateurs filment discrètement des inconnus ou utilisent les lunettes dans des situations où les personnes présentes n’ont pas donné leur consentement.

Le problème n’est évidemment pas que chaque propriétaire de lunettes Meta agit ainsi. Il vient du fait que le design permet potentiellement ce type de comportement avec très peu de friction. Une technologie peut être utilisée normalement par 99 % de ses propriétaires tout en souffrant énormément des usages du dernier pour cent.

La LED constitue actuellement le principal signal visible

Sur les lunettes Meta actuelles, une petite LED blanche de capture s’allume lorsqu’une photo ou une vidéo est enregistrée. Meta présente ce voyant comme le principal moyen de prévenir les personnes situées à proximité.

En théorie, le principe est simple : caméra active, LED active. Ainsi, une personne qui connaît le fonctionnement du produit peut donc comprendre qu’elle est filmée. Dans la pratique, plusieurs problèmes apparaissent rapidement.

Une LED discrète sur une monture de lunettes n’est pas aussi évidente qu’un téléphone braqué vers quelqu’un. Une personne peut ne pas la remarquer, elle peut ne pas savoir ce qu’elle signifie, elle peut aussi être trop éloignée pour la distinguer correctement. Le signal existe techniquement, cela ne signifie pas nécessairement que le consentement ou même la compréhension existe.

C’est l’une des limites structurelles du concept.

Certains utilisateurs ont essayé de masquer la LED

Les protections deviennent encore plus problématiques lorsqu’un utilisateur tente volontairement de les contourner. Des personnes ont essayé de recouvrir le témoin lumineux afin de filmer plus discrètement. Meta dispose depuis un certain temps d’un mécanisme empêchant normalement le déclenchement de la caméra lorsqu’il détecte que la LED est masquée.

Le constructeur rappelle également que couvrir volontairement l’indicateur pendant un enregistrement va à l’encontre de ses règles d’utilisation. Mais, le jeu du chat et de la souris n’est pas terminé pour autant.

Une faille comportementale permettait de couvrir la LED après le début de l’enregistrement

L’un des contournements rapportés était particulièrement simple. L’utilisateur lançait d’abord l’enregistrement alors que la LED était encore visible. Puis, il couvrait le voyant une fois la vidéo commencée. La caméra pouvait ainsi continuer à fonctionner alors que l’indicateur n’était plus visible par les personnes alentour. Cela illustre parfaitement le problème des protections reposant uniquement sur le logiciel et des contrôles indirects.

Un système peut être conforme dans un scénario précis tout en laissant apparaître une autre voie de contournement.

Meta vient de fermer cette possibilité

Meta a récemment renforcé le comportement de ses lunettes. La documentation actuelle indique que les lunettes empêchent l’enregistrement lorsque le voyant est recouvert. En effet, le système est désormais conçu pour interrompre la capture si l’indicateur devient masqué pendant son utilisation.

C’est une amélioration importante. Elle rapproche le fonctionnement réel du principe promis : si la caméra filme, la LED doit rester visible. Mais, la protection reste toujours dépendante d’une détection et d’un logiciel.

Un interrupteur matériel répond à un problème différent

Le brevet ne remplace pas nécessairement la LED, il répond plutôt à la question inverse. Comment le porteur des lunettes peut-il être certain que la caméra est réellement hors service ? Avec un coupe-circuit matériel, une position physique identifiable pourrait garantir que le capteur n’est pas alimenté.

Cette fonction serait particulièrement utile dans des endroits sensibles comme des réunions confidentielles, les hôpitaux, les cabinets médicaux, les écoles, les entreprises ou encore les espaces privés. Le propriétaire pourrait démontrer que ses lunettes ne peuvent tout simplement pas filmer.

Le bénéfice principal pourrait être social plutôt que technique

C’est peut-être là que le brevet devient réellement intéressant. Une personne en face d’un utilisateur de lunettes Meta n’a aucune manière simple de vérifier ce que fait réellement le logiciel à l’intérieur.

Un interrupteur physique visible change cette relation. Un collègue pourrait demander que la caméra soit coupée, le porteur actionne le bouton, et la position de l’interrupteur devient un signal compréhensible. Le hardware transforme ainsi une promesse logicielle invisible en geste social observable.

Un cache physique serait encore plus évident

Il existe néanmoins plusieurs degrés de protection. Un interrupteur électrique peut empêcher le fonctionnement du capteur. Un obturateur mécanique placé directement devant l’objectif offre une preuve encore plus immédiatement compréhensible.

On ignore si Meta souhaite aller jusque-là sur ses produits commerciaux. Une telle pièce peut compliquer énormément le design d’une monture légère. Mais en matière de confiance, voir physiquement que la caméra est masquée possède une puissance difficile à reproduire avec du logiciel.

Meta travaille avec EssilorLuxottica et Ray-Ban précisément pour éviter que ses lunettes ressemblent à un gadget technologique. C’est l’un de leurs principaux avantages. Mais, ajouter un grand interrupteur ou un cache visible peut compromettre cette discrétion esthétique. Le constructeur doit donc résoudre un paradoxe. La caméra doit être suffisamment discrète pour que les lunettes ressemblent à des Ray-Ban normales.

Mais, les protections doivent être suffisamment visibles pour que les personnes autour puissent immédiatement comprendre leur état. Les deux objectifs tirent presque naturellement dans des directions opposées.

Meta pourrait avoir trouvé une partie de la réponse

Le brevet ne garantit pas qu’un interrupteur apparaîtra sur les prochaines Ray-Ban Meta. Mais, il montre que l’entreprise réfléchit à une forme de confidentialité beaucoup plus profonde que le simple bouton logiciel. Couper physiquement l’alimentation d’une caméra est une approche simple à expliquer, difficile à contourner correctement lorsqu’elle est bien conçue et surtout rassurante pour l’utilisateur.

Reste une question encore plus difficile : comment rassurer également la personne qui se trouve de l’autre côté de l’objectif ? C’est ce problème que Meta devra résoudre si elle veut que les lunettes IA deviennent aussi normales que des écouteurs. Car l’avenir des smart glasses ne dépendra pas seulement de ce qu’elles peuvent voir.

Il dépendra aussi de notre capacité à savoir, avec certitude, quand elles ont cessé de regarder.