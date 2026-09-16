Qualcomm pourrait renouer avec Samsung Foundry pour une partie de la production de son prochain Snapdragon haut de gamme. Selon de nouvelles informations, Qualcomm étudierait une stratégie à deux fondeurs pour la famille Snapdragon 8 Elite Gen 6, avec TSMC pour les variantes les plus performantes et Samsung pour certaines configurations plus standard.

Derrière cette possible réconciliation se joue surtout une bataille industrielle. Les capacités de production en 2 nm deviennent extrêmement convoitées entre Apple, Qualcomm, Nvidia et les autres géants du semi-conducteur, tandis que Samsung aurait suffisamment amélioré le rendement de son propre procédé pour redevenir une alternative crédible.

Qualcomm pourrait revenir chez Samsung après quatre ans chez TSMC

Qualcomm confie exclusivement ses Snapdragon les plus haut de gamme à TSMC depuis 2022, après plusieurs générations marquées par des problèmes de consommation et de chauffe sur des puces fabriquées par Samsung.

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Cette situation pourrait changer avec le passage aux 2 nm.

Selon les dernières informations, Qualcomm serait de nouveau en discussions sérieuses avec Samsung afin d’utiliser son procédé 2 nm GAA (Gate-All-Around) pour une partie de la production du Snapdragon 8 Elite Gen 6.

Le scénario envisagé ne consisterait toutefois pas à abandonner TSMC. Qualcomm étudierait plutôt un modèle à double approvisionnement dans lequel les versions les plus ambitieuses, potentiellement commercialisées sous une déclinaison « Extreme », continueraient d’être fabriquées par le fondeur taïwanais.

Samsung pourrait de son côté récupérer certaines variantes plus classiques du Snapdragon 8 Elite Gen 6. Aucun accord n’a encore été annoncé et les deux entreprises ne commentent pas publiquement ces discussions.

Cette répartition permettrait à Qualcomm de réduire sa dépendance envers un fournisseur unique tout en réservant les capacités les plus performantes de TSMC aux puces où les contraintes de fréquence et d’efficacité sont les plus importantes.

Le rendement du 2 nm de Samsung aurait dépassé les 70 %

Pour que ce scénario devienne crédible, Samsung devait d’abord résoudre l’un de ses principaux problèmes : le rendement de ses lignes de production avancées. Plus tôt cette année, le taux de rendement de son procédé 2 nm aurait encore été inférieur à 50 %. Cela signifie qu’une part trop importante des puces produites sur chaque wafer ne répondait pas aux critères nécessaires pour être commercialisée, faisant mécaniquement augmenter les coûts.

La situation se serait nettement améliorée depuis. Les dernières estimations évoquent désormais un rendement supérieur à 70 %.

TSMC conserverait une avance, avec des rendements situés entre 80 et 90 % sur son propre procédé 2 nm, mais l’écart serait devenu suffisamment faible pour permettre à Samsung de revenir dans les discussions concernant de grands contrats mobiles.

Ces chiffres ne sont pas officiels et les rendements peuvent varier selon la complexité et la taille du circuit produit. Ils permettent néanmoins de comprendre pourquoi Qualcomm pourrait reconsidérer une collaboration abandonnée plusieurs années auparavant.

Pour Samsung Foundry, décrocher une partie du Snapdragon 8 Elite Gen 6 aurait également une portée symbolique importante. Cela montrerait que son procédé 2 nm peut de nouveau convaincre un client externe particulièrement exigeant sur les performances et la consommation.

Apple occupe déjà une grande partie des capacités 2 nm de TSMC

Le retour potentiel de Samsung s’explique aussi par un problème beaucoup plus simple : TSMC ne dispose pas d’une capacité illimitée. Le fondeur taïwanais chercherait à atteindre environ 60 000 wafers 2 nm par mois d’ici la fin de l’année 2026. Or une partie considérable de cette capacité est déjà réservée.

Apple aurait sécurisé au moins la moitié de la production disponible pour ses puces de nouvelle génération, notamment le A20 Pro des iPhone 18 Pro et du iPhone Duo, ainsi que l’Apple M6 destiné aux Mac et à d’autres appareils.

Dans le même temps, les besoins de Nvidia, AMD et des acteurs de l’intelligence artificielle exercent une pression considérable sur les procédés avancés. Une partie des capacités 3 nm serait déjà fortement réservée jusqu’en 2027.

Dans ces conditions, disposer d’un deuxième fondeur ne constitue plus seulement une manière de négocier les prix. C’est aussi une assurance permettant de sécuriser suffisamment de volumes au moment où les smartphones premium adoptent une nouvelle génération de gravure.

La situation rappelle que les performances d’une puce ne dépendent pas uniquement de son architecture. Un Snapdragon peut être parfaitement conçu sur le papier et néanmoins devenir difficile à produire en quantité si les lignes nécessaires sont déjà saturées par les commandes d’Apple ou des géants de l’IA.

Le prix reste le principal obstacle entre Qualcomm et Samsung

Cependant, les négociations seraient loin d’être terminées. Qualcomm chercherait à obtenir des conditions tarifaires plus avantageuses auprès de Samsung. Le groupe coréen, de son côté, ne semblerait pas disposé à casser ses prix pour attirer son ancien client, notamment si les premiers volumes commandés restent relativement limités.

Samsung Foundry a récemment renforcé son carnet de commandes avec de nouveaux contrats, notamment auprès de Tesla et Broadcom. Cette amélioration de sa position commerciale lui donne davantage de marge pour défendre ses tarifs.

Le groupe a également augmenté de 10 à 15 % le prix de certains procédés plus anciens, signe que la pression sur les coûts de fabrication ne concerne pas uniquement les nœuds les plus avancés.

Les discussions récentes de Cristiano Amon, CEO de Qualcomm, en Corée du Sud suggèrent néanmoins que l’hypothèse Samsung est prise au sérieux. Pour Qualcomm, la question sera de déterminer si l’avantage obtenu en matière de capacité, de diversification et éventuellement de prix compense les différences de rendement et de performances entre les deux procédés.

Un contrat de ce type devra également imposer des garanties particulièrement strictes. Deux puces portant le même nom commercial ne peuvent pas offrir des différences importantes d’autonomie ou de chauffe simplement parce qu’elles sortent de deux usines différentes.

Deux fondeurs pour un même Snapdragon, un exercice délicat

Une stratégie dual-foundry présenterait en effet un défi technique majeur. Même lorsque deux procédés utilisent une finesse de gravure annoncée à 2 nm et des transistors GAA, ils ne sont pas identiques. Les bibliothèques de cellules, les caractéristiques électriques, la densité, les fréquences accessibles et les courbes de consommation diffèrent d’un fondeur à l’autre.

Qualcomm devrait donc adapter son design aux deux procédés plutôt que simplement envoyer exactement les mêmes fichiers de production à TSMC et Samsung.

C’est probablement pour cette raison qu’une segmentation de la gamme paraît plus réaliste qu’un mélange totalement transparent. Une éventuelle version Extreme pourrait être spécifiquement optimisée pour TSMC, tandis qu’une autre déclinaison utiliserait le procédé Samsung avec ses propres objectifs de fréquence et de consommation.

Cette approche permettrait aussi d’éviter un scénario délicat pour les fabricants et les consommateurs : acheter deux smartphones annoncés avec le même Snapdragon et découvrir qu’ils n’offrent pas exactement les mêmes performances selon l’usine ayant fabriqué leur puce.

Tout dépendra donc de la manière dont Qualcomm choisira de différencier commercialement ces variantes si l’accord avec Samsung aboutit.

Le 2 nm transforme les fondeurs en enjeu stratégique

Le Snapdragon 8 Elite Gen 6 est attendu lors du Snapdragon Summit organisé du 22 au 24 septembre à Hawaï. Qualcomm pourrait alors détailler son architecture, ses performances et ses nouvelles fonctions liées à l’intelligence artificielle, même si rien ne garantit que le groupe communiquera immédiatement sur ses partenaires de production.

L’enjeu dépasse de toute façon largement cette génération.

À mesure que les procédés avancés deviennent plus chers et que l’IA absorbe une part croissante des capacités disponibles, dépendre d’un seul fondeur devient un risque industriel. La diversification permet de négocier les coûts, de sécuriser les volumes et de réduire l’exposition aux problèmes techniques ou géopolitiques touchant une région précise.

Pour Samsung, l’opportunité est tout aussi importante. Après avoir perdu Qualcomm sur ses Snapdragon les plus prestigieux, récupérer même une partie de la production en 2 nm constituerait une validation majeure des progrès réalisés par Samsung Foundry.

La bataille du Snapdragon 8 Elite Gen 6 ne se jouera donc pas uniquement sur les GHz, le GPU ou le NPU. Dans une industrie où chaque wafer 2 nm devient une ressource stratégique, la capacité de Qualcomm à faire travailler TSMC et Samsung en parallèle pourrait être presque aussi importante que l’architecture de la puce elle-même.