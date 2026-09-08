Qualcomm continue de lever le voile sur sa prochaine génération de puces haut de gamme, alias Snapdragon 8 Elite Gen 6. Après les premières informations consacrées au CPU Oryon, le constructeur détaille désormais une évolution majeure du GPU Adreno avec l’arrivée de trois Matrix Cores, conçus pour accélérer les traitements d’intelligence artificielle directement côté graphique.

Cette nouvelle architecture alimente une technologie baptisée Adreno Neural Fusion, pensée pour améliorer l’upscaling, la génération d’images et la stabilité visuelle dans les jeux, tout en réduisant la consommation. Une orientation qui montre que, sur mobile, la prochaine bataille graphique ne se jouera plus uniquement sur la puissance brute.

Trois Matrix Cores pour accélérer l’IA directement dans le GPU

La nouveauté la plus importante vient de l’intégration de trois Adreno Matrix Cores. Ces unités sont spécifiquement conçues pour les calculs matriciels utilisés dans de nombreuses charges IA, avec pour objectif de réduire la latence et d’améliorer l’efficacité énergétique.

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Qualcomm transpose ici au GPU une logique déjà introduite sur ses CPU avec les extensions SME. Plutôt que de faire exécuter tous les calculs par des unités généralistes, certaines opérations peuvent être confiées à du matériel spécialisé, mieux adapté aux traitements d’inférence.

Cette évolution est significative, car l’IA n’est plus cantonnée au NPU. CPU, GPU et accélérateurs spécialisés commencent à travailler de manière plus complémentaire selon la tâche à accomplir. Sur smartphone, cette répartition est essentielle pour éviter qu’un gain de performances ne se traduise immédiatement par une hausse de température ou une chute de l’autonomie.

Neural Fusion veut améliorer l’image tout en consommant moins

Les Matrix Cores servent notamment de base à Adreno Neural Fusion, une nouvelle technologie graphique assistée par IA. Qualcomm affirme que le système doit réduire plusieurs défauts courants observés avec les techniques modernes de reconstruction d’image, comme le scintillement, le ghosting ou certains artefacts sur les objets en mouvement. Le constructeur promet également davantage de détails et des performances plus régulières.

Le chiffre le plus impressionnant concerne néanmoins la consommation : Neural Fusion pourrait réduire jusqu’à 40 % la dépense énergétique par rapport aux précédentes approches.

Cette valeur devra évidemment être vérifiée dans des jeux réels. Le gain dépendra du moteur utilisé, de la définition, du framerate ciblé et surtout des optimisations réalisées par les fabricants de smartphones. Mais la direction choisie est intéressante : Qualcomm cherche à produire une meilleure image sans simplement augmenter la charge graphique.

La génération de frame et upscaling deviennent essentiels sur smartphone

Pour les joueurs, les bénéfices les plus visibles devraient concerner la génération de frames et l’upscaling. Ces technologies sont déjà largement utilisées sur PC et consoles pour améliorer la fluidité ou augmenter la définition apparente sans calculer chaque image à pleine résolution. Leur arrivée plus poussée sur mobile est particulièrement logique, car les smartphones disposent d’un budget thermique beaucoup plus limité.

Un jeu peut être rendu à une résolution interne inférieure puis reconstruit avec l’aide de l’IA, tandis que la génération d’images intermédiaires peut augmenter le nombre d’images affichées sans imposer au GPU de calculer chaque frame de manière classique.

Qualcomm a déjà confirmé une prise en charge dans Unreal Engine et Unity, ce qui pourrait accélérer l’adoption par les développeurs. C’est un point crucial : une technologie graphique n’a de valeur que si elle est suffisamment simple à intégrer dans les jeux.

Une architecture en trois « slices » pour mieux gérer la puissance

Le prochain GPU Adreno adopte également une architecture organisée en trois sections distinctes, ou slices. Cette conception répartit shaders et autres blocs graphiques en plusieurs ensembles afin de permettre une allocation plus fine de la puissance. Le système peut ainsi solliciter certaines parties du GPU plus fortement selon la charge, plutôt que de traiter l’ensemble comme un bloc uniforme.

Sur un smartphone, cette granularité peut faire une réelle différence. Une interface légère, une vidéo ou un jeu 3D n’ont pas les mêmes besoins, et ajuster précisément les ressources disponibles permet théoriquement de réduire la consommation sans pénaliser les performances.

Cette organisation participe directement aux efforts de Qualcomm sur l’efficacité énergétique, devenue presque aussi importante que le niveau de performances maximal.

Une fréquence portée à 1,45 GHz

Le nouveau GPU atteindrait 1,45 GHz, contre environ 1,2 GHz sur le Snapdragon 8 Elite Gen 5. Cette hausse est importante, mais elle ne suffira pas à elle seule à déterminer les performances finales. La bande passante mémoire, l’architecture interne, le nombre d’unités actives et surtout les limites thermiques joueront un rôle tout aussi déterminant.

Qualcomm conserve également 18 Mo de mémoire Adreno haute performance, destinée à accélérer certaines charges et à limiter les accès à la mémoire système. Le constructeur évoque par ailleurs un gain d’environ 12 % en efficacité énergétique pour le GPU lui-même, indépendamment des économies annoncées avec Neural Fusion.

Autrement dit, Qualcomm semble vouloir progresser sur deux fronts : augmenter les performances maximales tout en réduisant le coût énergétique de chaque opération.

Le CPU Oryon vise lui aussi un nouveau cap

Les évolutions graphiques s’accompagnent d’un CPU Oryon lui aussi revu en profondeur. La prochaine génération pourrait atteindre jusqu’à 5 GHz, ce qui constituerait un seuil symbolique inédit sur smartphone. Qualcomm introduirait également une architecture FlexCache destinée à mieux gérer les instructions et les données entre les différents cœurs.

Ce chiffre de 5 GHz attirera naturellement l’attention, mais il faudra surtout observer les performances soutenues. Sur mobile, une fréquence élevée n’a d’intérêt que si elle peut être maintenue suffisamment longtemps sans provoquer de throttling thermique.

C’est précisément pour cette raison que les gains d’efficacité du GPU et la gestion de la chaleur deviennent aussi importants que les chiffres de fréquence.

X105 et FastConnect 8800 complètent la plateforme

La plateforme comprendrait également le modem Qualcomm X105 ainsi qu’une nouvelle solution de connectivité FastConnect 8800. Ces composants participent à une approche de plus en plus intégrée du SoC. Les smartphones modernes sollicitent simultanément CPU, GPU, connectivité et accélérateurs IA, notamment dans le gaming en ligne, les usages multimodaux ou les fonctions génératives locales.

L’efficacité globale dépend donc autant de la coordination entre ces blocs que de leur puissance individuelle.

Qualcomm semble justement vouloir renforcer cette cohérence en traitant le Snapdragon 8 Elite Gen 6 comme une plateforme complète plutôt qu’un simple CPU plus rapide.

La vraie rupture pourrait venir de l’IA graphique

Le plus intéressant dans cette génération n’est probablement pas le passage à 1,45 GHz côté GPU ou à 5 GHz côté CPU. L’intégration de Matrix Cores directement dans Adreno montre que Qualcomm veut changer la manière dont le smartphone produit ses images. Le GPU ne se contente plus de calculer davantage de pixels : il commence à reconstruire, interpoler et optimiser le rendu avec l’aide de l’intelligence artificielle.

Cette évolution rapproche encore davantage le gaming mobile des technologies déjà employées sur PC et consoles.

Le succès dépendra toutefois de l’écosystème logiciel. Si les moteurs de jeu exploitent réellement Neural Fusion et si les constructeurs parviennent à maîtriser la température, le Snapdragon 8 Elite Gen 6 pourrait offrir des gains sensibles sans exploser la consommation.

La prochaine course au GPU mobile pourrait donc se jouer moins sur le nombre de cœurs que sur la capacité à utiliser l’IA pour faire plus avec chaque watt disponible.