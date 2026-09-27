Après plusieurs mois de fuites, les Samsung Galaxy Buds On semblent désormais proches de leur commercialisation. Les écouteurs viennent d’apparaître dans la base de données de la FCC sous la référence SM-U600, un numéro déjà associé à ce nouveau modèle dans l’application Galaxy Buds.

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Samsung préparerait surtout un changement de philosophie. Contrairement aux Galaxy Buds traditionnels qui s’insèrent dans le conduit auditif, les Buds On adopteraient un design open-ear de type clip, pensé pour laisser l’oreille ouverte et conserver une perception naturelle de l’environnement.

Les Galaxy Buds On obtiennent leur certification FCC

Un appareil Samsung portant la référence SM-U600 a reçu son autorisation auprès de la Federal Communications Commission américaine le 15 septembre. Cette référence avait déjà été repérée dans l’application Galaxy Buds et associée aux futurs écouteurs open-ear du constructeur. Son apparition auprès du régulateur américain renforce donc fortement l’hypothèse d’une commercialisation prochaine.

Une certification FCC ne révèle pas nécessairement la date de lancement d’un produit. Elle constitue néanmoins une étape réglementaire indispensable avant sa mise sur le marché aux États-Unis et intervient généralement lorsque le développement matériel est suffisamment avancé.

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Samsung n’a pour l’instant annoncé ni le prix, ni la disponibilité, ni même officiellement le nom Galaxy Buds On. Les précédentes fuites avaient d’ailleurs évoqué d’autres appellations avant que cette dénomination apparaisse plus régulièrement.

Le lancement dans les prochaines semaines paraît désormais plausible, mais il faudra attendre une communication de Samsung pour connaître le calendrier définitif.

Un design open-ear qui change complètement des Galaxy Buds

La principale particularité des Galaxy Buds On devrait être leur conception. Les rendus apparus ces derniers mois montrent des écouteurs qui viennent se fixer autour de l’oreille plutôt que de pénétrer dans le conduit auditif. Cette architecture cherche à résoudre un problème différent de celui des écouteurs intra-auriculaires traditionnels.

Des Galaxy Buds 4 Pro avec réduction active du bruit cherchent principalement à isoler l’utilisateur. Un modèle open-ear fait presque l’inverse : il permet d’écouter de la musique ou un podcast tout en continuant à entendre naturellement les voitures, les annonces dans une gare ou une personne qui parle à proximité.

Cette conception peut également séduire les utilisateurs qui supportent mal les embouts en silicone ou ressentent une gêne après plusieurs heures avec des écouteurs intra-auriculaires.

Le compromis se trouve évidemment du côté de l’isolation. En laissant volontairement le conduit auditif ouvert, il devient beaucoup plus difficile de supprimer les bruits extérieurs ou de reproduire des basses aussi profondes qu’avec une conception fermée. Toute la difficulté pour Samsung sera donc de préserver une qualité sonore suffisamment convaincante malgré cette contrainte.

Gestes de la tête, volume automatique et détection du sommeil

Samsung ne compterait pas uniquement sur le nouveau format pour différencier ses écouteurs. Plusieurs fonctions découvertes au fil des fuites pourraient rapprocher les Buds On de l’expérience proposée par les Galaxy Buds 4 et Buds 4 Pro. Les écouteurs prendraient notamment en charge les gestes de la tête, permettant d’accepter ou de refuser certaines interactions en hochant la tête ou en la secouant.

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Deux nouvelles fonctions baptisées Auto Volume et Volume Boost sont également évoquées. Elles pourraient détecter les changements dans l’environnement sonore et ajuster automatiquement le volume afin de maintenir une écoute suffisamment claire.

Cette capacité serait particulièrement pertinente sur des écouteurs ouverts. Comme le conduit auditif n’est pas isolé, une rue soudainement bruyante ou l’arrivée d’un train peut rapidement couvrir le contenu audio. Une adaptation dynamique du volume permettrait de compenser partiellement cette faiblesse sans imposer des réglages manuels permanents.

Une autre fonction repérée pourrait détecter lorsque l’utilisateur s’endort et mettre automatiquement en pause le contenu en cours de lecture. Associée à un design moins intrusif que des écouteurs intra-auriculaires, cette option pourrait donner aux Buds On un positionnement intéressant pour les longues sessions d’écoute.

Toutes ces fonctions restent cependant issues de fuites et devront être confirmées lors de la présentation officielle.

Gemini pourrait donner aux Buds On une dimension plus intelligente

Sans surprise, Samsung préparerait également une intégration de Gemini. Les informations découvertes jusqu’ici évoquent notamment des fonctions d’enregistrement vocal susceptibles d’être associées à de la transcription et de la traduction. L’objectif serait de transformer progressivement les écouteurs en interface vocale permanente avec les services d’IA du smartphone.

Le format open-ear se prête particulièrement bien à cette approche. Des écouteurs conçus pour rester portés pendant plusieurs heures peuvent devenir un point d’accès discret à l’assistant, sans obliger l’utilisateur à sortir son téléphone.

Samsung pourrait ainsi suivre une tendance plus large du marché : faire évoluer les écouteurs sans fil au-delà de leur rôle purement audio. Microphones, détection de mouvements et assistants génératifs permettent désormais d’envisager des interactions contextuelles beaucoup plus riches.

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Le véritable enjeu sera cependant la simplicité. Une accumulation de commandes vocales, de gestes et d’automatismes n’est intéressante que si l’utilisateur n’a pas besoin de réfléchir à la manière de les déclencher. Sur un produit dépourvu d’écran, chaque interaction doit être particulièrement prévisible.

Samsung arrive sur un marché open-ear déjà très disputé

Les Galaxy Buds On ne seront pas les premiers écouteurs de ce type. Huawei s’est notamment installé sur le segment avec ses FreeClip, tandis que Motorola, Sony et Soundcore ont également développé leurs propres interprétations du concept avec les Moto Buds Loop, LinkBuds Clip ou AeroClip.

Samsung arrive donc sur une catégorie qui n’est plus expérimentale. Les constructeurs ont progressivement compris qu’il existait une demande entre les écouteurs intra-auriculaires très isolants et les systèmes à conduction osseuse souvent davantage orientés vers le sport.

La force de Samsung pourrait cependant venir de son écosystème. Des Buds On capables de communiquer étroitement avec les smartphones Galaxy, Gemini et les autres appareils du constructeur disposeraient d’un avantage que les spécialistes de l’audio ont davantage de difficultés à reproduire.

Cette intégration pourrait être encore plus importante que la qualité sonore absolue. Si les écouteurs peuvent passer facilement d’un appareil Galaxy à l’autre, gérer les appels par gestes et exploiter les fonctions d’IA du smartphone, Samsung peut transformer un format déjà existant en extension naturelle de son écosystème.

Les Galaxy Buds On pourraient ouvrir une deuxième branche dans la gamme

L’arrivée des Buds On ne signifie pas nécessairement la disparition des Galaxy Buds traditionnels. Les deux architectures répondent à des besoins presque opposés. Les Galaxy Buds 4 et Buds 4 Pro peuvent rester les modèles privilégiés pour la réduction de bruit, les transports et l’écoute immersive, tandis que les Buds On s’adresseraient davantage aux utilisateurs qui privilégient le confort et la perception de leur environnement.

Samsung pourrait ainsi construire deux familles complémentaires plutôt que chercher à imposer le design open-ear comme remplaçant universel des écouteurs intra-auriculaires.

La certification FCC du SM-U600 indique en tout cas que le projet a désormais dépassé le stade des simples rumeurs. Le prix, l’autonomie, les caractéristiques acoustiques et la disponibilité internationale restent encore inconnus, mais devraient être les prochains éléments à surveiller.

Avec les Galaxy Buds On, Samsung ne chercherait finalement pas à mieux couper l’utilisateur du monde extérieur, mais à rendre l’audio suffisamment discret pour rester présent toute la journée. Si le confort et les fonctions intelligentes suivent, ce changement de philosophie pourrait devenir bien plus important qu’un simple nouveau design de Galaxy Buds.