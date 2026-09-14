Fairphone prépare une nouvelle génération de ses écouteurs sans fil avec les Fairbuds 2, attendus au quatrième trimestre 2026. De premières images dévoilent un design entièrement revu, désormais doté de tiges, ainsi qu’un boîtier de recharge plus haut et plus imposant.

Ce changement esthétique soulève toutefois une question essentielle : Fairphone parviendra-t-il à préserver l’une des caractéristiques les plus rares du modèle original, à savoir sa réparabilité ? La marque continue de parler d’un produit « modulaire », mais elle n’a pas encore détaillé les pièces qui pourront être remplacées.

Un design beaucoup plus conventionnel pour les Fairbuds 2

Les images publiées par le média néerlandais NieuweMobiel montrent une rupture assez nette avec les premiers Fairbuds. Fairphone abandonnerait la forme arrondie de la génération actuelle au profit d’un design avec tige, beaucoup plus proche de ce que proposent aujourd’hui la majorité des fabricants d’écouteurs true wireless. Le boîtier de recharge évoluerait lui aussi, avec une silhouette plus verticale.

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Deux coloris apparaissent dans les rendus : vert et noir. Ils rappellent directement les teintes Vert Forêt et Bleu Cobalt du nouveau Fairphone Gen 6+, ce qui laisse penser que la marque cherche à créer une identité visuelle plus cohérente entre ses smartphones et ses accessoires.

Ce rapprochement esthétique pourrait rendre les Fairbuds 2 plus familiers pour le grand public, mais il introduit aussi de nouvelles contraintes d’ingénierie. Un écouteur à tige offre moins d’espace dans certaines zones du châssis et peut compliquer l’accès à la batterie ou aux composants internes.

C’est précisément là que la philosophie Fairphone sera mise à l’épreuve.

La réparabilité reste au cœur du projet

Les premiers Fairbuds se distinguaient fortement du reste du marché grâce à leur conception modulaire. Fairphone permettait de remplacer sept éléments différents, dont les batteries présentes dans chacun des écouteurs ainsi que celle du boîtier de recharge. Une approche particulièrement inhabituelle dans un secteur où les batteries sont souvent collées et les boîtiers difficiles, voire impossibles, à ouvrir proprement.

Les Fairbuds 2 sont toujours présentés par Fairphone comme un produit « modulaire », ce qui indique que la réparabilité n’a pas disparu de la stratégie.

Cependant, la marque n’a pas encore précisé si la batterie de chaque écouteur restera remplaçable individuellement, ni quelles pièces seront accessibles à l’utilisateur. Cette inconnue est importante, car les écouteurs sans fil vieillissent souvent moins à cause des haut-parleurs que de leurs minuscules batteries lithium-ion. Une fois leur capacité fortement dégradée, l’ensemble du produit devient fréquemment inutilisable alors que les autres composants fonctionnent encore parfaitement.

Conserver des batteries remplaçables serait donc probablement le test le plus significatif de cette nouvelle génération.

Le format à tige peut compliquer la modularité

NieuweMobiel souligne justement que de nombreux écouteurs à tige utilisent des batteries collées à l’intérieur de leur châssis. Cette construction permet aux fabricants de gagner quelques millimètres, de réduire le poids et parfois d’améliorer l’étanchéité, mais elle rend les réparations beaucoup plus difficiles.

Fairphone devra donc trouver un équilibre entre design compact et démontabilité.

Le simple changement de forme ne signifie évidemment pas que les batteries seront soudées ou collées de manière définitive. La marque a justement construit une grande partie de son identité autour d’une conception contraire à cette logique. Elle dispose aussi d’une expérience particulière dans les mécanismes permettant de remplacer des pièces sans transformer chaque intervention en opération technique complexe.

Si Fairphone parvient à conserver cette philosophie dans un format plus conventionnel, les Fairbuds 2 pourraient démontrer qu’un design moderne et compact n’est pas nécessairement incompatible avec la réparabilité.

Un boîtier plus grand, probablement pour davantage d’autonomie

Les images donnent également quelques indications sur le nouveau boîtier de recharge. Celui-ci semble nettement plus haut que celui des premiers Fairbuds et conserve une connexion USB-C. Trois LED apparaissent à l’intérieur, accompagnées d’un bouton physique dont la fonction pourrait servir à l’appairage ou à certaines opérations de réinitialisation.

La taille supérieure du boîtier pourrait également permettre d’intégrer une batterie plus généreuse. Le modèle actuel embarquait une capacité de 500 mAh. Rien ne confirme cependant que Fairphone augmentera cette valeur sur la nouvelle génération, et il faudra attendre la présentation officielle avant d’en tirer des conclusions. L’espace supplémentaire pourrait aussi être utilisé pour faciliter le démontage ou intégrer des composants modulaires plus facilement accessibles.

Dans le cas de Fairphone, quelques millimètres supplémentaires ne seraient donc pas nécessairement un défaut : ils pourraient être le prix à payer pour conserver une conception plus durable.

Fairphone reste quasiment seul sur ce terrain

Le marché des écouteurs entièrement sans fil est aujourd’hui dominé par une logique de miniaturisation extrême. Apple, Samsung, Sony, Bose et la plupart de leurs concurrents privilégient des boîtiers très compacts, une forte intégration et une conception qui laisse peu de place à la réparation individuelle. Cette stratégie fonctionne tant que les batteries sont en bon état. Mais après plusieurs années d’utilisation, la perte d’autonomie transforme souvent des écouteurs fonctionnels en déchets électroniques.

Fairphone s’attaque précisément à ce problème.

La marque ne cherche pas nécessairement à proposer les écouteurs les plus petits ou les plus sophistiqués technologiquement. Elle tente plutôt de démontrer qu’un accessoire audio peut être conçu pour durer plus longtemps et être entretenu plutôt que remplacé.

Les Fairbuds 2 seront intéressants à observer parce qu’ils semblent vouloir rapprocher cette philosophie d’un produit plus conventionnel visuellement.

Le véritable enjeu sera derrière la coque

Pour l’instant, de nombreuses informations restent inconnues. Fairphone n’a encore communiqué ni tarif, ni autonomie, ni caractéristiques audio complètes, ni détails précis sur le niveau de réparabilité. La marque a seulement confirmé une commercialisation au quatrième trimestre 2026. Les premières images montrent néanmoins que Fairphone ne veut pas simplement reproduire les Fairbuds originaux. Le design évolue nettement et pourrait viser un public plus large, tout en conservant au moins une partie de l’approche modulaire qui distingue la gamme.

Le défi sera donc moins de savoir si les Fairbuds 2 ressemblent davantage à leurs concurrents que de vérifier ce qu’il sera possible de faire une fois leur coque ouverte.

Dans un marché où la plupart des écouteurs deviennent presque jetables dès que leur batterie fatigue, Fairphone joue une partie différente. Si les Fairbuds 2 conservent des batteries réellement remplaçables malgré leur nouveau format, leur innovation la plus importante ne se verra pas dans le design, mais dans la possibilité de continuer à les utiliser plusieurs années après leur achat.