OPPO prépare une nouvelle génération d’écouteurs sans fil premium pour accompagner le lancement de ses Find X10. Les OPPO Enco X4 seront présentés le 22 septembre en Chine, avec une promesse articulée autour de trois axes : meilleure qualité sonore, réduction de bruit plus intelligente et traduction en temps réel assistée par intelligence artificielle.

Les informations complètes restent encore sous embargo jusqu’à l’événement, notamment concernant l’autonomie, les codecs, le prix et la disponibilité internationale. Mais les premiers teasers montrent déjà que OPPO veut faire des Enco X4 bien davantage qu’une simple mise à jour acoustique : les écouteurs doivent devenir une extension naturelle de son nouvel écosystème premium.

Les Enco X4 conservent un format compact avec des tiges courtes

OPPO ne semble pas vouloir bouleverser la formule esthétique de sa gamme Enco X. Les premières images officielles montrent des écouteurs intra-auriculaires relativement compacts, dotés de tiges courtes destinées à limiter leur encombrement une fois portés. La marque aurait également retravaillé la qualité de fabrication et certains détails de conception par rapport à la génération précédente.

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Le boîtier adopte pour sa part une silhouette arrondie, assez éloignée des coffrets rectangulaires utilisés par plusieurs concurrents. Cette forme devrait notamment faciliter la prise en main, même si son comportement dans une poche devra être évalué avec le produit définitif.

Trois coloris sont annoncés : Soft White, Pink Gold et Titanium Gray. OPPO reste donc sur une palette relativement sobre, cohérente avec le positionnement premium de la série.

Selon Digital Chat Station, la construction générale aurait été affinée par rapport au modèle précédent. Les améliorations concerneraient aussi bien la partie acoustique que la réduction active du bruit, deux éléments sur lesquels OPPO devrait concentrer une grande partie de sa communication lors de la présentation.

Dynaudio revient au cœur de l’expérience audio

OPPO met notamment en avant une restitution lossless accompagnée d’un réglage réalisé avec Dynaudio. Le partenariat avec le spécialiste danois n’est pas nouveau pour la gamme Enco, mais il permet à OPPO de positionner clairement les Enco X4 dans la catégorie des écouteurs destinés aux utilisateurs qui accordent davantage d’importance à la qualité sonore.

Les détails techniques restent néanmoins à préciser. OPPO n’a pas encore communiqué l’architecture complète des transducteurs, les codecs pris en charge ni les conditions nécessaires pour profiter réellement de la transmission sans perte.

Cette dernière question est importante avec des écouteurs Bluetooth. Une promesse « lossless » dépend autant des capacités des écouteurs que du smartphone, du codec utilisé et de la qualité du fichier source. Les caractéristiques annoncées le 22 septembre permettront donc de déterminer l’étendue réelle de cette fonction.

OPPO présente malgré tout les Enco X4 comme ses nouveaux écouteurs antibruit de référence. Cela laisse attendre une évolution matérielle plus importante qu’un simple ajustement logiciel de la signature sonore.

La réduction de bruit devient plus contextuelle

L’autre priorité concerne la réduction active du bruit, qui doit gagner en efficacité mais aussi en capacité d’adaptation. OPPO évoque un système capable d’identifier plus intelligemment l’environnement sonore afin d’ajuster automatiquement le niveau et le comportement de l’ANC. Le principe consiste à éviter d’utiliser constamment le même profil de réduction de bruit dans un avion, une rue animée, un bureau ou un environnement beaucoup plus calme.

Cette approche est devenue l’un des principaux terrains de différenciation des écouteurs haut de gamme.

Les meilleurs systèmes ne cherchent plus uniquement à produire la réduction maximale possible. Ils doivent déterminer quand isoler fortement l’utilisateur, quand laisser passer certains sons importants et comment modifier le traitement sans provoquer de transitions désagréables.

OPPO devra encore préciser quels capteurs et algorithmes sont utilisés par les Enco X4 ainsi que les éventuels gains mesurés par rapport à la génération précédente. Le comportement lors des appels sera également à surveiller. Une meilleure analyse de l’environnement peut théoriquement servir aussi bien à l’ANC qu’à l’isolation de la voix lorsque plusieurs personnes parlent autour de l’utilisateur.

La traduction IA en temps réel devient une fonction centrale

La nouveauté la plus intéressante pourrait cependant être logicielle. Les Enco X4 intégreront une fonction de traduction en temps réel assistée par IA, permettant de faciliter une conversation entre deux personnes parlant des langues différentes. Le principe rapproche les écouteurs de véritables interfaces vocales pour l’intelligence artificielle. Plutôt que de sortir constamment son smartphone, lancer une application puis lire une traduction à l’écran, l’utilisateur peut recevoir directement le résultat dans ses oreilles.

OPPO insiste sur le caractère fluide de cette expérience et sur son intégration avec ses appareils. Toutefois, il faudra attendre la présentation pour connaître les langues disponibles, la nécessité éventuelle d’une connexion Internet et les smartphones compatibles. Ces paramètres détermineront largement l’intérêt réel de la fonction hors de Chine.

La latence constituera un autre élément essentiel. Une traduction peut être extrêmement précise mais devenir pénible dans une conversation naturelle si plusieurs secondes s’écoulent après chaque phrase.

L’arrivée de cette fonction montre néanmoins comment les écouteurs évoluent. La qualité audio et la réduction de bruit restent fondamentales, mais les fabricants cherchent désormais à utiliser l’IA pour leur donner des fonctions qui dépassent la simple lecture de musique.

OPPO construit un trio autour des Find X10 et de la Watch S2

Les Enco X4 seront présentés le même jour que les OPPO Find X10 et la nouvelle OPPO Watch S2. Ce calendrier n’est évidemment pas un hasard. OPPO veut profiter de son événement du 22 septembre pour présenter simultanément plusieurs éléments de son écosystème premium. Le smartphone reste le centre de l’expérience, mais les écouteurs et la montre permettent de multiplier les interactions et de conserver certaines fonctions accessibles sans manipuler constamment le téléphone.

La traduction IA constitue un bon exemple de cette stratégie. Si OPPO parvient à coordonner étroitement traitement sur le smartphone, modèles d’intelligence artificielle et restitution dans les écouteurs, il peut proposer une expérience plus fluide qu’une application générique associée à n’importe quel casque Bluetooth.

C’est aussi sur ce terrain que se joue désormais une partie de la concurrence avec Apple, Samsung et les autres grands fabricants.

Un écouteur premium ne se différencie plus uniquement par son rendu sonore. Son intérêt dépend progressivement de la manière dont il s’intègre aux appels, à l’assistant, à la traduction, aux appareils connectés et aux différentes fonctions IA du smartphone.

Les Enco X4 devront encore prouver leur valeur face à une concurrence dense

OPPO a déjà ouvert les précommandes des Enco X4 et de leurs accessoires en Chine, mais plusieurs informations essentielles restent inconnues. Le constructeur n’a notamment pas encore dévoilé le prix, l’autonomie détaillée ni le calendrier de disponibilité internationale. Ces éléments seront communiqués lors de la présentation du 22 septembre ou ultérieurement selon les marchés.

Ils seront déterminants pour positionner les écouteurs.

Le segment premium est aujourd’hui particulièrement encombré, avec des modèles capables d’offrir une excellente réduction de bruit et une qualité audio déjà très élevée. Les améliorations purement acoustiques deviennent donc plus difficiles à rendre immédiatement perceptibles pour le grand public.

L’IA peut offrir un nouveau terrain de différenciation, à condition qu’elle réponde à des besoins concrets. Une traduction réellement fluide, rapide et accessible depuis les écouteurs peut être utile lors d’un voyage ou d’une conversation professionnelle. Une fonction limitée à quelques langues ou nécessitant de nombreuses manipulations perdrait rapidement cet avantage.

OPPO semble avoir compris que les Enco X4 doivent désormais être pensés comme autre chose qu’un périphérique audio isolé. Avec l’audio lossless, l’ANC adaptatif et la traduction en temps réel, les Enco X4 illustrent une évolution plus large du marché : les écouteurs premium deviennent progressivement des interfaces permanentes entre l’utilisateur, son smartphone et les services d’intelligence artificielle qui commencent à s’y installer.