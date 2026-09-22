vivo complète le lancement de sa gamme X500 avec les vivo Buds Clip, ses premiers écouteurs open-ear adoptant un format à clip. Plutôt que de s’insérer dans le conduit auditif, ils viennent se fixer autour de l’oreille grâce à un arceau flexible en alliage de titane à mémoire de forme, tout en conservant l’environnement sonore extérieur parfaitement audible.

Commercialisés en Chine à partir de 599 yuans en prix promotionnel, soit environ 80 euros, ils rejoignent une catégorie en pleine expansion. vivo tente néanmoins de se différencier avec une conception symétrique sans écouteur gauche ou droit, jusqu’à 42 heures d’autonomie et plusieurs fonctions intelligentes réservées à son propre écosystème.

Un format open-ear de seulement 5,2 grammes par écouteur

Contrairement aux écouteurs intra-auriculaires traditionnels, les vivo Buds Clip ne viennent pas obstruer le conduit auditif. Chaque écouteur se fixe sur le bord de l’oreille à l’aide d’un pont flexible conçu en alliage de titane à mémoire de forme.

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Ce type de conception répond à une philosophie très différente de celle des écouteurs avec réduction active du bruit. L’objectif n’est pas d’isoler l’utilisateur, mais de lui permettre d’écouter de la musique, des podcasts ou des appels tout en continuant à entendre son environnement. Le format peut notamment être intéressant lors des déplacements, au bureau ou pendant certaines activités sportives.

vivo a également travaillé sur le poids, limité à 5,2 grammes par écouteur. Ce point est particulièrement important sur un modèle à clip, puisque le confort dépend directement de la pression exercée sur l’oreille pendant plusieurs heures.

Autre particularité : les deux écouteurs sont parfaitement symétriques. Il n’existe donc pas de vivo Buds Clip spécifiquement destiné à l’oreille gauche ou droite. L’utilisateur peut prendre n’importe lequel des deux, le fixer à son oreille et laisser le système adapter automatiquement les canaux stéréo en fonction de sa position.

Les vivo Buds Clip sont proposés en noir, ainsi qu’en blanc et violet avec une finition texturée à effet nacré. Vivo commercialise deux versions : le modèle classique est affiché à 699 yuans, avec un tarif de lancement de 599 yuans, tandis que la déclinaison compatible avec la recharge sans fil passe de 799 à 699 yuans en promotion.

Des transducteurs de 12 mm avec un système pour limiter les fuites sonores

Chaque écouteur intègre un transducteur de 12 mm. Mais sur un produit open-ear, la taille du haut-parleur n’est qu’une partie de l’équation : le principal défi consiste à diriger suffisamment précisément le son vers l’oreille sans le diffuser excessivement autour de l’utilisateur.

vivo intègre pour cela un mode destiné à limiter les fuites sonores. Le système s’appuie sur une diffusion directionnelle afin de concentrer davantage l’audio vers le conduit auditif. Il ne peut évidemment pas reproduire l’isolation physique d’un écouteur intra-auriculaire, mais cherche à éviter que la musique ou les conversations deviennent trop audibles pour les personnes situées à proximité.

Un réglage adaptatif du volume est également prévu. Les vivo Buds Clip peuvent ajuster le niveau sonore en fonction du bruit ambiant, ce qui évite théoriquement d’avoir à modifier manuellement le volume lorsque l’utilisateur passe d’un environnement calme à une rue plus bruyante.

Pour ceux qui souhaitent intervenir davantage sur le rendu sonore, vivo propose un égaliseur à dix bandes. Cette possibilité est intéressante sur des écouteurs ouverts, dont la perception des basses et l’équilibre général peuvent varier sensiblement selon leur position sur l’oreille.

Les appels reposent de leur côté sur deux microphones associés à un capteur de conduction osseuse. vivo utilise cette combinaison pour mieux distinguer la voix de l’utilisateur des bruits environnants, un autre point essentiel pour des écouteurs qui ne bénéficient pas de l’isolation naturelle d’un format fermé.

Jusqu’à 42 heures d’autonomie et connexion à trois appareils

vivo annonce jusqu’à 10 heures d’écoute sur une seule charge. Avec le boîtier, l’autonomie totale peut atteindre 42 heures, ce qui permet théoriquement plusieurs journées d’utilisation avant de devoir brancher l’ensemble. La recharge rapide doit également apporter 3 heures de lecture après seulement 10 minutes dans le boîtier. Une caractéristique particulièrement pratique pour un produit destiné à être porté longtemps au cours de la journée.

Les écouteurs disposent par ailleurs d’une certification IP55, assurant une protection contre la poussière et les projections d’eau. Elle devrait permettre une utilisation pendant le sport ou sous une pluie légère, sans pour autant transformer les Buds Clip en écouteurs conçus pour l’immersion.

Les commandes passent par une surface tactile située sur l’extérieur. Des pressions permettent notamment de contrôler la lecture, tandis que des gestes de glissement servent à ajuster directement le volume sans avoir à reprendre le smartphone.

vivo ajoute enfin une fonction multipoint particulièrement généreuse : les vivo Buds Clip peuvent rester connectés à trois appareils simultanément. Pour un utilisateur alternant entre smartphone, tablette et ordinateur, cette possibilité peut devenir plus utile au quotidien qu’une longue liste de fonctions audio rarement utilisées.

Traduction et notifications IA, mais avec un smartphone Vivo ou iQOO

Comme de nombreux constructeurs développant leur propre écosystème, vivo réserve certaines fonctions avancées aux utilisateurs de ses smartphones. Les vivo Buds Clip peuvent notamment proposer de la traduction en temps réel ainsi que des notifications liées aux transports générées avec l’aide de l’intelligence artificielle. Pour en profiter, il faudra toutefois utiliser un smartphone vivo ou iQOO compatible.

Cette restriction illustre une évolution importante du marché des écouteurs sans fil. La qualité sonore, l’autonomie et les microphones restent essentielles, mais les fabricants cherchent désormais à transformer les écouteurs en extension de leur plateforme logicielle.

Les vivo Buds Clip deviennent alors plus intéressants lorsqu’ils sont associés à un appareil de la même marque. L’utilisateur d’un autre smartphone pourra toujours profiter de leurs principales fonctions audio et Bluetooth, mais une partie de leur valeur ajoutée logicielle disparaîtra.

Cette stratégie est cohérente avec le reste des annonces de vivo autour de la gamme X500 et de la nouvelle vivo Watch 6. Smartphone, montre et écouteurs sont progressivement conçus comme les différents points d’entrée d’un même environnement, avec des services et fonctions IA destinés à renforcer les interactions entre les appareils.

vivo rejoint à son tour la bataille des écouteurs ouverts

L’arrivée des vivo Buds Clip montre surtout à quel point le format open-ear est en train de devenir une catégorie à part entière. Après les écouteurs intra-auriculaires classiques, puis les modèles à conduction osseuse et les designs ouverts reposant autour de l’oreille, le format à clip offre un nouveau compromis entre discrétion, confort et perception de l’environnement.

Il impose néanmoins ses propres contraintes. L’absence d’isolation rend plus difficile la restitution des basses et peut obliger à augmenter le volume dans les environnements très bruyants. Les technologies directionnelles destinées à réduire les fuites sonores deviennent donc essentielles pour déterminer la qualité réelle de l’expérience.

Vivo semble avoir concentré ses efforts précisément sur ces points, tout en ajoutant quelques détails pratiques comme la conception gauche-droite interchangeable, la connexion à trois appareils et une autonomie pouvant atteindre dix heures sans passer par le boîtier.

Avec les Buds Clip, Vivo ne cherche donc pas simplement à proposer une nouvelle forme d’écouteurs. La marque rejoint une tendance où le confort et la conscience de l’environnement commencent à compter autant que l’isolation — et où les écouteurs deviennent, eux aussi, une nouvelle porte d’entrée pour les fonctions d’IA de l’écosystème mobile.