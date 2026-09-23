Beats renouvelle son offre haut de gamme avec le Beats 360, un casque circum-aural qui ne se contente pas d’améliorer la réduction de bruit ou la qualité audio. Pour la première fois chez la marque, les coussinets et le rembourrage de l’arceau deviennent interchangeables, permettant de modifier aussi bien le confort que l’apparence du casque.

Cette conception modulaire s’accompagne d’une nouvelle architecture acoustique, d’une réduction active du bruit annoncée jusqu’à 1,75 fois plus efficace que celle du Beats Studio Pro et d’une autonomie pouvant atteindre 32 heures. Le Beats 360 conserve également l’une des particularités historiques de la marque : fonctionner aussi bien dans l’écosystème Apple que sur Android.

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Des coussinets interchangeables qui modifient aussi l’acoustique

La principale nouveauté du Beats 360 est immédiatement visible. Chaque coussinet peut être retiré grâce à un mécanisme de rotation rapide, tandis que le rembourrage de l’arceau peut lui aussi être remplacé. Beats annonce jusqu’à 32 combinaisons standard, voire 256 en mélangeant différentes couleurs entre les coussinets et l’arceau.

Deux types de matériaux sont proposés. Les coussinets Performance Knit utilisent une mousse à mémoire de forme enveloppée dans un textile en maille diamant. Beats indique que chaque fil est constitué de 36 microfibres, avec une conception privilégiant la respirabilité pendant le sport ou les longues sessions d’écoute.

Les coussinets UltraPlush adoptent au contraire un cuir synthétique similaire à celui utilisé sur les Beats Studio Pro et Solo 4. Leur conception privilégie davantage l’isolation acoustique et le confort pendant une écoute prolongée.

Toutefois, Beats ne traite pas ces éléments comme de simples accessoires esthétiques. Des capteurs détectent automatiquement le type de coussinet installé et ajustent les filtres acoustiques utilisés par la réduction active du bruit, le mode Transparence et l’égalisation.

C’est une approche particulièrement intéressante, car changer l’épaisseur ou la matière d’un coussinet modifie nécessairement le volume de la cavité autour de l’oreille et son isolation. Plutôt que d’ignorer cette variation, Beats adapte donc électroniquement le fonctionnement du casque pour essayer de maintenir une signature sonore cohérente.

Une nouvelle architecture avec une oreillette presque autonome de chaque côté

La modularité a également poussé Beats à revoir l’architecture interne. Chaque oreillette fonctionne comme une unité largement indépendante, avec sa propre batterie, ses composants de traitement et son antenne.

Cette organisation réduit la quantité de câblage devant traverser l’arceau. Les ingénieurs ont ainsi pu affiner sa structure et modifier la répartition du poids, tout en augmentant de près de 50 % la masse des coussinets par rapport au Beats Studio Pro sans alourdir l’ensemble.

Le Beats 360 pèse 294,5 grammes, pour des dimensions de 165,5 x 87 x 191,3 mm. Il reste donc un casque relativement imposant, mais la répartition du poids et la possibilité de choisir différents coussinets pourraient jouer un rôle plus important que le chiffre brut sur la balance.

La nouvelle conception permet également à Beats d’obtenir pour la première fois sur un de ses casques circum-auraux une certification IPX4. Le casque peut ainsi mieux supporter la transpiration et les projections d’eau, une caractéristique cohérente avec l’arrivée des coussinets Performance Knit orientés vers les usages sportifs.

Pour y parvenir, Beats utilise une barrière interne placée derrière le transducteur afin d’isoler les composants électroniques des infiltrations. Le Beats 360 n’est évidemment pas conçu pour être immergé, mais cette protection élargit ses usages au-delà de l’écoute domestique ou des transports.

Nouveaux transducteurs de 40 mm et ANC plus puissante

Le système acoustique repose sur des transducteurs dynamiques de 40 mm développés spécifiquement pour le casque. Ils utilisent deux aimants annulaires en néodyme ainsi qu’une membrane composée de trois couches, avec deux surfaces rigides entourant une couche interne chargée d’amortir certaines vibrations.

Beats associe ces transducteurs à un amplificateur HDRA (High Dynamic Range Amplifier). Selon la marque, le nouveau système peut délivrer 12 dB de niveau supplémentaire par rapport au transducteur du Studio Pro tout en réduisant la distorsion. Des ouvertures centrales et périphériques contrôlent parallèlement les mouvements d’air à l’intérieur de l’oreillette.

La réduction active du bruit progresse elle aussi. Le Beats 360 utilise une plateforme de quatrième génération disposant de près de deux fois plus de capacité de traitement que la précédente. Beats revendique jusqu’à 1,75 fois plus de réduction du bruit que sur le Studio Pro, avec une adaptation permanente aux sons environnants et à la qualité de l’étanchéité autour des oreilles.

Le mode Transparence utilise de son côté une plage de fréquences élargie afin de restituer plus naturellement l’environnement. Lorsque ni l’ANC ni le mode Transparence ne sont activés, l’Adaptive EQ analyse la cavité acoustique créée entre l’oreille et le casque et ajuste continuellement la réponse en fréquence.

L’audio spatial avec Dolby Atmos est également pris en charge, accompagné d’un suivi dynamique des mouvements de la tête. Un accéléromètre et un gyroscope intégrés à l’oreillette gauche permettent au système de déterminer son orientation.

Neuf microphones et une intégration poussée sur iPhone comme sur Android

Le Beats 360 utilise neuf microphones MEMS numériques. Huit participent au fonctionnement de la réduction active du bruit, tandis que trois sont exploités pour la captation de la voix — deux d’entre eux étant partagés entre les deux systèmes.

Beats utilise une formation de faisceau et des modèles d’apprentissage automatique entraînés sur plusieurs centaines d’heures d’audio afin d’isoler davantage la voix pendant les appels. Comme pour l’ANC, une partie de la montée en gamme passe donc moins par l’ajout de composants que par l’augmentation des capacités de traitement.

La connectivité repose sur du Bluetooth 5.3 Class 1, avec une intégration spécifique aux deux principaux écosystèmes mobiles. Sur les appareils Apple, le casque prend en charge l’appairage rapide, la synchronisation iCloud, « Hey Siri », le basculement automatique entre appareils, le partage audio, le suivi dynamique de la tête et le réseau Localiser.

Android n’est pas relégué à une expérience Bluetooth générique. Le Beats 360 prend en charge Google Fast Pair, Audio Switch et Find Hub, tandis que l’application Beats permet de gérer les paramètres, les mises à jour et différents raccourcis.

Les commandes restent physiques. L’écouteur de droite accueille le réglage du volume et un bouton multifonction pour la lecture, les appels ou l’assistant vocal. À gauche se trouvent le bouton d’alimentation et une commande permettant de basculer entre ANC et Transparence, avec la possibilité d’ajouter Adaptive EQ à cette rotation.

Cette approche conserve un avantage appréciable sur un casque : les commandes restent utilisables sans devoir rechercher une zone tactile précise, notamment pendant une activité physique.

32 heures d’autonomie, mais aucun mode audio filaire

Beats annonce jusqu’à 32 heures d’écoute avec la réduction active du bruit et l’audio spatial activés. Une autonomie similaire est annoncée en utilisant Adaptive EQ avec l’ANC désactivée.

La recharge s’effectue en USB-C et la fonction Fast Fuel permet de récupérer jusqu’à une heure d’écoute après cinq minutes de charge. En revanche, le casque adopte une approche entièrement sans fil pour l’audio.

Il n’y a ni prise jack 3,5 mm ni transmission audio filaire par USB-C. Le port USB-C sert donc à la recharge, mais ne transforme pas le Beats 360 en casque USB. Ce choix pourra être contraignant pour certains utilisateurs professionnels ou pour ceux qui souhaitent continuer à utiliser leur casque lorsque la batterie est vide.

La boîte contient le casque avec des coussinets Performance Knit assortis à sa couleur ainsi qu’un étui en tissu ripstop. Beats ne fournit ni câble de recharge ni adaptateur secteur.

Le constructeur met parallèlement en avant l’utilisation de 80 % de plastique recyclé, d’aimants utilisant 100 % de terres rares recyclées et d’un emballage entièrement composé de fibres.

À 349,99 euros, Beats mise sur la personnalisation plutôt que sur une simple hausse de performances

Le Beats 360 est proposé à 349,99 euros. Les précommandes sont ouvertes, avec une disponibilité en magasin prévue à partir du 24 septembre. Quatre couleurs sont proposées au lancement : noir, neige, rose et bleu ciel.

Des kits Performance Knit seront disponibles en noir, neige, rose, bleu ciel, bleu nuit et Volt, tandis que les coussinets UltraPlush seront initialement proposés en noir et neige. Beats accompagne par ailleurs ce lancement d’une baisse de prix du Studio Pro, désormais positionné à 299,99 euros en France.

Le Beats 360 ne cherche donc pas seulement à remplacer son prédécesseur avec une meilleure ANC et de nouveaux transducteurs. Sa conception modulaire apporte une idée plus originale à une catégorie où les évolutions se limitent souvent à l’autonomie, aux codecs ou à la réduction de bruit.

Reste à voir si cette modularité dépassera la personnalisation esthétique. La détection automatique des coussinets, l’adaptation acoustique et la possibilité de remplacer des éléments directement soumis à l’usure pourraient donner à ce système un intérêt beaucoup plus durable.

Dans un marché des casques premium où les fiches techniques commencent à se ressembler, Beats tente ainsi une autre voie : faire évoluer non seulement ce que le casque peut faire, mais aussi les éléments physiques avec lesquels l’utilisateur interagit chaque jour. Si l’écosystème d’accessoires suit, le Beats 360 pourrait transformer le coussinet, habituellement considéré comme une simple pièce d’usure, en véritable composant de l’expérience audio.