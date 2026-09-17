Bose élargit sa gamme d’écouteurs ouverts avec deux nouveaux modèles aux usages bien distincts. Les Bose Ultra Open Earbuds (2e génération) améliorent la formule inaugurée il y a deux ans avec davantage de basses, une autonomie en hausse et un nouveau mode Cinéma, tandis que les Bose Sport Open Earbuds adaptent le concept aux entraînements avec un maintien renforcé et une certification IP54.

Les deux modèles reposent sur la technologie OpenAudio de Bose et assument donc un choix radicalement différent des écouteurs traditionnels : aucune réduction active du bruit, puisque l’objectif est précisément de continuer à entendre son environnement.

Les Ultra Open Earbuds (2e génération) seront disponibles le 1er octobre à 299,95 euros, avant l’arrivée des Sport Open Earbuds le 15 octobre à 199,95 euros en France.

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Bose décline désormais ses écouteurs ouverts pour le quotidien et le sport

Avec les premiers Ultra Open Earbuds, Bose avait adopté un format encore inhabituel sur le marché : plutôt que de placer un écouteur dans le conduit auditif, le produit vient se fixer autour de l’oreille à la manière d’une manchette.

Cette architecture permet de maintenir le transducteur à proximité de l’oreille sans l’obstruer. L’utilisateur peut ainsi écouter de la musique, un podcast ou prendre un appel tout en continuant à percevoir naturellement les bruits environnants.

La deuxième génération conserve cette philosophie, mais Bose choisit désormais de la décliner en deux branches. Les Ultra Open Earbuds (2e génération) restent le modèle premium pensé pour une utilisation quotidienne, tandis que les nouveaux Sport Open Earbuds privilégient le maintien, la résistance et des commandes plus faciles à manipuler pendant une activité physique.

La distinction est importante. Les écouteurs ouverts se sont multipliés ces dernières années, notamment parce qu’ils répondent à des situations où l’isolation offerte par des écouteurs intra-auriculaires peut devenir contraignante. Course à pied, vélo, travail ou déplacements urbains sont autant de scénarios dans lesquels rester attentif à son environnement peut être préférable à une isolation maximale.

Bose cherche désormais à couvrir ces différents usages sans abandonner la signature sonore qui constitue traditionnellement l’un de ses principaux arguments.

OpenAudio mise sur le son aérien plutôt que la conduction osseuse

Les deux nouveaux modèles utilisent la technologie Bose OpenAudio. Contrairement aux dispositifs à conduction osseuse, aucun contact ferme avec le crâne n’est nécessaire pour transmettre les vibrations.

Bose utilise un transducteur associé à une architecture acoustique conçue pour diriger le son vers l’oreille par voie aérienne. Le traitement numérique Bose SoundDesign intervient ensuite pour équilibrer le rendu, notamment afin de conserver des basses suffisamment présentes malgré l’absence d’isolation physique.

Le constructeur affirme également avoir travaillé pour limiter les fuites sonores vers les personnes situées autour de l’utilisateur. Cette caractéristique reste particulièrement importante pour ce type de produit : plus le volume augmente dans un environnement bruyant, plus il devient difficile de maintenir une écoute personnelle sans diffuser une partie du contenu autour de soi.

Cette architecture explique également l’absence de réduction active du bruit. Il ne s’agit pas d’un oubli : l’objectif des écouteurs est précisément de laisser passer naturellement la circulation, les annonces dans une gare ou encore les conversations.

Bose adopte donc une philosophie presque opposée à celle de ses écouteurs QuietComfort. Les uns cherchent à créer une bulle sonore isolée, tandis que les Open Earbuds veulent superposer l’audio à l’environnement réel.

Les deux nouveautés bénéficient par ailleurs de Bose SpeechClarity, un système d’isolation de la voix utilisant l’intelligence artificielle. Un microphone dédié et une unité de captation vocale travaillent ensemble dans chaque écouteur afin de distinguer la voix des bruits environnants pendant les appels. Bose promet ainsi sa meilleure qualité d’appel à ce jour sur un appareil audio ouvert.

Bose Sport Open Earbuds : un maintien pensé pour les entraînements

Les nouveaux Bose Sport Open Earbuds reprennent le principe de l’écoute ouverte, mais avec une conception spécialement adaptée aux mouvements importants. Chaque écouteur utilise un arceau en forme de C recouvert d’un silicone doux à finition mate. Cette matière doit apporter suffisamment d’adhérence pour maintenir les écouteurs en place pendant la course, le fitness ou d’autres activités dynamiques, sans exercer une pression excessive sur l’oreille.

Bose affirme avoir testé leur maintien lors de mouvements brusques de la tête et même d’exercices comme les roues. Il faudra naturellement attendre des essais indépendants pour juger leur stabilité selon les différentes morphologies d’oreilles, un point particulièrement important avec ce type de conception.

Les commandes physiques ont également été adaptées au sport. Les boutons bénéficient d’une texture permettant de les identifier plus facilement au toucher, notamment avec des doigts humides pendant un entraînement. Ils donnent accès à la musique, aux appels et au réglage du volume sans nécessiter de manipuler son smartphone.

Résistance à la poussière, à la transpiration et aux éclaboussures

La certification IP54 apporte une résistance à la poussière, à la transpiration et aux éclaboussures. Ce niveau convient aux activités sportives classiques, même si les écouteurs ne sont évidemment pas destinés à être immergés.

Bose ajoute également Auto Volume, qui ajuste automatiquement le niveau d’écoute lorsque le bruit ambiant évolue. Un coureur passant d’un parc calme à une rue fréquentée peut ainsi conserver une perception relativement constante de sa musique sans modifier manuellement le volume.

L’autonomie atteint jusqu’à 7 heures sur une charge, auxquelles l’étui ajoute jusqu’à 22 heures supplémentaires. Celui-ci prend en charge la recharge sans fil et peut désormais tenir debout.

Les Sport Open Earbuds seront commercialisés en France à 199,95 euros à partir du 15 octobre, avec des précommandes MyBose ouvertes dès le 17 septembre. Les coloris Noir et Blanc nuage seront accompagnés d’une édition limitée Vert eucalyptus.

Ultra Open Earbuds 2 : plus de basses et neuf heures d’autonomie

Les Bose Ultra Open Earbuds (2e génération) évoluent plus discrètement sur le plan esthétique. Le principe de la manchette reste pratiquement inchangé, mais Bose retravaille notamment le capuchon métallique avec une nouvelle finition biseautée. L’étui a lui aussi été redessiné afin d’être plus facile à transporter, de tenir verticalement et, surtout, de prendre désormais en charge la recharge sans fil.

Les changements les plus importants se trouvent à l’intérieur.

Bose introduit un nouveau transducteur qui doit produire davantage de volume et des basses plus profondes que sur la première génération. C’est un point particulièrement sensible sur des écouteurs ouverts, puisque l’absence d’étanchéité avec le conduit auditif rend naturellement la reproduction des basses fréquences plus complexe.

Auto Volume fait également son apparition afin d’adapter automatiquement l’écoute au niveau sonore environnant. L’intérêt est particulièrement évident sur un produit conçu pour être porté longtemps, en passant par exemple d’un trajet bruyant à un bureau beaucoup plus calme.

Une meilleure autonomie

L’autonomie progresse sensiblement, passant de 7 à 9 heures de lecture annoncées avec les écouteurs seuls. L’étui apporte jusqu’à 19,5 heures supplémentaires.

Les Ultra Open Earbuds (2e génération) prennent en charge Snapdragon Sound et aptX Adaptive sur les appareils Android compatibles, avec l’objectif d’améliorer la qualité de transmission tout en réduisant la latence.

Ils seront disponibles le 1er octobre à 299,95 euros. Bose prévoit les coloris Noir et Blanc nuage ainsi que trois éditions limitées : Chocolat cerise, Vert olive et Rose ciel.

Le mode Cinéma veut étendre l’usage au-delà de la musique

La principale nouveauté logicielle des Ultra Open Earbuds (2e génération) est un mode Cinéma utilisant la technologie TrueSpatial de Bose. Le système cherche à créer une scène sonore plus large lors du visionnage d’une vidéo ou de l’écoute d’un podcast, tout en conservant les dialogues clairement positionnés au centre.

Cette fonction est intéressante dans le contexte d’écoute ouverte. Bose ne peut pas compter sur une isolation acoustique pour renforcer l’impression d’immersion et cherche donc à travailler davantage la spatialisation.

Le constructeur tente ainsi de résoudre l’un des paradoxes de cette catégorie : proposer une sensation d’espace et d’immersion tout en laissant volontairement entrer les sons extérieurs.

Le résultat sera évidemment très différent d’un casque à réduction de bruit ou d’un système home cinéma. L’ambition est plutôt de rendre les contenus audiovisuels plus enveloppants sans perdre l’avantage principal des Ultra Open Earbuds, à savoir leur capacité à rester portés pendant de longues périodes sans isoler l’utilisateur.

Cette approche confirme surtout que Bose ne considère plus l’écoute ouverte comme un simple mode alternatif pour la musique. Le constructeur cherche à en faire une expérience audio permanente, capable de suivre l’utilisateur au travail, dans les transports, pendant les appels ou devant une vidéo.

Bluetooth 5.4, multipoint et nouvelles fonctions après le lancement

Les deux modèles utilisent Bluetooth 5.4 et peuvent rester connectés simultanément à deux appareils grâce au multipoint. Les codecs SBC et AAC sont pris en charge, ainsi que Google Fast Pair pour accélérer l’appairage avec les appareils Android.

Des raccourcis personnalisables permettent également d’utiliser Spotify Tap ou d’appeler rapidement l’assistant vocal du smartphone. Les Ultra donnent en plus accès aux réglages liés à l’audio immersif de Bose.

Une mise à jour du firmware prévue après le lancement du 1er octobre ajoutera plusieurs fonctions aux deux modèles, notamment Google Find Hub, Alexa+ et des raccourcis Apple Music. Find Hub facilitera la localisation des écouteurs égarés, tandis qu’Alexa+ apportera des interactions vocales plus étendues sur les appareils et marchés compatibles.

L’application Bose restera le centre de configuration, avec un égaliseur trois bandes, le réglage d’Auto Volume, la personnalisation des raccourcis et la gestion des connexions Bluetooth et des mises à jour.

Bose ne cherche donc pas seulement à améliorer les performances acoustiques de sa gamme. Le constructeur construit progressivement une plateforme d’écoute ouverte capable de s’adapter à plusieurs contextes, avec deux modèles qui partagent la même technologie mais répondent à des priorités différentes.

À 199,95 et 299,95 euros, les nouveaux écouteurs ouverts de Bose restent des produits premium. Mais en séparant désormais clairement sport et usage quotidien, Bose montre surtout que l’écoute ouverte n’est plus considérée comme une expérimentation : elle devient une catégorie à part entière de son catalogue.