Samsung pourrait bientôt élargir sa gamme audio avec un format encore inédit dans la famille Galaxy Buds. De nouveaux rendus attribués aux Galaxy Buds On montrent des écouteurs open-ear à clip, accompagnés de plusieurs fonctions logicielles qui auraient été repérées dans leur application compagnon.

Le constructeur semble ainsi préparer une alternative aux écouteurs intra-auriculaires traditionnels, avec une approche proche des Huawei FreeClip. Gestes de la tête, ajustement automatique du volume, mémos vocaux et intégration de Gemini seraient notamment au programme, même si Samsung n’a encore rien officialisé.

Un design open-ear à clip qui se précise

L’existence des Galaxy Buds On avait déjà commencé à se dessiner lorsque des éléments graphiques avaient été découverts dans une application Samsung. De nouveaux rendus publiés par SammyGuru permettent désormais de mieux observer leur conception. Le principe diffère sensiblement de celui des Galaxy Buds 4 et Buds 4 Pro. Au lieu de pénétrer dans le conduit auditif, chaque écouteur serait constitué de deux modules arrondis reliés par une boucle flexible en silicone.

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La partie contenant le haut-parleur viendrait se positionner au niveau de la conque de l’oreille, tandis que le second élément, plus plat et accueillant notamment la batterie, prendrait place derrière celle-ci. La boucle servirait alors à maintenir l’ensemble sans exercer la pression d’un embout intra-auriculaire.

La ressemblance avec les Huawei FreeClip est évidente dans le concept général. Ce format permet de conserver le conduit auditif ouvert, avec l’objectif d’améliorer le confort sur les longues sessions et de laisser davantage passer les sons environnants.

Selon la fuite, Samsung préparerait au moins deux coloris, noir et blanc. Le premier apparaît dans les nouveaux rendus, tandis que des références au second auraient été repérées dans l’application Buds Manager.

Auto Volume et gestes de la tête au programme

Les fichiers de cette application fourniraient également plusieurs indices sur les fonctions logicielles prévues par Samsung. Les Galaxy Buds On pourraient notamment reprendre les gestes de la tête introduits avec les Galaxy Buds 4 et Buds 4 Pro. Des mouvements comme hocher ou secouer la tête permettraient d’effectuer certaines actions sans toucher les écouteurs.

Samsung travaillerait également sur une fonction baptisée Auto Volume. Les chaînes de caractères découvertes dans l’application indiquent que le volume pourrait augmenter automatiquement lorsque l’environnement devient plus bruyant.

Une autre option nommée « Volume Boost » apparaît également dans les fichiers, sans que son fonctionnement précis soit encore connu.

Ce type de traitement serait particulièrement pertinent pour un produit open-ear. Contrairement aux écouteurs intra-auriculaires, les Buds On ne créeraient pas d’isolation physique importante entre le haut-parleur et les bruits extérieurs. Adapter intelligemment le volume pourrait donc aider à conserver une écoute intelligible dans les transports ou dans une rue animée.

Reste à voir comment Samsung gérera cette adaptation sans pousser inutilement le niveau sonore dans les environnements très bruyants.

Gemini pourrait s’inviter directement dans les Galaxy Buds On

L’intelligence artificielle semble elle aussi occuper une place importante dans le projet. D’après les informations découvertes dans l’application, les Galaxy Buds On seraient capables d’accéder à Gemini par la voix ou à l’aide d’une commande tactile. Samsung poursuivrait ainsi l’intégration de l’assistant de Google au sein de son écosystème Galaxy.

Les écouteurs pourraient également servir à enregistrer rapidement des mémos vocaux. Une pression prolongée configurable permettrait de démarrer ou d’arrêter l’enregistrement sans sortir le smartphone. Ces mémos seraient ensuite automatiquement convertis en texte. Des références suggèrent également qu’ils pourraient être retrouvés à la voix via Bixby.

Des fonctions de traduction sont évoquées dans la fuite, mais leur portée reste incertaine. Rien ne permet encore d’affirmer que les Galaxy Buds On proposeront une traduction vocale en temps réel directement depuis les écouteurs.

Cette combinaison entre Gemini et Bixby illustre néanmoins la stratégie actuelle de Samsung : utiliser les modèles de Google pour certaines fonctions d’IA générative tout en conservant ses propres services lorsqu’ils sont profondément intégrés à l’écosystème Galaxy.

Samsung veut même détecter lorsque l’utilisateur s’endort

Une autre fonction repérée dans les fichiers de Buds Manager est particulièrement intéressante : « Pause media while you’re asleep ». Comme son nom l’indique, elle permettrait d’interrompre automatiquement la musique, un podcast ou tout autre contenu lorsque le système estime que l’utilisateur s’est endormi. La manière dont Samsung compte détecter cet état reste inconnue.

Les écouteurs pourraient éventuellement exploiter leurs propres capteurs ou s’appuyer sur un autre appareil Galaxy, comme une Galaxy Watch, pour obtenir des informations liées au sommeil. À ce stade, il ne s’agit toutefois que d’une hypothèse. La fonction nécessiterait par ailleurs One UI 9,0 ou une version ultérieure, ce qui suggère une intégration relativement profonde avec les smartphones Galaxy.

Pour des écouteurs misant davantage sur le confort que sur l’isolation, l’usage nocturne pourrait devenir un argument intéressant. Un format open-ear évite notamment d’enfoncer un embout dans le conduit auditif pendant de longues périodes, même si la forme à clip devra encore démontrer son confort lorsque la tête repose sur un oreiller.

Pas d’ANC, mais ce ne serait pas vraiment une surprise

Les informations disponibles ne mentionnent pour l’instant aucune fonction de réduction active du bruit. Ce choix serait cohérent avec l’architecture des Galaxy Buds On. Une réduction active traditionnelle fonctionne plus efficacement lorsque l’écouteur crée déjà une certaine isolation acoustique. Avec un conduit auditif volontairement ouvert, le résultat devient beaucoup plus difficile à maîtriser.

Samsung semble donc privilégier une autre philosophie : préserver la perception de l’environnement et compenser les variations de bruit par des traitements comme Auto Volume.

Le véritable défi sera plutôt la qualité sonore. Les écouteurs ouverts doivent limiter les fuites acoustiques tout en produisant suffisamment de basses malgré l’absence d’étanchéité autour du conduit auditif. C’est précisément sur ce terrain que la conception des haut-parleurs, leur positionnement et les traitements numériques feront la différence.

Samsung possède déjà une expérience importante dans l’audio sans fil avec sa gamme Galaxy Buds, mais transposer ce savoir-faire vers un format à clip nécessitera une acoustique sensiblement différente.

Plusieurs indices suggèrent un lancement relativement proche

Les Galaxy Buds On ne sont toujours pas officiels, mais les indices matériels commencent à s’accumuler. Le produit aurait déjà obtenu une certification auprès du Bureau of Indian Standards (BIS) sous la référence SM-U600. Son firmware aurait également été repéré sur des serveurs associés à plusieurs marchés asiatiques, notamment l’Inde, la Corée du Sud, le Vietnam et la Malaisie.

Pris ensemble, les rendus, les fichiers de l’application compagnon, la certification et l’apparition du firmware suggèrent un développement déjà avancé. Ils ne permettent toutefois pas de déterminer avec certitude la date de présentation, le prix ou les marchés concernés. Samsung n’a encore annoncé officiellement ni le nom Galaxy Buds On ni leur calendrier de commercialisation.

Samsung veut élargir les Galaxy Buds au-delà des intra-auriculaires

L’arrivée d’un modèle open-ear aurait surtout du sens dans une gamme qui couvre déjà largement les écouteurs traditionnels. Plutôt que de remplacer les Galaxy Buds 4 ou Buds 4 Pro, les Buds On pourraient constituer une nouvelle branche destinée aux utilisateurs qui privilégient le confort, l’écoute prolongée et la perception de leur environnement.

Huawei a déjà démontré avec les FreeClip qu’un design à clip pouvait devenir une véritable catégorie de produit. Samsung disposerait toutefois d’un avantage important : son immense parc de smartphones, montres et services Galaxy, auquel pourraient s’ajouter Gemini, Bixby et différentes fonctions contextuelles.

Le succès dépendra alors moins de l’originalité du format que de son exécution. Maintien sur l’oreille, qualité des basses, fuites sonores, autonomie et prix seront probablement beaucoup plus déterminants que la simple présence de fonctions d’IA.

Avec les Galaxy Buds On, Samsung ne chercherait donc pas seulement une nouvelle silhouette pour ses écouteurs. Le constructeur pourrait surtout ouvrir une deuxième voie dans son offre audio : moins isolée du monde extérieur, mais beaucoup plus intégrée à l’intelligence de l’écosystème Galaxy.