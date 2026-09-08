Le marché de la mémoire commence enfin à montrer des signes de ralentissement, mais pas pour les raisons que les acheteurs espéraient. Selon TrendForce, les prix contractuels de la DRAM conventionnelle devraient encore progresser de 13 à 18 % au troisième trimestre, un rythme moins violent que ces derniers mois, mais qui reste très élevé.

Le véritable signal est ailleurs : la demande ralentit parce que les fabricants de PC et de smartphones ont de plus en plus de mal à absorber de nouvelles hausses. L’offre, elle, ne s’est pas réellement détendue. Le marché ne revient donc pas à l’équilibre ; il rencontre simplement la limite budgétaire de ses clients.

Une hausse de 13 à 18 % qui ressemble presque à une accalmie

Dans un marché normal, une progression trimestrielle de 13 à 18 % serait considérée comme extrêmement brutale. Dans le contexte actuel de la DRAM, TrendForce la décrit pourtant comme une modération.

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Le deuxième trimestre donne la mesure de l’emballement récent. La hausse des prix contractuels a contribué à faire bondir les revenus de l’industrie DRAM de 59,5 % sur un trimestre, à 154,73 milliards de dollars.

Autrement dit, la pression sur les prix reste considérable.

La différence est que cette pression commence désormais à se heurter à la capacité de paiement des clients finaux. TrendForce observe notamment un déplacement de la demande vers des RDIMM de plus faible capacité, signe que certains acheteurs cherchent déjà à limiter le coût de leurs configurations plutôt qu’à maximiser leurs performances.

Ce n’est pas un retour à la normale. C’est une stratégie de repli.

Le vrai frein vient désormais des acheteurs de PC et de smartphones

L’élément le plus important dans les prévisions de TrendForce est probablement la référence explicite à la capacité limitée des clients PC et smartphones à accepter de nouvelles hausses.

C’est une nuance essentielle. Les stocks des fournisseurs restent historiquement bas et les volumes de bits expédiés ne devraient progresser que modestement. Rien, côté production, ne suggère donc une amélioration suffisamment importante pour provoquer une baisse naturelle des prix.

Le ralentissement vient au contraire de la demande. Les fabricants savent qu’ils ne peuvent pas continuer à augmenter indéfiniment le prix des appareils sans provoquer un décrochage des ventes. Ils commencent donc à réduire les capacités, à revoir certaines configurations ou à accepter des marges différentes selon les segments.

Les smartphones sont particulièrement exposés à ce problème. Pendant plus d’une décennie, le marché a habitué les utilisateurs à recevoir davantage de stockage et de mémoire à prix relativement stable. Ce modèle devient beaucoup plus difficile à maintenir lorsque le coût des composants grimpe trimestre après trimestre.

L’Europe montre déjà ce qui se passe quand le consommateur dit stop

Les prévisions de Context pour le marché européen du PC illustrent concrètement cette limite. Les livraisons d’ordinateurs portables devraient reculer de 6,4 % sur un an au troisième trimestre, puis de 20 % au quatrième trimestre. Les ordinateurs de bureau seraient encore plus touchés, avec une baisse d’environ 20 % au troisième trimestre et proche de 30 % au quatrième.

Ces chiffres décrivent un mécanisme assez simple : les composants coûtent plus cher, les machines deviennent plus chères et les acheteurs reportent leurs achats.

Les entreprises prolongent également leurs cycles de renouvellement. Lorsqu’un parc informatique aurait normalement été remplacé après trois ou quatre ans, il peut désormais rester en service plus longtemps, simplement parce que le coût du remplacement est devenu plus difficile à justifier.

Cette décision réduit les dépenses immédiates, mais déplace le problème dans le temps. Des machines plus anciennes peuvent devenir moins performantes, plus coûteuses à maintenir et surtout finir par sortir des périodes de support logiciel ou de sécurité.

Le report d’un renouvellement n’est donc jamais totalement gratuit.

La hausse des prix n’a pas encore pénalisé les fabricants de PC

Le paradoxe est que la baisse des volumes ne signifie pas nécessairement une baisse des profits. Certains constructeurs ont réussi à compenser la contraction du marché en vendant des machines plus chères. Lenovo a notamment mieux résisté à la crise de la mémoire en poussant davantage ses clients vers des configurations premium. Lorsque les prix montent suffisamment, vendre moins d’unités peut rester très rentable.

Cette mécanique réduit aussi la pression pour revenir rapidement vers des produits moins chers.

Si une entreprise peut préserver ou améliorer ses marges en augmentant le prix moyen de ses ordinateurs, elle n’a pas nécessairement intérêt à se battre pour maintenir les volumes d’entrée de gamme.

Le phénomène dépasse le PC. AMD a augmenté les prix de certaines cartes Radeon, Nvidia a fait de même et prépare également des hausses sur ses serveurs IA. Dans la plupart des cas, les fabricants justifient ces ajustements par l’augmentation du coût de la mémoire. Le résultat est le même à chaque niveau de la chaîne : la facture descend vers le client final.

Les « AI PC » n’ont pas déclenché la vague de renouvellement espérée

Pendant deux ans, les fabricants ont présenté le PC doté d’accélérateurs IA comme le prochain grand moteur du renouvellement informatique. Pour l’instant, ce scénario ne semble pas s’être matérialisé à grande échelle en Europe. Selon Context, la hausse récente des achats de PC a surtout été provoquée par la fin du support de Windows 10, et non par l’arrivée des fonctions IA.

La nuance est importante.

Les AI PC représentent une part croissante des machines expédiées, mais cela s’explique en partie parce que les NPU et les fonctions IA deviennent progressivement standards dans les nouvelles plateformes. Cela ne signifie pas nécessairement que les consommateurs achètent précisément pour ces usages.

Le marché a donc bénéficié d’un renouvellement forcé par une échéance logicielle, mais pas encore d’une nouvelle raison suffisamment forte pour accélérer les achats au-delà de ce cycle. Une fois cette vague passée, il reste un environnement beaucoup plus difficile : prix élevés, matériel conservé plus longtemps et absence d’un argument technologique capable de justifier une dépense supplémentaire.

La mémoire part en priorité vers l’IA

Le problème n’est pas que l’industrie de la mémoire manque de clients. Elle en a au contraire des extrêmement solvables. Les fabricants concentrent désormais une part importante de leurs investissements sur les produits les plus rentables destinés aux infrastructures d’intelligence artificielle.

Samsung accélère sur la HBM4, SK hynix consacre déjà une part très importante de ses volumes à la mémoire HBM et Micron privilégie les DRAM serveur à forte valeur ajoutée. Pour ces groupes, la logique économique est difficile à contester. Un gigaoctet de mémoire vendu à un fournisseur de centres de données IA peut générer une valeur bien supérieure à celui destiné à un PC grand public ou à un smartphone milieu de gamme.

La capacité industrielle se déplace donc naturellement vers les segments qui paient le plus.

Le problème est que les lignes de production ne sont pas infinies. Plus les fabricants privilégient la HBM et les mémoires serveur, moins il reste de capacité disponible pour les produits conventionnels.

Même les vieilles générations de mémoire sont sous pression

Cette tension ne concerne plus uniquement les technologies modernes. Les fabricants de second rang, comme Nanya, Winbond ou PSMC continuent de produire des générations plus anciennes, telles que la DDR4 et la DDR3, mais la pression s’étend désormais jusqu’à des composants beaucoup plus anciens.

La DDR2, standard apparu au début des années 2000, a elle aussi connu des tensions de prix. C’est révélateur de la profondeur du déséquilibre. Lorsqu’une grande partie de l’industrie réoriente ses investissements vers les mémoires les plus rentables, les anciennes technologies deviennent progressivement des marchés de niche. Elles restent pourtant indispensables à de nombreux équipements industriels, automobiles ou embarqués.

Le résultat peut être surprenant : un composant techniquement dépassé devient plus cher non parce qu’il est plus performant, mais parce que presque plus personne ne souhaite le fabriquer. Cette logique touche également d’autres composants utilisés dans l’automobile et l’électronique industrielle.

L’Europe paie la pénurie sans accueillir beaucoup de capacités

La situation est particulièrement inconfortable pour l’Europe. Le continent consomme massivement des PC, des serveurs et des équipements industriels, mais dispose de peu de capacités de production avancées en mémoire. SK hynix a, par exemple, choisi l’Indiana pour un projet de packaging mémoire de plusieurs milliards de dollars après l’abandon d’un projet européen.

Cette asymétrie signifie que l’Europe absorbe une grande partie de la hausse des prix tout en captant peu des investissements industriels associés.

Le sujet dépasse donc les simples tarifs du PC.

Il pose aussi la question de la résilience technologique européenne. Lorsqu’un composant devient stratégique pour l’IA, les pays qui accueillent les usines, les centres de packaging ou les capacités de production obtiennent un avantage important dans l’allocation future.

Les autres restent essentiellement des acheteurs.

Il faudra davantage de capacité, mais les nouvelles usines visent surtout la HBM

Une véritable détente des prix pourrait venir de deux directions. La première serait une augmentation significative de l’offre. Mais, construire de nouvelles capacités dans les semi-conducteurs prend plusieurs années, et les investissements actuels sont précisément orientés vers les produits liés à l’IA, en particulier la HBM.

Cela signifie que même lorsque les capacités supplémentaires arriveront, elles ne seront pas nécessairement utilisées pour produire davantage de mémoire destinée aux laptops ou aux smartphones.

Le second scénario serait un ralentissement brutal de la demande liée à l’IA.

Pour l’instant, rien n’indique que les principaux acteurs du secteur anticipent un tel retournement. Les dépenses d’infrastructure restent très élevées et les grands fournisseurs continuent d’augmenter leurs besoins en accélérateurs et en mémoire.

Le marché grand public risque donc de rester longtemps en concurrence avec un secteur capable de payer davantage.

Le ralentissement des prix est surtout le signe d’un marché arrivé à saturation

La prévision de TrendForce peut donc être mal interprétée. Oui, les prix de la DRAM devraient progresser moins vite au troisième trimestre. Mais cette modération ne signifie ni que la production a rattrapé la demande, ni que les stocks se reconstituent. Elle signifie surtout que les fabricants de PC et de smartphones commencent à manquer de marge de manœuvre.

L’industrie de l’IA continue d’absorber les composants les plus rentables, les producteurs de mémoire continuent de privilégier les segments les plus rémunérateurs et les consommateurs européens commencent à reporter leurs achats.

Le marché n’a pas encore trouvé son équilibre. Il a simplement trouvé la limite de ce que certains clients sont prêts à payer.

Tant que de nouvelles capacités n’arriveront pas massivement — ou que la demande IA ne ralentira pas — la logique restera la même : les acteurs de l’intelligence artificielle paieront cher pour obtenir la mémoire qu’ils veulent, et tous les autres paieront cher pour se partager ce qu’il reste.