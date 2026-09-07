Samsung élargit sa gamme Galaxy Book 6 avec un modèle beaucoup plus accessible. Le constructeur lance en France un Galaxy Book 6 de 14 pouces à partir de 899 euros, soit la première configuration de cette génération à passer sous la barre symbolique des 1 000 euros.

Le positionnement est clair : proposer un ordinateur suffisamment premium pour séduire les utilisateurs de smartphones Galaxy, tout en réduisant fortement la facture par rapport aux Galaxy Book 6 Pro, Ultra ou Edge. Pour y parvenir, Samsung accepte plusieurs compromis sur l’écran, la mémoire et certains raffinements matériels, mais conserve l’essentiel de son écosystème logiciel.

Un Galaxy Book 6 pensé pour le quotidien, pas pour les performances extrêmes

Ce nouveau modèle n’est pas simplement une version moins chère d’un Galaxy Book 6 Pro. Samsung a conçu une configuration plus modeste autour de besoins beaucoup plus classiques : bureautique, navigation, visioconférence, multimédia et usage étudiant.

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La machine pourra être équipée de processeurs Intel Core 3 ou Core 5 Series 3, associés à des graphiques Intel intégrés. Les acheteurs français pourront uniquement acheter un modèle avec 8 Go de mémoire LPDDR5X et 256 Go de stockage.

La stratégie diffère donc nettement de celle des modèles plus ambitieux de la gamme, où Samsung cherche à concurrencer directement les ultrabooks premium et les machines créatives. Ici, la marque veut surtout proposer une porte d’entrée cohérente dans l’écosystème Galaxy.

Samsung sacrifie l’AMOLED pour tenir le prix

Le compromis le plus visible concerne l’écran. Le Galaxy Book 6de 14 pouces utilise une dalle LCD de 1 920 x 1 200 pixels, annoncée avec une luminosité maximale de 350 nits. C’est nettement moins impressionnant que les excellentes dalles AMOLED utilisées sur les Galaxy Book 6 Pro et Ultra.

Cette décision est logique compte tenu du prix, mais elle constitue aussi l’un des principaux écarts avec le reste de la gamme. Samsung a construit une partie de l’image premium de ses ordinateurs autour de ses écrans OLED, et leur absence se fera forcément sentir sur le contraste, les noirs et l’expérience multimédia.

Pour un usage bureautique classique, la dalle devrait néanmoins rester suffisante. Le format 16:10 est également mieux adapté au travail qu’un ancien écran 16:9.

Le clavier non rétroéclairé risque de faire grincer des dents

Samsung a également réduit certains éléments plus discrets. Le Galaxy Book 6 utilise un trackpad classique et, surtout, un clavier dépourvu de rétroéclairage. Sur un ordinateur vendu 899 euros, ce choix pourra surprendre. Le rétroéclairage est devenu courant sur de nombreuses machines moins chères et son absence se remarque immédiatement lorsque l’on travaille dans un environnement sombre.

C’est typiquement le genre de détail qui rappelle que Samsung cherche ici à atteindre un tarif précis plutôt qu’à proposer une expérience premium sans concession.

Jusqu’à 25 heures d’autonomie annoncées

La batterie affiche une capacité de 61,2 Wh, et Samsung annonce jusqu’à 25 heures d’utilisation. Comme toujours avec ce type d’estimation constructeur, l’autonomie réelle dépendra fortement du scénario d’usage, de la luminosité et des applications utilisées. Le chiffre reste néanmoins ambitieux pour une machine Intel de ce format.

La recharge USB-C atteint 45 W, avec environ 33 % de batterie récupérés en 30 minutes selon Samsung.

Ce n’est pas la recharge la plus rapide du marché, mais elle correspond à la philosophie du produit : privilégier un usage mobile équilibré plutôt que chercher à battre des records.

Un format encore relativement léger

Le Galaxy Book 6 pèse 1,35 kg pour une épaisseur de 15,7 mm. Il ne cherche donc pas à devenir le notebook le plus fin du marché, mais reste suffisamment compact pour être transporté quotidiennement. C’est aussi là que Samsung tente de maintenir une impression de qualité malgré le prix plus bas. La machine reste visuellement proche du reste de la famille Galaxy Book 6 et conserve une approche sobre, avec des finitions Gray et Violet Silver.

Cette dernière apporte un peu plus de personnalité à une catégorie où les ordinateurs abordables restent souvent très conservateurs.

Samsung conserve une connectique plus complète qu’Apple

La connectique constitue l’un des avantages les plus évidents face au MacBook Neo. Samsung propose deux ports USB-C, un port USB-A, une sortie HDMI 1.4 et une prise casque 3,5 mm. Cette sélection reste beaucoup plus polyvalente que l’approche minimaliste d’Apple, surtout pour les utilisateurs qui doivent encore connecter une clé USB, un écran externe ou un casque filaire sans adaptateur.

Le HDMI 1.4 n’est certes pas particulièrement moderne, mais sa présence reste pratique pour les étudiants ou professionnels qui utilisent régulièrement des écrans et vidéoprojecteurs.

Le vrai rival s’appelle MacBook Neo

Samsung arrive sur un segment devenu beaucoup plus intéressant depuis le lancement du MacBook Neo. Après une hausse tarifaire, le modèle d’entrée de gamme d’Apple commence désormais à 699 dollars avec 8 Go de mémoire et 256 Go de stockage, tandis que la version 512 Go atteint 799 euros.

C’est exactement la zone tarifaire visée par le nouveau Galaxy Book 6.

La confrontation devient donc naturelle : d’un côté, Apple propose un Mac plus accessible, de l’autre Samsung cherche à offrir une alternative Windows premium à un tarif similaire.

Le Galaxy Book 6 joue la carte de la flexibilité

Face au MacBook Neo, Samsung peut mettre en avant plusieurs arguments. La connectique est plus riche, Windows offre une compatibilité logicielle plus large dans certains environnements, et les utilisateurs de smartphones Galaxy bénéficient de nombreuses fonctions spécifiques à l’écosystème Samsung.

Le Mac conserve cependant ses propres avantages, notamment une intégration très forte avec l’iPhone, une excellente efficacité énergétique et la cohérence de macOS.

Le choix dépendra donc moins des performances brutes que de l’écosystème dans lequel l’utilisateur se trouve déjà.

L’écosystème Galaxy est au cœur du produit

Samsung ne cache d’ailleurs pas cette stratégie. Le nouveau Galaxy Book 6 reprend plusieurs fonctions conçues pour fonctionner avec les smartphones et tablettes Galaxy. Quick Share facilite le transfert de fichiers entre appareils, tandis que Storage Share permet d’accéder plus facilement aux données stockées sur d’autres produits Galaxy.

Multi Control autorise l’utilisation d’un même clavier et d’une même souris avec un ordinateur, un smartphone ou une tablette compatible. La fonction Second Screen permet quant à elle de transformer une Galaxy Tab en écran secondaire.

Ces outils ne sont pas nouveaux, mais ils deviennent beaucoup plus importants sur un modèle moins cher.

Samsung veut donner aux propriétaires de Galaxy une raison de rester

C’est probablement là que ce Galaxy Book 6 possède le plus de sens. Un utilisateur qui possède déjà un Galaxy S, un Galaxy Z Fold ou une Galaxy Tab peut désormais entrer dans l’écosystème PC Samsung sans devoir dépenser 1 500 ou 2 000 euros.

Jusqu’ici, les modèles Galaxy Book 6 les plus intéressants étaient positionnés très haut. Le Galaxy Book 6 Pro débutait à 2 299 euros, tandis que le Galaxy Book 6 Edge équipé d’un Snapdragon atteignait 1 899 euros. À 899,99 euros, le nouveau modèle change complètement la proposition. Il ne cherche pas à devenir le meilleur PC Samsung, mais celui qui rend l’écosystème accessible à beaucoup plus de monde.

Plusieurs fonctions IA sont également intégrées

Samsung ajoute naturellement plusieurs outils d’intelligence artificielle. Le Galaxy Book 6 prend en charge AI Select, AI Cut Out et Note Assist, des fonctions déjà présentes dans l’environnement Galaxy et destinées à faciliter la sélection de contenu, le détourage d’objets ou le traitement de notes. Ces fonctions ne constituent probablement pas un argument d’achat suffisant à elles seules, mais elles renforcent la cohérence avec les smartphones Galaxy récents.

L’entreprise cherche clairement à étendre la logique Galaxy AI au PC plutôt qu’à construire une expérience séparée.

Un marché des PC premium abordables de plus en plus disputé

Samsung n’est pas seul à s’intéresser à cette tranche de prix. Depuis l’arrivée du MacBook Neo, plusieurs constructeurs Windows ont renforcé leurs offres sous les 1 000 dollars, avec notamment Acer et Dell. Le marché est stratégique, car de nombreux acheteurs veulent aujourd’hui un ordinateur bien construit, léger et autonome sans atteindre les tarifs des ultrabooks les plus haut de gamme.

Cette catégorie était autrefois dominée par des compromis évidents sur le châssis ou la qualité d’écran. Elle devient désormais beaucoup plus compétitive. Samsung doit donc convaincre avec autre chose qu’un simple logo Galaxy.

C’est peut-être là que Samsung a le plus à gagner. Le MacBook Neo a montré qu’il existait un espace entre le PC Windows bon marché et l’ultrabook à plus de 1 000 euros. Avec ce nouveau Galaxy Book 6, Samsung veut clairement s’y installer avant que ce segment ne devienne aussi encombré que le reste du marché.