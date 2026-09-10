Honor continue de lever le voile sur le Magic 9 Pro Max avant sa présentation officielle du 28 septembre en Chine. Cette fois, la marque détaille l’architecture photo de son futur flagship, avec une ambition assumée : rapprocher davantage la captation mobile des outils utilisés en production professionnelle.

Au programme, deux capteurs de 200 mégapixels développés avec ARRI, un enregistrement en LogC3, une stabilisation mécanique de niveau CIPA 8.0 et deux téléconvertisseurs capables d’étendre fortement la portée du téléobjectif. Honor ne cherche donc pas seulement à améliorer le zoom, mais à construire un système photo et vidéo beaucoup plus cohérent autour de la stabilité, de la couleur et des longues focales.

Deux capteurs de 200 mégapixels développés avec ARRI

Le Honor Magic 9 Pro Max reposera sur un capteur principal de 200 mégapixels accompagné d’un téléobjectif périscopique, lui aussi de 200 mégapixels. Honor indique avoir travaillé étroitement avec ARRI sur ce système, avec l’objectif de mieux préserver les textures, les tons de peau et les hautes lumières dans des conditions très contrastées.

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La collaboration ne semble donc pas se limiter à un simple co-branding. Honor met notamment en avant l’intégration de la courbe gamma ARRI LogC3, un format bien connu dans l’univers du cinéma pour conserver davantage de latitude en post-production.

Le Magic 9 Pro Max prendra également en charge l’enregistrement 10 bits 4:2 : 2 APV, ce qui doit permettre de préserver davantage d’informations colorimétriques et de mieux résister aux corrections de couleur poussées. Sur le papier, l’approche est clairement orientée vers les utilisateurs qui veulent étalonner leurs séquences plutôt que se contenter d’un rendu directement généré par le smartphone.

Cette évolution montre surtout que Honor cherche à déplacer le discours au-delà de la seule résolution. Les 200 mégapixels restent spectaculaires sur une fiche technique, mais la vraie différence pourrait venir de la gestion des couleurs, de la dynamique et de la cohérence entre les différents modules.

Une stabilisation mécanique annoncée au niveau CIPA 8.0

L’autre élément central de cette architecture concerne la stabilisation. Le capteur principal intégrera un système mécanique de type gimbal capable de compenser des mouvements sur une amplitude annoncée de 3 degrés. Honor revendique un niveau de stabilisation CIPA 8.0, tandis que le téléobjectif périscopique atteindrait de son côté un niveau CIPA 7.5.

Ces valeurs sont particulièrement élevées pour un smartphone. Honor affirme que cette architecture permettrait de tripler les limites habituelles de compensation physique et de mieux absorber les mouvements lors de déplacements rapides, notamment en marchant ou pendant un léger jogging.

L’intérêt est évident en vidéo, mais aussi en photographie.

À longue focale, le moindre mouvement de la main est amplifié et peut rapidement dégrader la netteté. Une stabilisation plus efficace devient donc essentielle dès que le smartphone cherche à exploiter des focales équivalentes à plusieurs centaines de millimètres.

TrueShift combine stabilisation physique et prédiction par IA

Honor baptise cette technologie TrueShift. Contrairement aux systèmes traditionnels qui s’appuient principalement sur les données des capteurs inertiels, TrueShift analyserait également directement les images capturées afin d’anticiper les mouvements.

La marque affirme que son système exécute des calculs multimodaux de prédiction du mouvement jusqu’à 1 000 fois par seconde. L’objectif est de détecter et corriger les micro-mouvements à un niveau inférieur au pixel, là où les gyroscopes et accéléromètres seuls peuvent montrer leurs limites.

Cette approche illustre assez bien la direction prise par la photographie mobile actuelle. La stabilisation n’est plus uniquement mécanique ou optique. Elle devient hybride, avec un traitement logiciel qui tente de prédire les mouvements avant même qu’ils ne deviennent visibles dans l’image finale.

Si cette technologie fonctionne comme annoncé, elle pourrait surtout être intéressante sur le téléobjectif, où la précision du cadrage devient beaucoup plus difficile à maintenir à main levée.

Des téléconvertisseurs G500 et G200 pour dépasser les limites du smartphone

Honor complète ce système avec deux accessoires téléphoto externes. Le premier, baptisé G500, propose un facteur d’extension optique de 5,88x. Il vise clairement les usages où la portée prime sur la compacité, par exemple pour photographier une scène, un concert ou un sujet éloigné. Le second, appelé G200, adopte une approche beaucoup plus compacte.

Honor affirme qu’il est 55 % plus léger que son prédécesseur et qu’il fournit un facteur de zoom de 2,35x, le tout dans un format présenté comme proche de celui d’un tube de rouge à lèvres.

Cette différence de philosophie est importante. Le G500 s’apparente davantage à un accessoire spécialisé, alors que le G200 cherche à rester suffisamment petit pour être transporté plus facilement au quotidien.

Dans les deux cas, il s’agit bien de téléconvertisseurs externes venant multiplier la focale native du téléobjectif, et non de focales directement intégrées au smartphone.

Des exemples à 85 mm, 500 mm et jusqu’à 1 000 mm

Honor a également publié plusieurs exemples afin d’illustrer les possibilités de son système. Une image prise à 85 mm utilise directement le téléobjectif périscopique natif du Magic 9 Pro Max. Les clichés annoncés à 500 mm et 1 000 mm ont en revanche été réalisés avec les téléconvertisseurs externes. Ces valeurs montrent jusqu’où Honor veut pousser la logique du smartphone modulaire.

Atteindre 1 000 mm à partir d’un téléphone reste évidemment un cas d’usage très spécialisé, et la qualité finale dépendra énormément de la lumière, de la stabilisation et du traitement numérique. Mais le simple fait qu’Honor conçoive des accessoires dédiés à ce niveau de grossissement montre que le constructeur ne considère plus le téléobjectif comme une fonction secondaire.

Il devient une véritable plateforme autour de laquelle peuvent venir se greffer des accessoires adaptés à différents scénarios.

Honor veut faire du Magic 9 Pro Max un outil de création, pas seulement un photophone

Ce positionnement rapproche le Magic 9 Pro Max d’une tendance plus large observée sur le haut de gamme chinois. Les fabricants ne cherchent plus uniquement à améliorer les capteurs intégrés. Ils construisent progressivement autour de leurs smartphones des écosystèmes comprenant grips, déclencheurs physiques, poignées et optiques additionnelles.

Le téléphone devient alors le cœur d’un système plus vaste. Honor pousse cette idée encore plus loin en associant cet écosystème matériel à des fonctions vidéo plus professionnelles comme le LogC3 et le 10 bits 4:2 : 2.

La cohérence de l’ensemble sera déterminante. Une certification CIPA élevée, un double capteur 200 mégapixels et une courbe Log issue du cinéma peuvent être impressionnants séparément, mais leur véritable valeur dépendra de la manière dont ils fonctionnent ensemble.

Il faudra notamment observer la transition entre les focales, la gestion du bruit en basse lumière, la stabilité du rendu colorimétrique et la qualité réelle obtenue avec les téléconvertisseurs.

Le partenariat avec ARRI devra se traduire dans le rendu final

La présence d’ARRI donne évidemment une dimension particulière à cette annonce. Le nom est associé à des outils utilisés dans des productions cinématographiques haut de gamme, et Honor cherche clairement à s’appuyer sur cette image pour renforcer la crédibilité du Magic 9 Pro Max auprès des créateurs.

Mais, c’est aussi ce qui augmente les attentes. L’intérêt ne sera pas d’afficher simplement un logo ou une courbe Log supplémentaire dans l’application caméra. Il faudra que le smartphone propose un rendu réellement cohérent, avec une bonne gestion des tons chair, des hautes lumières et des couleurs difficiles.

Honor semble en tout cas choisir une direction pertinente. Au lieu de promettre uniquement plus de détails ou davantage de zoom numérique, la marque travaille sur les trois éléments qui deviennent essentiels lorsque l’on veut rapprocher un smartphone d’un outil de captation avancé : stabilité, latitude d’image et maîtrise de la couleur.

Le Magic 9 Pro Max sera présenté officiellement le 28 septembre en Chine, date à laquelle Honor devrait encore préciser les caractéristiques des capteurs, les modes vidéo disponibles et les modalités de commercialisation de ses accessoires.

Avec cette génération, Honor ne cherche plus seulement à faire du zoom un argument de fiche technique : la marque veut transformer le Magic 9 Pro Max en véritable système de prise de vue mobile, capable de passer d’un cadrage natif à 85 mm à des usages beaucoup plus spécialisés autour de 500 ou 1 000 mm.