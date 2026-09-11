L’iPhone Duo inaugure un format totalement nouveau pour Apple, mais ce changement ne sera pas immédiatement transparent pour toutes les applications. Dans une documentation destinée aux développeurs, Apple détaille désormais la manière dont iOS 27 affichera les apps qui n’ont pas encore été adaptées au grand écran pliable.

Le résultat dépendra directement du niveau d’optimisation. Les applications les plus anciennes pourront apparaître dans une fenêtre entourée de larges zones noires, tandis que les apps entièrement adaptées à iOS 27.1 exploiteront toute la surface et la nouvelle organisation verticale de l’interface.

Trois niveaux de compatibilité pour les applications

Apple a prévu plusieurs modes afin d’éviter qu’une application incompatible devienne tout simplement inutilisable sur l’iPhone Duo. Les apps qui n’ont pas encore été mises à jour pour iOS 27 bénéficieront du niveau de compatibilité le plus bas. Elles seront affichées dans une zone centrale, entourée d’un espace noir destiné à préserver leur format et leur mise en page d’origine.

Publicité

Ce comportement concernera aussi bien l’écran extérieur que la grande dalle intérieure du Duo.

L’approche rappelle les premières années de l’iPad, lorsque certaines applications iPhone étaient simplement agrandies sans véritable adaptation à l’écran de la tablette. Elle évoque aussi le lancement de l’iPhone X, où de nombreuses apps affichaient encore des bandes noires faute de prise en charge de son écran plus haut et de son encoche.

Toutefois, dans le cas de l’iPhone Duo, le problème est plus complexe : Apple doit gérer plusieurs écrans, des ratios différents et différentes positions de la charnière.

Les apps compatibles iOS 27 utiliseront mieux l’espace

Le second niveau concerne les applications déjà mises à jour pour iOS 27, mais qui ne profitent pas encore pleinement des interfaces spécifiques au Duo. Elles pourront utiliser les mécanismes de redimensionnement du système pour occuper une surface beaucoup plus importante.

Des zones noires pourront toujours rester visibles autour de l’application, mais l’expérience sera moins restrictive que sur un logiciel totalement ancien. Apple cherche ici à créer une transition progressive plutôt qu’une rupture brutale.

Un développeur n’aura donc pas nécessairement besoin de reconstruire toute son interface dès le premier jour pour obtenir un résultat acceptable. La compatibilité de base avec iOS 27 permettra déjà au système de mieux redimensionner le contenu.

Cependant, cela ne remplacera pas une véritable adaptation. Sur un appareil doté d’un écran intérieur de 7,6 pouces, simplement agrandir une interface pensée pour un smartphone classique risque de produire de grands espaces vides, des boutons mal placés ou des éléments trop éloignés du pouce.

iOS 27.1 permettra d’exploiter réellement le format pliable

La meilleure expérience sera réservée aux applications conçues pour les nouvelles règles introduites avec iOS 27.1. Celles-ci pourront utiliser l’intégralité de la surface disponible et adopter la nouvelle organisation imaginée par Apple pour l’iPhone Duo.

Les éléments de navigation et les boutons des barres d’outils pourront notamment se positionner verticalement sous la barre d’état, plutôt que d’occuper systématiquement le haut ou le bas de l’écran. Cette disposition est pensée pour maintenir les commandes à portée du pouce lorsque l’appareil est ouvert. Elle permet aussi de préserver davantage d’espace vertical pour le contenu, une logique déjà visible dans les adaptations système d’iOS 27 sur le Duo.

Le changement ne consiste donc pas seulement à faire entrer une application sur un écran plus large. Apple introduit un nouveau paradigme d’interface qui devra être intégré par les développeurs s’ils veulent réellement profiter du format.

Apple ne permet pas simplement d’utiliser les apps iPad

Une question revient naturellement : pourquoi ne pas laisser l’iPhone Duo exécuter les versions iPad des applications ? Après tout, son écran intérieur est suffisamment grand pour que certaines interfaces conçues pour iPad semblent plus adaptées que leurs équivalents iPhone.

Apple a pourtant choisi de maintenir une séparation entre les deux plateformes. Les applications iPad ne peuvent pas simplement être lancées sur l’iPhone Duo. Les développeurs doivent adapter leurs versions iOS au nouveau format. Ce choix préserve la distinction historique entre iPhone et iPad, mais il augmente mécaniquement le travail nécessaire.

Pour les grandes applications fréquemment utilisées, l’investissement devrait être relativement facile à justifier. Slack, Zoom et d’autres services majeurs disposent déjà de versions adaptées au nouveau design.

La situation pourrait être différente pour les logiciels moins populaires ou maintenus par de petites équipes.

Le véritable problème sera l’incitation des développeurs

C’est probablement ici que se trouve le principal défi d’Apple. Lorsque l’iPhone X est arrivé en 2017, les développeurs avaient tout intérêt à adapter rapidement leurs applications. Le nouveau format d’écran allait devenir la norme sur une gamme vendue à des dizaines de millions d’exemplaires.

L’iPhone Duo part d’une situation différente.

À 2 339 euros, le premier iPhone pliable vise nécessairement un marché beaucoup plus restreint que celui d’un iPhone standard. Le nombre potentiel d’utilisateurs sera donc inférieur, au moins pendant les premières générations.

Pour un développeur, la question devient économique : combien de temps faut-il investir dans une interface spécifique pour un appareil qui ne représente qu’une fraction des utilisateurs ? Les grands éditeurs pourront absorber facilement ce coût. Les banques, administrations, compagnies aériennes ou petites applications spécialisées pourraient en revanche prendre beaucoup plus de temps à suivre.

Certaines ne le feront peut-être jamais.

Apple a déjà connu ce type de transition

L’histoire de l’iPhone montre que les changements de format créent presque toujours une période de transition. Avec l’iPhone X, les applications non adaptées aux nouveaux ratios d’écran apparaissaient avec des bandes noires. Il a fallu du temps avant que l’ensemble de l’écosystème adopte les nouvelles règles.

Toutefois, Apple avait un avantage considérable : le format inauguré par l’iPhone X allait rapidement se généraliser à toute la gamme. L’iPhone Duo ne dispose pas encore de cette certitude. Son succès commercial déterminera directement la vitesse à laquelle les développeurs feront l’effort d’adapter leurs interfaces.

Si le format pliable devient une part importante des ventes d’iPhone, la transition pourrait s’accélérer très rapidement. Si le Duo reste un produit de niche pendant plusieurs années, les applications affichées dans un cadre noir pourraient rester fréquentes beaucoup plus longtemps.

Un problème logiciel qui pourrait compter plus que la pliure

Apple a beaucoup travaillé sur les aspects matériels du Duo : charnière, écran, résistance, format extérieur ou réduction de la visibilité de la pliure. Mais, l’expérience d’un smartphone ne dépend pas seulement de son matériel. Un appareil pliable à près de 2 339 euros peut rapidement perdre une partie de son intérêt si plusieurs applications importantes ressemblent à des fenêtres flottantes entourées de noir.

C’est précisément pour cette raison que l’optimisation logicielle est devenue l’un des principaux enjeux du lancement. Apple peut contrôler iOS et adapter ses propres applications rapidement. Elle ne peut cependant pas forcer l’ensemble de l’App Store à suivre au même rythme. Le problème sera particulièrement visible sur les applications utilisées ponctuellement mais indispensables : une app bancaire, une compagnie aérienne ou un service administratif peut être rarement ouverte tout en devenant critique au mauvais moment.

Le véritable test de l’iPhone Duo ne sera donc pas seulement de savoir si Apple a réussi son premier écran pliable, mais si elle peut convaincre suffisamment vite des millions de développeurs de considérer ce nouveau format comme autre chose qu’une exception dans l’écosystème iPhone.