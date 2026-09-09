Une sortie en octobre prochain, juste après la grande keynote de rentrée.

Un prix d'entrée fixé autour de 2 000 dollars pour la version 256 Go.

Un nom potentiel en « iPhone Duo » à la place du nom de code initial iPhone Ultra.

Le premier iPhone pliable d’Apple pourrait finalement s’appeler iPhone Duo, et non iPhone Ultra comme le suggéraient jusqu’ici de nombreuses rumeurs. Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple préparerait son lancement à partir de 2 000 dollars.

Le modèle d’entrée de gamme disposerait de 256 Go de stockage et serait proposé en seulement deux coloris : blanc et bleu foncé. Les premières livraisons pourraient débuter dès le mois d’octobre, quelques semaines après sa présentation.

Avec ce tarif, l’iPhone Duo serait légèrement plus cher que les modèles pliables de base de Samsung et Google, mais resterait sous le prix du Galaxy Z Fold 8 Ultra.

Une fois déplié, le smartphone devrait permettre d’utiliser plusieurs applications iPhone côte à côte et proposer des fonctions multitâches proches de celles de l’iPad. Autre particularité notable : il serait également compatible avec l’Apple Pencil, une première pour un iPhone.

Le choix du nom « Duo » serait lui aussi intéressant. Microsoft l’a notamment utilisé pour ses Surface Duo et Surface Duo 2, tandis que Google avait baptisé ainsi son ancien service d’appels vidéo.

Il ne reste désormais que quelques heures avant d’obtenir les caractéristiques définitives. Apple présentera ses nouveautés lors de sa keynote « Surprise and shine » ce 9 septembre à 19 heures en France.