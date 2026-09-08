À quelques jours de sa présentation attendue le 9 septembre, le premier iPhone pliable d’Apple pourrait déjà se heurter à un problème majeur : sa disponibilité. Selon de nouvelles informations, la production de l’iPhone Ultra serait encore extrêmement limitée, avec seulement quelques centaines d’unités fabriquées chaque jour à la fin du mois d’août.

Apple et ses fournisseurs chercheraient désormais à accélérer fortement la cadence, mais les exigences particulièrement élevées autour de la charnière et de la planéité de l’écran auraient retardé le passage à la production de masse. Résultat : même si l’annonce intervient bien comme prévu, les premières semaines de commercialisation pourraient être marquées par des stocks très faibles.

Quelques centaines d’unités par jour seulement fin août

Selon un rapport de Nikkei Asia, la production de l’iPhone Ultra n’aurait atteint que quelques centaines d’exemplaires par jour à la fin du mois d’août. Ce niveau reste très éloigné des dizaines de milliers d’unités quotidiennes qu’Apple devrait théoriquement produire pour alimenter un lancement mondial de grande ampleur. Même en tenant compte d’une montée en cadence progressive, l’écart est considérable.

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Apple travaillerait avec ses partenaires pour augmenter rapidement les volumes, mais le calendrier devient particulièrement serré à quelques jours de la présentation officielle.

Si la production ne progresse pas suffisamment vite, l’iPhone Ultra pourrait être extrêmement difficile à obtenir lors de son arrivée sur le marché, avec des délais de livraison susceptibles de s’allonger rapidement.

La charnière et la planéité de l’écran ralentiraient la production

Le problème ne viendrait pas d’un manque de demande ou d’un simple retard logistique, mais directement des standards de qualité imposés par Apple. La marque aurait organisé une phase supplémentaire de tests et de validation en août, retardant de plusieurs semaines le début réel de la production commerciale.

Deux éléments concentreraient particulièrement l’attention : la résistance de la charnière et la capacité de l’écran intérieur à rester aussi plat que possible une fois le téléphone déplié.

Apple aurait exigé davantage de cycles de pliage et des tests réalisés dans des conditions plus extrêmes que celles utilisées habituellement par certains concurrents.

Cette approche est cohérente avec la stratégie de Cupertino. Arriver plusieurs années après Samsung, Huawei, Honor ou Motorola signifie qu’Apple dispose de beaucoup moins de marge pour expliquer les imperfections inhérentes à une première génération.

La pliure de l’écran est devenue un enjeu stratégique

La visibilité de la pliure reste l’un des principaux compromis des smartphones pliables. Les générations récentes ont fait de gros progrès, au point que certains modèles rendent désormais la marque centrale beaucoup moins perceptible lorsqu’on utilise l’écran normalement.

Apple chercherait néanmoins à aller encore plus loin et à proposer une dalle intérieure presque parfaitement plane. Ce choix pourrait devenir l’un des principaux arguments du futur iPhone Ultra, mais il impose aussi des tolérances industrielles beaucoup plus strictes. Une charnière légèrement différente, une tension mal répartie ou une variation dans l’assemblage de la dalle peut suffire à produire un résultat considéré comme insuffisant par Apple.

La difficulté n’est donc pas seulement de fabriquer un téléphone pliable, mais d’en produire des millions avec exactement le même niveau de finition.

Jusqu’à 10 millions d’unités visées d’ici la fin de l’année ?

Les premières estimations évoquaient un objectif d’environ 7 à 8 millions d’unités produites avant la fin de l’année. Des informations plus récentes font désormais état d’un objectif pouvant approcher les 10 millions d’exemplaires, ce qui rend la montée en cadence encore plus critique. Un tel volume n’est pas irréaliste pour Apple à l’échelle de l’iPhone, mais il est très ambitieux pour une première génération reposant sur une chaîne de production plus complexe.

Le constructeur doit non seulement augmenter les volumes, mais aussi maintenir des taux de rendement suffisamment élevés pour éviter que trop d’unités soient rejetées lors des contrôles qualité.

C’est précisément ce qui distingue un prototype fonctionnel d’un produit réellement industrialisable.

Un lancement décalé reste tout à fait possible

Les rumeurs concernant un retard de commercialisation ne datent d’ailleurs pas d’hier. Plusieurs rapports ont déjà évoqué des difficultés autour de la charnière, des matériaux utilisés et de la production générale. Certains prototypes auraient même rencontré des problèmes mécaniques suffisamment visibles pour obliger Apple à revoir certains éléments.

Le scénario actuellement le plus crédible serait donc une présentation le 9 septembre, suivie de précommandes et livraisons plus tardives que celles des iPhone 18 Pro.

Apple pourrait reproduire une stratégie proche de celle de l’iPhone X en 2017, annoncé en septembre mais commercialisé plusieurs semaines plus tard.

Des fenêtres allant de fin octobre à début novembre ont déjà été évoquées, tandis que certaines rumeurs beaucoup plus pessimistes parlent d’un report jusqu’au printemps suivant.

À ce stade, aucune de ces dates n’est confirmée.

Apple doit éviter de laisser trop de terrain à Samsung et Huawei

Un retard prolongé ne serait pas neutre sur le plan concurrentiel. Samsung profite déjà d’une forte demande autour du Galaxy Z Fold 8, tandis que Huawei continue d’avancer rapidement avec ses propres pliables et une nouvelle génération de smartphone à triple pliage. Xiaomi vient de dévoiler son Xiaomi 18 Fold.

Même si certains de ces modèles restent limités au marché chinois, ils renforcent la pression sur Apple dans une catégorie où la marque arrive déjà très tard. Chaque mois supplémentaire donne à ses concurrents du temps pour améliorer leur propre offre, réduire les prix ou simplement installer davantage leur présence dans l’esprit des consommateurs.

La Chine est particulièrement importante à cet égard, puisqu’elle reste l’un des plus grands marchés d’Apple et l’un des territoires où les smartphones pliables sont les plus développés.

Le retard peut aussi devenir un argument de qualité

Il existe néanmoins une autre lecture. Apple sait qu’une première génération de pliable défaillante pourrait coûter beaucoup plus cher à son image qu’un lancement tardif. Un problème de charnière, un écran fragile ou une pliure trop visible serait immédiatement comparé à plusieurs années d’expérience acquises par Samsung et les fabricants chinois.

Dans ce contexte, quelques semaines supplémentaires peuvent être préférables à une commercialisation précipitée. La difficulté consiste à trouver le bon équilibre. Un retard limité peut renforcer l’idée qu’Apple refuse les compromis. Un décalage de plusieurs mois commencerait en revanche à transformer l’annonce en promesse lointaine, ce que la marque évite généralement avec l’iPhone.

Le prix rendra les exigences encore plus élevées

Le niveau de qualité attendu sera d’autant plus important que l’iPhone Ultra devrait se positionner très haut en prix. Les rumeurs récentes évoquent un tarif de départ autour de 2 000 dollars, voire légèrement davantage. À ce niveau, les utilisateurs accepteront difficilement des défauts typiques d’une première génération.

La charnière devra inspirer confiance, l’écran intérieur devra être convaincant, l’autonomie devra rester correcte et l’ensemble devra donner le sentiment d’un produit abouti plutôt que d’une expérimentation coûteuse.

Apple ne peut donc pas simplement lancer « son premier pliable ». Elle doit donner l’impression d’arriver avec une version suffisamment mature pour justifier les années d’attente.

L’iPhone Ultra pourrait être annoncé avant d’être réellement disponible

À quelques heures de l’événement, tout indique donc que le calendrier de l’iPhone Ultra pourrait être différent de celui des iPhone 18 Pro. Apple pourrait très bien présenter l’appareil le 9 septembre tout en repoussant ses premières livraisons de plusieurs semaines afin de laisser aux chaînes de production le temps d’atteindre un niveau suffisant.

Ce scénario permettrait à la marque de conserver l’impact médiatique du lancement sans prendre le risque d’un démarrage industriel trop fragile.

Il créerait en revanche une situation inhabituelle : le produit le plus attendu de l’événement serait aussi celui que presque personne ne pourrait acheter immédiatement.

Après près d’une décennie à observer le marché du pliable, Apple n’a plus vraiment le droit à une première génération approximative. Si la marque préfère sacrifier quelques semaines de disponibilité pour sécuriser la charnière et l’écran, le choix peut se défendre. Mais plus le délai s’allongera, plus la question changera : il ne s’agira plus de savoir si l’iPhone Ultra est prêt à être annoncé, mais s’il est réellement prêt à être vendu.