Apple a officialisé sa keynote : rendez-vous le mercredi 9 septembre 2026 à 19 h, heure de Paris, au Steve Jobs Theater. Deux iPhone Pro y sont attendus, l’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max, aux côtés du premier pliable de la marque. L’iPhone 18 standard, lui, ne sera pas de la fête.

Voici ce que les fuites accumulées depuis janvier 2025 permettent de dire, et surtout ce qu’elles ne permettent pas encore d’affirmer.

Un lancement en deux temps Solide

C’est le changement le plus structurant de cette génération. Apple abandonnerait le lancement annuel unique au profit de deux vagues : les modèles les plus chers à l’automne 2026, les modèles abordables au premier trimestre 2027.

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Le scénario circule depuis plus d’un an chez les analystes. Il a pris une tournure nettement plus concrète lorsque des dirigeants de Pegatron, assembleur historique d’Apple, ont situé les iPhone 18 Pro à l’automne lors d’un appel financier relayé par l’Economic Daily News. L’iPhone 18 et l’iPhone 18e — ce dernier remplaçant la lignée SE — suivraient au printemps 2027.

Puce A20 Pro : le premier 2 nm d’Apple Solide

Les deux modèles Pro embarqueraient l’A20 Pro, gravée avec le procédé N2 de TSMC. C’est la première génération 2 nm du fondeur taïwanais, et le premier vrai saut de gravure depuis plusieurs générations d’iPhone.

Attention en revanche aux chiffres qui circulent. Le leaker Fixed Focus Digital évoque jusqu’à 18 % de performances supplémentaires et environ 30 % de consommation en moins face à l’A19 Pro. TSMC, de son côté, annonce officiellement 10 à 15 % de performances supplémentaires à consommation identique par rapport au N3E. L’ordre de grandeur est crédible ; le détail mélange encore données de fondeur et projections.

Une Dynamic Island enfin plus discrète Solide

Apparue sur l’iPhone 14 Pro en 2022, la Dynamic Island n’avait plus bougé. Elle rétrécirait nettement cette année sur les modèles Pro. Une image de verre de protection publiée par ShrimpApplePro montre une ouverture sensiblement plus étroite, ce qui confirme une tendance déjà pointée par plusieurs sources depuis le printemps.

Le résultat ne donnera pas encore un écran totalement bord à bord : c’est une étape sur la route qu’Apple s’est fixée, celle de dissimuler progressivement ses capteurs sous la dalle.

Ouverture variable : le Pro Max seul en piste ? Prudence

L’ouverture variable — la capacité à faire varier mécaniquement la quantité de lumière atteignant le capteur — est attendue depuis des mois sur la gamme Pro. Un rapport publié sur Weibo rebat les cartes : seul l’iPhone 18 Pro Max en bénéficierait, l’iPhone 18 Pro conservant une ouverture fixe.

Si le point se confirmait, l’écart entre les deux modèles Pro deviendrait bien plus marqué que les années précédentes, où leur partie photo était quasiment identique. Plusieurs sources antérieures annonçaient pourtant la technologie sur les deux appareils : à ce stade, la question reste ouverte.

Prix : la hausse de 100 dollars en embuscade Prudence

Après les Mac et les iPad, augmentés en 2026, l’iPhone pourrait être le prochain sur la liste. Selon Mark Gurman, la hausse persistante du coût de la mémoire, du stockage et des semi-conducteurs pèse assez sur les marges pour qu’Apple étudie plusieurs scénarios tarifaires.

Le plus simple : 100 dollars de plus sur les modèles Pro. L’iPhone 18 Pro passerait de 1 099 à 1 199 dollars aux États-Unis, soit environ 9 %. Le Pro Max progresserait également, sans que son nouveau tarif soit connu. Aucune décision définitive n’aurait été arrêtée, et Apple peut encore ajuster sa stratégie d’ici la keynote.

Design et coloris : le « Dark Cherry » en vedette Prudence

Pas de refonte spectaculaire attendue. Les coques fuitées pointent un châssis légèrement plus épais et un module photo redessiné, mais l’essentiel de la nouveauté visible tiendrait aux couleurs.

Quatre finitions reviennent avec insistance : un rouge profond baptisé « Dark Cherry », un Light Blue, un Silver et un Dark Gray. C’est le rouge qui concentre l’attention, dans le rôle tenu l’an dernier par l’orange cosmique.

Écran et batterie : des gains discrets Prudence

Apple préparerait une dalle LTPO+ plus économe, fournie par Samsung et LG, avec un coût d’approvisionnement en forte baisse d’après plusieurs rapports. Côté autonomie, les attentes doivent rester mesurées : la batterie ne progresserait que marginalement, avec deux capacités distinctes selon les marchés.

Les stocks, principale inconnue de la rentrée À vérifier

Plusieurs rapports décrivent une tension sur la mémoire suffisamment sérieuse pour limiter les volumes disponibles au lancement, voire pour peser sur le calendrier de l’A20 Pro. Apple aurait réagi en diversifiant ses fournisseurs, en testant notamment la mémoire du chinois CXMT.

Impossible, à ce stade, de mesurer l’effet réel sur les délais de livraison. C’est le point à surveiller après la keynote, une fois les précommandes ouvertes.