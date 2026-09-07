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Rumeurs · Produit

iPhone 18 Pro et 18 Pro Max : tout ce que l’on sait

Keynote fixée au 9 septembre, puce A20 Pro gravée en 2 nm, Dynamic Island réduite et un rouge « Dark Cherry » : voici l'état des rumeurs sur les deux iPhone Pro de 2026, trié par niveau de confiance.

Lancement attendu 9 septembre 2026
Rumeurs depuis Janvier 2025
Sources 6

Yohann Poiron

Smartphones

iPhone 18 Pro et 18 Pro Max : tout ce que l'on sait
Explorer le hub des rumeurs Bilan à jour · 7 septembre 2026 · 138 rumeurs recensées · 6 sources citées
L'ESSENTIEL
  • L'officialisation d'une keynote très attendue fixée au mercredi 9 septembre 2026 au Steve Jobs Theater.
  • L'arrivée de la puissante puce A20 Pro gravée en 2 nm pour un bond historique en autonomie.
  • Une Dynamic Island enfin plus discrète et un superbe coloris rouge sombre "Dark Cherry".
  • Une ouverture photo variable qui pourrait être réservée en exclusivité au modèle Pro Max.
  • Un lancement en deux temps marquant un tournant inédit dans le calendrier de la marque.

Apple a officialisé sa keynote : rendez-vous le mercredi 9 septembre 2026 à 19 h, heure de Paris, au Steve Jobs Theater. Deux iPhone Pro y sont attendus, l’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max, aux côtés du premier pliable de la marque. L’iPhone 18 standard, lui, ne sera pas de la fête.

Voici ce que les fuites accumulées depuis janvier 2025 permettent de dire, et surtout ce qu’elles ne permettent pas encore d’affirmer.

Un lancement en deux tempsSolide

C’est le changement le plus structurant de cette génération. Apple abandonnerait le lancement annuel unique au profit de deux vagues : les modèles les plus chers à l’automne 2026, les modèles abordables au premier trimestre 2027.

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Le scénario circule depuis plus d’un an chez les analystes. Il a pris une tournure nettement plus concrète lorsque des dirigeants de Pegatron, assembleur historique d’Apple, ont situé les iPhone 18 Pro à l’automne lors d’un appel financier relayé par l’Economic Daily News. L’iPhone 18 et l’iPhone 18e — ce dernier remplaçant la lignée SE — suivraient au printemps 2027.

Puce A20 Pro : le premier 2 nm d’AppleSolide

Les deux modèles Pro embarqueraient l’A20 Pro, gravée avec le procédé N2 de TSMC. C’est la première génération 2 nm du fondeur taïwanais, et le premier vrai saut de gravure depuis plusieurs générations d’iPhone.

Attention en revanche aux chiffres qui circulent. Le leaker Fixed Focus Digital évoque jusqu’à 18 % de performances supplémentaires et environ 30 % de consommation en moins face à l’A19 Pro. TSMC, de son côté, annonce officiellement 10 à 15 % de performances supplémentaires à consommation identique par rapport au N3E. L’ordre de grandeur est crédible ; le détail mélange encore données de fondeur et projections.

Une Dynamic Island enfin plus discrèteSolide

Apparue sur l’iPhone 14 Pro en 2022, la Dynamic Island n’avait plus bougé. Elle rétrécirait nettement cette année sur les modèles Pro. Une image de verre de protection publiée par ShrimpApplePro montre une ouverture sensiblement plus étroite, ce qui confirme une tendance déjà pointée par plusieurs sources depuis le printemps.

Le résultat ne donnera pas encore un écran totalement bord à bord : c’est une étape sur la route qu’Apple s’est fixée, celle de dissimuler progressivement ses capteurs sous la dalle.

Ouverture variable : le Pro Max seul en piste ?Prudence

L’ouverture variable — la capacité à faire varier mécaniquement la quantité de lumière atteignant le capteur — est attendue depuis des mois sur la gamme Pro. Un rapport publié sur Weibo rebat les cartes : seul l’iPhone 18 Pro Max en bénéficierait, l’iPhone 18 Pro conservant une ouverture fixe.

Si le point se confirmait, l’écart entre les deux modèles Pro deviendrait bien plus marqué que les années précédentes, où leur partie photo était quasiment identique. Plusieurs sources antérieures annonçaient pourtant la technologie sur les deux appareils : à ce stade, la question reste ouverte.

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Prix : la hausse de 100 dollars en embuscadePrudence

Après les Mac et les iPad, augmentés en 2026, l’iPhone pourrait être le prochain sur la liste. Selon Mark Gurman, la hausse persistante du coût de la mémoire, du stockage et des semi-conducteurs pèse assez sur les marges pour qu’Apple étudie plusieurs scénarios tarifaires.

Le plus simple : 100 dollars de plus sur les modèles Pro. L’iPhone 18 Pro passerait de 1 099 à 1 199 dollars aux États-Unis, soit environ 9 %. Le Pro Max progresserait également, sans que son nouveau tarif soit connu. Aucune décision définitive n’aurait été arrêtée, et Apple peut encore ajuster sa stratégie d’ici la keynote.

Design et coloris : le « Dark Cherry » en vedettePrudence

Pas de refonte spectaculaire attendue. Les coques fuitées pointent un châssis légèrement plus épais et un module photo redessiné, mais l’essentiel de la nouveauté visible tiendrait aux couleurs.

Quatre finitions reviennent avec insistance : un rouge profond baptisé « Dark Cherry », un Light Blue, un Silver et un Dark Gray. C’est le rouge qui concentre l’attention, dans le rôle tenu l’an dernier par l’orange cosmique.

Écran et batterie : des gains discretsPrudence

Apple préparerait une dalle LTPO+ plus économe, fournie par Samsung et LG, avec un coût d’approvisionnement en forte baisse d’après plusieurs rapports. Côté autonomie, les attentes doivent rester mesurées : la batterie ne progresserait que marginalement, avec deux capacités distinctes selon les marchés.

Les stocks, principale inconnue de la rentréeÀ vérifier

Plusieurs rapports décrivent une tension sur la mémoire suffisamment sérieuse pour limiter les volumes disponibles au lancement, voire pour peser sur le calendrier de l’A20 Pro. Apple aurait réagi en diversifiant ses fournisseurs, en testant notamment la mémoire du chinois CXMT.

Impossible, à ce stade, de mesurer l’effet réel sur les délais de livraison. C’est le point à surveiller après la keynote, une fois les précommandes ouvertes.

Calendrier prévisionnel

Passé
Janvier 2025 Premières fuites
  • Les premiers rapports évoquent une puce A20 gravée en 2 nm
  • L'hypothèse d'une gamme scindée en deux vagues commence à circuler
Passé
Printemps 2026 Le design se précise
  • Coques et maquettes fuitées : châssis plus épais, module photo redessiné
  • Quatre coloris possibles, dont le « Dark Cherry »
  • Plusieurs sources convergent sur une Dynamic Island plus compacte
Passé
Été 2026 Tarifs et chaîne d'approvisionnement
  • Mark Gurman évoque une hausse de 100 dollars sur les modèles Pro
  • Apple ajusterait ses approvisionnements mémoire pour éviter une pénurie
  • Un protecteur d'écran fuité montre l'ouverture réduite de la Dynamic Island
Prochain rendez-vous
9 septembre 2026 Keynote « Surprise and shine »
  • Présentation à 19 h heure de Paris, au Steve Jobs Theater
  • Première keynote produit dirigée par John Ternus
  • iPhone 18 Pro, 18 Pro Max et premier pliable au programme
À venir
Mi-septembre 2026 Précommandes et disponibilité
  • Précommandes attendues le 11 ou le 12 septembre
  • Disponibilité une semaine plus tard, sous réserve des stocks
À venir
Premier trimestre 2027 Le reste de la gamme
  • iPhone 18 standard et iPhone 18e attendus au printemps 2027

Ce qui change

9 critères
Critère Version actuelle iPhone 18 Pro / iPhone 18 Pro Max
Puce A19 Pro — 3 nm A20 Pro — 2 nm (TSMC N2)
Dynamic Island Inchangée depuis l'iPhone 14 Pro Nettement réduite
Ouverture photo Fixe Variable, sur le Pro Max seulement
Écran LTPO LTPO+ (Samsung et LG)
Coloris Orange cosmique en tête d'affiche Dark Cherry, Light Blue, Silver, Dark Gray
Prix de départ (US) 1 099 $ 1 199 $ (hypothèse)
Batterie Capacité unique Deux capacités selon les marchés
Calendrier de gamme Toute la gamme en septembre Pro en septembre, standard début 2027
Bouton Contrôle photo Présent Conservé, composants simplifiés =

Sources & confiance

6 sources principales
Source Rôle Confiance Crédit
Mark Gurman Bloomberg · Power On
Très fiable 		À l'origine du scénario de hausse tarifaire de 100 dollars.
Ming-Chi Kuo Analyste, TF International Securities
Très fiable 		Référence sur la chaîne d'approvisionnement asiatique.
Pegatron Assembleur · via Economic Daily News
Fiable 		A situé les modèles Pro à l'automne 2026 lors d'un appel financier.
ShrimpApplePro Leaker · accessoires et vitres
Fiable 		Source de la fuite sur la Dynamic Island réduite.
Digital Chat Station Leaker Weibo · composants
À vérifier 		Origine de l'exclusivité ouverture variable sur le Pro Max.
Fixed Focus Digital Leaker · silicium
À vérifier 		Chiffres A20 Pro (+18 % / −30 %) non recoupés à ce jour.

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