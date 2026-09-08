Un marché global sous tension qui recule de 4 % sur un an malgré la résistance des leaders.

Apple affiche la plus forte croissance du top 5 avec un bond de 14 % de ses expéditions.

Huawei a pris la tête du marché mondial des montres connectées au deuxième trimestre 2026, selon les dernières estimations de Counterpoint Research. Le constructeur chinois devance Apple de seulement 1,7 point de part de marché, contre 3,8 points un an plus tôt.

L’écart se resserre surtout grâce à la progression d’Apple. Les expéditions d’Apple Watch auraient augmenté de 14 % sur un an, contre seulement 1 % pour Huawei. Une dynamique qui pourrait permettre à la firme de Cupertino de reprendre rapidement la première place, notamment avec l’arrivée de sa prochaine génération de montres.

Derrière les deux leaders, Garmin progresse de 11 %, tandis que Xiaomi voit ses expéditions chuter de 38 %. Imoo complète également le haut du classement, alors que Samsung reste absent du top 5 établi par Counterpoint.

Toutefois, le marché dans son ensemble reste sous pression : les expéditions mondiales de smartwatches ont reculé de 4 % sur un an au deuxième trimestre, et Counterpoint ne prévoit qu’environ 1 % de croissance sur l’ensemble de 2026.

Ces chiffres diffèrent fortement de ceux publiés récemment par Omdia, qui attribuait près de 46 % du marché à Apple. Une divergence qui s’explique principalement par des méthodologies et des catégories de produits différentes selon les cabinets d’études.

Dans un marché désormais mature, la bataille entre Huawei et Apple devrait surtout se jouer sur les nouvelles fonctions de santé, de sport et d’intelligence artificielle capables de convaincre les utilisateurs de renouveler leur montre.