Call of Duty: Modern Warfare 4 approche de sa sortie et Infinity Ward vient de dévoiler les configurations PC nécessaires pour faire tourner le prochain épisode de la célèbre franchise. Bonne nouvelle pour les joueurs équipés d’anciennes machines : la configuration minimale reste relativement accessible, même si le SSD devra disposer de 115 Go libres.

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Une configuration minimale encore accessible

Pour jouer à Call of Duty: Modern Warfare 4 avec les réglages graphiques les plus bas, Infinity Ward demande un processeur AMD Ryzen 5 1400 ou Intel Core i5-6600, accompagné de 8 Go de mémoire vive.

Côté carte graphique, les joueurs pourront notamment utiliser une Radeon RX 470, une GeForce GTX 970 ou GTX 1060, voire une Intel Arc A580. La configuration minimale demande 3 Go de VRAM.

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Voici les spécifications détaillées :

Composant Configuration minimale Processeur AMD Ryzen 5 1400 / Intel Core i5-6600 Mémoire vive 8 Go Carte graphique Radeon RX 470 / GeForce GTX 970 ou GTX 1060 / Intel Arc A580 VRAM 3 Go Stockage 115 Go, SSD requis Système Windows 10 64 bits, dernière mise à jour

Le stockage constitue donc un point à surveiller. Comme souvent avec Call of Duty, le jeu réclamera une place conséquente sur le SSD, avec 115 Go nécessaires pour l’installation.

16 Go de RAM et une RTX 3060 Ti pour jouer en 90 FPS

Pour profiter du multijoueur avec les réglages élevés et viser 90 images par seconde, la configuration monte d’un cran. Infinity Ward recommande notamment une AMD Radeon RX 6600 XT, une NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti ou une Intel Arc B580.

Le processeur devra également être plus récent, avec un Ryzen 5 3600 ou un Core i7-8700K, tandis que la mémoire vive passe à 16 Go.

Composant Configuration recommandée Processeur AMD Ryzen 5 3600 / Intel Core i7-8700K Mémoire vive 16 Go Carte graphique Radeon RX 6600 XT / GeForce RTX 3060 Ti / Intel Arc B580 VRAM 8 Go Stockage 115 Go, SSD requis Système Windows 11 64 bits, dernière mise à jour

Cette configuration cible donc davantage les joueurs souhaitant profiter du multijoueur dans de bonnes conditions, plutôt que simplement faire tourner le jeu.

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Pour la 4K, le ray tracing fait grimper les exigences

Les joueurs qui souhaitent pousser Modern Warfare 4 beaucoup plus loin devront en revanche disposer d’une machine nettement plus musclée. Pour jouer en 4K avec mise à l’échelle, réglages Ultra et ray tracing de haute qualité, Infinity Ward recommande un processeur Ryzen 7 3700X ou Core i7-10700K, 32 Go de RAM et une carte graphique récente.

La configuration indiquée est la suivante :

Composant 4K Ultra + ray tracing Processeur AMD Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-10700K Mémoire vive 32 Go Carte graphique Radeon RX 9070 XT / GeForce RTX 5070 Ti VRAM 16 Go Stockage 115 Go, SSD requis Système Windows 11 64 bits, dernière mise à jour

L’écart entre la configuration minimale et cette configuration haut de gamme est donc particulièrement important, notamment du côté de la carte graphique et de la mémoire vive.

Les pilotes devront également être à jour

Infinity Ward recommande par ailleurs d’utiliser des versions précises des pilotes graphiques afin de profiter d’une expérience plus fluide :

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NVIDIA : 616.56

AMD : 26.7.1

Intel : 32.0.101.8974

Sur le papier, Call of Duty: Modern Warfare 4 conserve donc une configuration minimale relativement raisonnable pour un jeu prévu pour 2026. Les joueurs disposant d’un PC plus ancien pourront toujours tenter l’aventure, tandis que les configurations récentes seront nécessaires pour exploiter les réglages élevés, la 4K et le ray tracing.

Call of Duty: Modern Warfare 4 est annoncé pour le 23 octobre 2026.