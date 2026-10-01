Un soutien total de la direction pour bâtir un modèle économique durable et centré sur le jeu.

Un démenti formel de Microsoft concernant une éventuelle vente ou scission de Xbox.

Xbox n’est pas à vendre. Asha Sharma, qui dirige désormais l’activité gaming de Microsoft, a clairement démenti les informations selon lesquelles le groupe pourrait chercher à céder ou à scinder sa division Xbox.

Dans un entretien accordé au New York Times, Sharma affirme que Microsoft fera « tout ce qui est nécessaire » pour assurer l’avenir de l’activité, notamment en travaillant sur de nouveaux partenariats et un modèle opérationnel différent. Elle ne ferme toutefois pas la porte à une évolution future de l’organisation de Xbox.

Ces déclarations interviennent après plusieurs informations évoquant une possible séparation de Xbox. The Information avait rapporté en juin que le PDG de Microsoft, Satya Nadella, et sa directrice financière Amy Hood avaient envisagé différentes options, dont une éventuelle scission de l’activité gaming.

Des informations plus récentes indiquaient toutefois que les deux dirigeants soutenaient désormais le « Xbox Reset » piloté par Sharma.

Ce vaste chantier prévoit notamment une réduction des effectifs pouvant atteindre 3 200 postes au cours de l’exercice fiscal 2027, ainsi qu’une importante réorganisation des studios. Plusieurs changements ont déjà été annoncés : le prochain Halo passe sous la responsabilité d’Activision, tandis que d’autres équipes et studios ont été réorganisés au sein de Microsoft Gaming.

Xbox se restructure en filiale autonome ?

Satya Nadella a publiquement soutenu la démarche de Sharma. Le dirigeant de Microsoft a récemment décrit la réduction des effectifs et la simplification de l’organisation comme une étape nécessaire pour construire un modèle économique durable permettant de toucher davantage de joueurs.

La restructuration vise également à réduire les niveaux hiérarchiques, concentrer les ressources sur les principales franchises Xbox et revoir l’organisation des studios. Xbox pourrait ainsi fonctionner avec une structure plus proche d’une filiale autonome, à l’image de LinkedIn au sein de Microsoft, sans pour autant être séparée du groupe.

Sharma insiste sur une stratégie à long terme et reconnaît que l’organisation de Xbox pourra encore évoluer. Pour l’instant, cependant, le message officiel est clair : Microsoft travaille à transformer Xbox, pas à la vendre.