Une anticipation de tous les futurs appareils et générations de la marque Xbox.

Un renouvellement officiel de l'accord de publication entre Take-Two et Microsoft pour Xbox.

À quelques semaines de la sortie de GTA 6, prévue le 19 novembre 2026, Take-Two vient de renouveler son accord de publication avec Microsoft. Une annonce qui pourrait laisser penser à un rapprochement particulier autour du prochain jeu de Rockstar, mais le document déposé auprès de la SEC raconte une histoire beaucoup plus classique.

Selon le document financier de Take-Two, les deux entreprises ont signé le 17 septembre 2026 un nouvel accord baptisé « XBOX Publisher License Agreement ». Celui-ci autorise Take-Two à développer, publier, fabriquer, commercialiser, distribuer et vendre des produits compatibles avec les appareils Xbox.

Microsoft conserve notamment des droits d’approbation sur les concepts des jeux, leurs versions finales ainsi que certains éléments marketing. Le groupe rémunère Take-Two selon les modalités prévues par l’accord, notamment via des tarifs de gros et/ou un partage des revenus pour les produits numériques.

L’accord semble surtout constituer une mise à jour de la relation commerciale existante entre Take-Two et Xbox, plutôt qu’un nouveau partenariat spécifiquement lié à GTA 6. Le précédent contrat faisait notamment référence aux consoles Xbox One et Xbox Series X|S, tandis que la nouvelle formulation évoque désormais « tous les appareils Xbox ».

Cette évolution pourrait donc permettre de couvrir les futures générations et appareils Xbox, mais elle ne fournit aucune indication d’un changement concernant GTA 6. Microsoft peut continuer à commercialiser et promouvoir le jeu sur ses plateformes Xbox comme prévu, tandis que Rockstar conserve son calendrier de lancement du 19 novembre.

L’accord intervient alors que GTA 6 enregistre déjà une forte demande sur Xbox, Take-Two ayant récemment indiqué que les précommandes du jeu battaient des records sur la plateforme. Le renouvellement apparaît donc avant tout comme une façon de maintenir le cadre commercial permettant aux deux entreprises de travailler ensemble avant et après la sortie du jeu.