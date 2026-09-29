Sony ne participera pas au CES 2027, une première dans l’histoire du groupe. Alors que le grand salon technologique de Las Vegas se tiendra en janvier prochain et que les rumeurs évoquent une arrivée de la PlayStation 6 en 2027, cette absence écarte au moins la possibilité d’une présentation de la prochaine console lors de l’événement.

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Sony a confirmé sa décision à Bloomberg, en expliquant qu’il évalue régulièrement sa participation aux événements et sa stratégie de communication en fonction des priorités de ses différentes activités. Le groupe semble aujourd’hui vouloir mettre davantage l’accent sur le divertissement, ses propriétés intellectuelles et les technologies destinées aux créateurs.

Sony abandonne le CES 2027

La décision concerne l’ensemble du groupe. Sony précise que les sociétés affiliées ne présenteront pas non plus leurs produits au CES 2027, ce qui signifie que le fabricant japonais sera totalement absent du salon.

Le CES reste pourtant l’un des principaux rendez-vous mondiaux pour les nouveautés électroniques grand public. Sony y a historiquement présenté ou mis en avant de nombreuses technologies liées aux téléviseurs, à l’audio, à l’image et, plus largement, à son écosystème électronique.

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Cette absence ne signifie toutefois pas que Sony abandonne le matériel grand public. Le groupe continue notamment d’investir dans son activité gaming, comme le montre la présentation récente des casques Pulse et Pulse Elite pour PlayStation, dont le lancement est prévu en 2027.

La PS6 ne sera donc pas dévoilée au CES

Pour les joueurs, la conséquence la plus évidente concerne la PS6. Sony n’a toujours pas annoncé officiellement la date de sortie de sa prochaine console et n’a pas indiqué qu’elle serait présentée au CES.

Les rumeurs autour de la PS6 se sont pourtant multipliées ces derniers mois. Certaines évoquent notamment une puce déjà finalisée pour la production et des performances pouvant atteindre environ 40 TFLOPS. Ces informations restent toutefois issues de sources non officielles et ne constituent pas des caractéristiques confirmées par Sony.

L’absence de Sony au CES 2027 ne permet donc pas de tirer de conclusion définitive sur le calendrier de la PS6. La console pourrait toujours être dévoilée à un autre moment en 2027, dans le cadre d’un événement PlayStation dédié ou d’une communication indépendante du CES.

Sony veut davantage miser sur le divertissement

La justification donnée par Sony est surtout stratégique. Le groupe indique vouloir adapter sa présence événementielle à ses différentes activités et à leurs priorités. Cette orientation correspond à l’évolution de Sony ces dernières années. PlayStation, le cinéma, la musique et les propriétés intellectuelles occupent une place centrale dans la stratégie du groupe, tandis que certaines activités historiques de l’électronique grand public ne jouent plus le même rôle qu’auparavant.

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Le CES n’est donc peut-être plus considéré comme un rendez-vous suffisamment important pour justifier une présence globale de Sony, particulièrement si le groupe préfère organiser ses annonces directement auprès de ses communautés et de ses partenaires.

Les pénuries de mémoire pourraient-elles jouer un rôle ?

Le calendrier de la PS6 intervient également dans un contexte compliqué pour l’industrie. Les tensions sur l’approvisionnement en mémoire vive pourraient notamment compliquer la production de nouvelles consoles à grande échelle.

Cependant, il est impossible d’affirmer que ces difficultés expliquent la décision de Sony de ne pas participer au CES. Le groupe n’a pas évoqué la PS6, les composants ou les pénuries de mémoire dans les raisons communiquées pour son absence.

Il faut donc distinguer les deux sujets : Sony a officiellement annoncé son retrait du CES 2027, tandis que les informations concernant les caractéristiques, la production et le calendrier de la PS6 restent largement spéculatives.

Une PS6 toujours attendue en 2027

Sony pourrait parfaitement profiter de 2027 pour communiquer sur la PS6 sans passer par le CES. Le salon de Las Vegas n’est d’ailleurs pas nécessairement le cadre le plus naturel pour annoncer une nouvelle génération de PlayStation.

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L’entreprise dispose de nombreux canaux dédiés à son activité gaming et peut choisir un événement PlayStation spécifique pour présenter sa future console, ses jeux et ses services.

Pour l’instant, une chose est donc certaine : la PS6 ne sera pas présentée par Sony au CES 2027, puisque le groupe n’y participera pas. Pour le reste, notamment la date de présentation et de commercialisation de la console, Sony entretient encore le mystère.