Comme attendu, Nothing revient sur le marché des casques audio avec le Headphone (1) Pro, successeur du Headphone (1) lancé l’année dernière. Pour cette nouvelle génération, la marque britannique revoit largement sa copie avec une architecture acoustique à trois haut-parleurs, une réduction de bruit plus performante et une connectivité plus complète.

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Le constructeur accompagne également ce lancement de la nomination de V comme nouvel ambassadeur mondial de la marque. Mais c’est surtout la fiche technique du casque qui retient l’attention, avec notamment un tweeter xMEMS et une transmission audio USB-C jusqu’en 24 bits/192 kHz.

Trois haut-parleurs pour couvrir tout le spectre

Le Headphone (1) Pro adopte une architecture acoustique composée de trois transducteurs par côté, chacun étant spécialisé dans une plage de fréquences. Le premier est un haut-parleur de basses de 40 mm, chargé de couvrir les fréquences de 20 Hz à 10 kHz. Il est accompagné d’un transducteur dynamique de précision de 13 × 8 mm destiné notamment aux médiums, aux voix et aux instruments, sur une plage allant de 5 à 15 kHz.

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Nothing ajoute enfin un tweeter xMEMS de 3,2 × 6,0 × 1,15 mm pour les hautes fréquences, jusqu’à 40 kHz. Cette technologie à semi-conducteurs doit notamment améliorer la rapidité de réponse sur les transitoires aigus.

Cette configuration permet à Nothing de proposer une séparation matérielle des différentes bandes de fréquences plutôt que de confier l’ensemble du spectre à un seul transducteur.

Du Hi-Res Audio jusqu’en 24 bits/192 kHz

Le Headphone (1) Pro prend en charge la certification Hi-Res Audio, aussi bien en filaire qu’en sans-fil. En Bluetooth, le casque prend en charge le codec LDAC, avec une transmission pouvant atteindre 24 bits/96 kHz. La connexion USB-C va plus loin, avec une transmission audio numérique annoncée jusqu’en 24 bits/192 kHz sans perte.

Une entrée jack 3,5 mm reste également disponible pour une utilisation analogique, avec une prise en charge allant jusqu’à 24 bits/96 kHz.

Le casque embarque par ailleurs Bluetooth 6.1, ainsi que les codecs AAC et SBC. Le LC3 est également pris en charge pour la diffusion audio, tandis que Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair et la connexion à deux appareils sont disponibles.

Un réglage réalisé avec Metropolis Studios

Nothing s’est associé aux Metropolis Studios, à Londres, pour travailler sur la calibration acoustique du casque. Un mode Flat EQ permet notamment de rechercher une restitution plus linéaire. Nothing propose également un profil spatial inspiré de la salle Studio B du studio londonien.

La spatialisation prend en charge le suivi dynamique de la tête et propose cinq profils : Standard, Studio B, Club, Concert Hall et Live House.

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L’application Nothing X permet ensuite d’aller plus loin avec plusieurs profils d’égalisation et un Advanced EQ à huit bandes. Les utilisateurs peuvent notamment ajuster différents paramètres dans une plage allant de 20 Hz à 20 kHz.

Une réduction de bruit jusqu’à 46 dB

Nothing a également renforcé le système de réduction de bruit active. Le Headphone (1) Pro embarque 10 microphones, avec trois microphones feed-forward et deux microphones feedback par côté pour le système ANC hybride.

La marque annonce une réduction de bruit adaptative en temps réel pouvant atteindre 46 dB, ainsi qu’une bande passante de suppression élargie de 40 % par rapport au Headphone (1). Le traitement est censé s’adapter en permanence aux variations de l’environnement et aux fuites acoustiques autour des coussinets.

Un mode Transparence adaptatif est également disponible lorsque l’utilisateur souhaite conserver une perception de son environnement.

Des appels mieux isolés

Nothing s’est aussi attaqué à la qualité des appels. Un système de quatre microphones dédié à la captation vocale utilise des algorithmes de réseau neuronal profond pour isoler la voix. Selon Nothing, les modèles ont été entraînés sur plus de 30 millions d’échantillons acoustiques, notamment pour mieux réduire le vent et les bruits environnants.

Le casque dispose ainsi d’un système distinct de traitement vocal, en complément de la réduction de bruit utilisée pour l’écoute musicale.

Un casque plus confortable, mais toujours lourd

Le Headphone (1) Pro pèse 327 grammes, ce qui le place dans la catégorie des casques plutôt lourds. Nothing utilise une structure combinant titane et aluminium. Les oreillettes peuvent s’incliner jusqu’à 20 degrés grâce à leur système de pivot, tandis que l’arceau a été élargi de 2 mm. La mousse a également été épaissie de 1 mm et serait 50 % plus souple que celle utilisée sur la génération précédente.

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Les commandes physiques restent au cœur de l’expérience. Nothing conserve notamment ses commandes de type roller et paddle, complétées par des boutons permettant de gérer la lecture, le volume, les appels, l’ANC et l’assistant vocal.

Le casque bénéficie enfin d’une certification IP52, qui le protège contre la poussière et les projections d’eau.

Jusqu’à 68 heures d’autonomie

La batterie de 1 060 mAh permet d’atteindre jusqu’à 68 heures d’écoute avec le codec AAC lorsque la réduction de bruit est désactivée. Avec l’ANC activé, l’autonomie annoncée descend à 30 heures en AAC. En LDAC, Nothing annonce jusqu’à 53 heures sans ANC et 28 heures avec ANC.

La recharge rapide permet de récupérer jusqu’à 4 heures d’écoute en cinq minutes sans ANC, ou environ deux heures avec la réduction de bruit active.

Le casque est livré avec un étui rigide doublé de TPU et doté d’une boucle permettant d’y accrocher des accessoires.

Un positionnement premium à 349 euros

Le Nothing Headphone (1) Pro est proposé en noir et blanc. Son prix est fixé à 349 euros. Le casque est disponible via la boutique officielle de Nothing et ses revendeurs partenaires.

Avec cette génération Pro, Nothing cherche clairement à monter en gamme sur le marché des casques sans fil. L’association de trois transducteurs, d’un tweeter xMEMS, du LDAC, de l’USB-C audio haute résolution et d’une ANC annoncée jusqu’à 46 dB constitue une fiche technique particulièrement complète.

Le poids de 327 grammes et le positionnement tarifaire de 349 euros seront toutefois deux éléments à prendre en compte face à une concurrence déjà très installée. Nothing mise donc autant sur l’architecture acoustique et les fonctionnalités avancées que sur son identité de marque pour faire la différence.