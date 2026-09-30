Fairphone prépare une nouvelle génération de ses écouteurs sans fil avec les Fairbuds 2, plus de deux ans après le lancement du premier modèle. Après plusieurs fuites et un premier teaser officiel, la marque néerlandaise confirme déjà quelques détails importants avant la présentation complète prévue le 14 octobre.

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Le nouveau modèle conservera surtout l’une des caractéristiques qui ont fait la particularité des premiers Fairbuds : une conception pensée pour être réparable et modulaire, tout en améliorant la qualité audio avec l’arrivée du codec Bluetooth LDAC de Sony.

Sept pièces entièrement remplaçables

Fairphone ne change donc pas de philosophie avec les Fairbuds 2. Les nouveaux écouteurs conserveront sept composants entièrement remplaçables et modulaires. Cette approche permet de remplacer certaines pièces défectueuses plutôt que de devoir remplacer l’ensemble des écouteurs. Elle s’inscrit dans la stratégie plus large de Fairphone visant à prolonger la durée de vie de ses produits et à réduire leur impact environnemental.

Le premier Fairbuds avait déjà adopté cette approche particulièrement rare sur le marché des écouteurs true wireless. La nouvelle génération devrait donc conserver cette caractéristique comme argument central.

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Les détails précis concernant les sept modules et leur remplacement seront toutefois à confirmer lors de la présentation officielle.

Le LDAC arrive enfin

La principale évolution technique annoncée concerne la connectivité Bluetooth. Les Fairbuds 2 seront compatibles avec le codec LDAC de Sony, qui permet notamment la transmission audio haute résolution et adaptative en Bluetooth.

C’est une amélioration notable par rapport aux premiers Fairbuds, qui se limitaient aux codecs SBC et AAC, une configuration assez proche de celle proposée par les AirPods d’Apple.

Le LDAC permettra aux utilisateurs disposant d’un smartphone compatible de profiter d’une transmission audio sans fil avec davantage de données. Le bénéfice réel dépendra toutefois également de la qualité des écouteurs, de la source audio et des conditions de connexion.

Un prix de 119 euros en Europe

Fairphone prévoit de commercialiser les Fairbuds 2 en Europe au prix de 119 euros. Le lancement européen interviendra en premier, avant la commercialisation américaine.

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Ce positionnement est inférieur au prix de lancement de la première génération. Les Fairbuds avaient été commercialisés à 149 euros en 2024.

Une présentation le 14 octobre

Fairphone conserve encore une partie des informations concernant les Fairbuds 2 jusqu’à leur présentation officielle. Le constructeur a toutefois déjà confirmé les deux éléments qui devraient constituer les principaux arguments de cette génération : la réparabilité et le support du LDAC.

Avec un tarif de 119 euros, Fairphone cherche ainsi à rendre sa conception modulaire plus accessible tout en corrigeant l’une des limites techniques du premier modèle. Le rendez-vous est fixé au 14 octobre pour découvrir la fiche technique complète, le design final et les autres nouveautés des Fairbuds 2.