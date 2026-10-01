Les AirPods d’Apple sont depuis longtemps considérés comme des produits particulièrement difficiles, voire impossibles, à réparer. Leur conception très compacte et fortement intégrée laisse généralement peu de place à une intervention sans endommager définitivement les composants.

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Les AirPods 5 marquent pourtant une petite rupture. Après avoir démonté les nouveaux écouteurs, iFixit leur attribue une note de réparabilité de 2/10, contre 0/10 pour les générations précédentes.

Un premier pas vers le remplacement de la batterie

La principale évolution identifiée par iFixit concerne la batterie intégrée aux écouteurs. Jusqu’à présent, les batteries des AirPods étaient pratiquement impossibles à retirer sans détruire leur boîtier. La conception des précédentes générations ne permettait donc pas réellement d’envisager un remplacement de la batterie.

Avec les AirPods 5, Apple semble avoir apporté une modification suffisamment importante pour permettre, au moins en théorie, de retirer la batterie sans détruire complètement l’écouteur.

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Le démontage reste néanmoins particulièrement délicat. iFixit indique qu’il faut disposer de compétences techniques, de patience et surtout procéder avec beaucoup de précaution pour espérer remplacer les petites batteries intégrées.

Ce n’est donc pas encore une réparation accessible au grand public.

Une réparation toujours très risquée

Cette amélioration ne transforme pas pour autant les AirPods 5 en écouteurs facilement réparables. Pour les autres composants, iFixit continue de constater d’importantes difficultés. Une intervention sur certains éléments peut toujours conduire à la destruction définitive de l’écouteur. La batterie constitue donc davantage une petite ouverture dans une conception jusqu’ici quasiment hermétique qu’une véritable révolution en matière de réparabilité.

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Autre particularité relevée par iFixit : les batteries des deux écouteurs ne sont pas identiques. Apple utiliserait des batteries spécifiques pour l’écouteur gauche et l’écouteur droit, avec des différences au niveau de la position des contacts et de la polarité. Le remplacement nécessite donc de tenir compte du côté concerné.

Une note qui passe de 0 à 2/10

Cette modification suffit néanmoins à faire progresser significativement les AirPods dans la grille d’iFixit. Pendant environ dix ans, les différentes générations d’AirPods avaient obtenu une note de 0/10 en réparabilité. Les AirPods 5 décrochent pour la première fois une note supérieure, avec 2/10. Le score reste évidemment très faible, mais iFixit le considère comme une amélioration notable par rapport aux générations précédentes.

Le boîtier de recharge n’échappe toutefois pas aux critiques. Sa conception reste elle aussi particulièrement difficile à réparer.

Une avancée symbolique plus qu’une révolution

Le passage de 0 à 2/10 ne change pas fondamentalement la philosophie de conception des AirPods. Les écouteurs restent des produits très intégrés, complexes à ouvrir et particulièrement risqués à réparer.

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Mais cette première évolution autour de la batterie est intéressante : elle montre qu’une intervention sur un composant essentiel à la durée de vie du produit pourrait désormais être techniquement envisageable.

Pour les AirPods 5, 2/10 reste donc une mauvaise note, mais c’est aussi le meilleur score jamais obtenu par la gamme selon iFixit.