Après de multiples fuites, Samsung change de format pour ses écouteurs sans fil. Avec les Galaxy Buds On, la marque entre sur le marché des écouteurs à clipser, conçus pour rester autour de l’oreille plutôt que de fermer le conduit auditif.

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L’objectif est double : proposer une expérience audio plus ouverte tout en permettant à l’utilisateur de rester davantage conscient de son environnement. Samsung accompagne ce nouveau format de plusieurs fonctions destinées au confort, aux appels et à l’utilisation mains libres.

Un format ouvert qui mise sur le confort

Les Galaxy Buds On adoptent une construction ergonomique qui se positionne autour de l’oreille. Samsung affirme avoir étudié différentes morphologies afin d’adapter la position des haut-parleurs, des batteries et de la structure flexible. La pression est ainsi répartie sur plusieurs zones de l’oreille pour maintenir les écouteurs en place pendant les déplacements.

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À l’arrière, des commandes tactiles permettent de gérer la lecture musicale et les appels sans avoir à sortir le smartphone.

Le format ouvert constitue surtout une alternative aux écouteurs intra-auriculaires traditionnels. Le conduit auditif n’est pas obstrué, ce qui doit permettre de mieux percevoir les sons environnants.

Des haut-parleurs TwinBoost et jusqu’à 9,5 heures d’autonomie

Pour la partie audio, Samsung utilise des haut-parleurs TwinBoost conçus pour renforcer notamment la restitution des basses. Le volume peut être ajusté automatiquement en fonction de l’environnement sonore afin d’adapter l’écoute aux conditions extérieures.

Le constructeur a également intégré un système baptisé Audio Leakage Reduction, destiné à limiter les fuites sonores inhérentes aux écouteurs ouverts.

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Les Galaxy Buds On utilisent la plateforme audio Snapdragon S7 Gen 1 Sound Platform de Qualcomm, associée à un amplificateur Class-D. Samsung annonce jusqu’à 9,5 heures d’écoute musicale avec une seule charge.

Trois microphones et un capteur de conduction osseuse

Samsung mise également sur la qualité des appels. Les Galaxy Buds On intègrent trois microphones, accompagnés d’un Voice Pickup Sensor basé sur la conduction osseuse. Le système utilise également des algorithmes de machine learning afin de distinguer la voix de l’utilisateur des bruits environnants.

L’approche est particulièrement adaptée au format ouvert, qui peut laisser davantage de sons extérieurs parvenir jusqu’aux microphones.

Gemini Live et commandes sans les mains

Samsung ajoute plusieurs fonctions liées à son écosystème Galaxy AI. Les Galaxy Buds On permettent notamment d’accéder à Gemini Live par commande vocale. L’utilisateur peut également créer des mémos vocaux avec une pression prolongée, puis les rechercher ultérieurement avec Bixby.

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Samsung va encore plus loin avec des commandes basées sur les mouvements de la tête. Certains gestes peuvent notamment servir à répondre ou raccrocher un appel, ignorer une alarme ou consulter des notifications.

Cette approche transforme donc les écouteurs en interface supplémentaire pour le smartphone, sans nécessiter systématiquement de toucher l’écran.

Un lancement d’abord en Corée du Sud

Les Galaxy Buds On seront commercialisés en Corée du Sud à partir du 27 octobre, au prix de 299 000 wons, soit environ 195 euros. Samsung prévoit ensuite un déploiement progressif sur d’autres marchés, mais n’a pas encore communiqué les dates précises de disponibilité à l’international.

Au lancement, les écouteurs seront proposés uniquement en noir. Avec les Galaxy Buds On, Samsung explore donc un format encore relativement peu répandu dans son catalogue. Le pari repose sur une combinaison entre écoute ouverte, maintien autour de l’oreille, fonctions IA et commandes mains libres.

Reste à voir si ce nouveau design parviendra à trouver son public face aux écouteurs intra-auriculaires et aux autres modèles open-ear déjà présents sur le marché.