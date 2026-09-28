Le Blue Yeti fait son grand retour. Seize ans après le lancement du premier modèle, devenu l’un des microphones USB les plus reconnaissables auprès des créateurs de contenu, Logitech G dévoile le Blue Yeti 2, une nouvelle génération qui conserve l’identité visuelle de son prédécesseur tout en modernisant largement son fonctionnement.

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Le nouveau microphone mise notamment sur un capteur de proximité 3D, un traitement audio numérique intégré, une réduction du bruit assistée par IA et un écran LED couleur de 1,3 pouce. Le tout est proposé à 159,99 euros, soit seulement 10 euros de plus que le prix de lancement du premier Yeti en 2009.

Un nouveau Yeti, toujours reconnaissable

Le Blue Yeti 2 conserve une silhouette très proche de celle du modèle original. Un choix qui relève autant de la continuité esthétique que de la nostalgie, puisque la gamme Blue a profondément changé depuis son rachat par Logitech pour 117 millions de dollars en 2018.

Logitech a ensuite progressivement intégré les produits Blue à sa marque Logitech G, avant de faire disparaître officiellement la marque Blue en 2023. Le nouveau microphone est donc commercialisé sous l’identité Logitech G Blue Yeti 2, même si le nom Blue reste clairement présent dans son ADN.

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Le microphone est disponible en noir ou en blanc, avec un tarif de 159,99 euros. Il se positionne ainsi sous plusieurs références concurrentes destinées aux podcasteurs et créateurs, notamment le Shure MV7, dont les modèles USB démarrent à un tarif sensiblement supérieur.

Un capteur de proximité pour corriger l’un des défauts du Yeti

L’une des nouveautés les plus intéressantes du Yeti 2 se trouve dans son capteur audio de proximité. Celui-ci est capable de suivre la voix de l’utilisateur dans un espace tridimensionnel et d’adapter automatiquement plusieurs paramètres en fonction de sa position par rapport au microphone.

Le système peut notamment ajuster le gain, l’égalisation et les directivités de captation lorsque l’utilisateur s’éloigne ou se rapproche du micro. L’objectif est de maintenir une qualité d’enregistrement cohérente sans obliger le créateur à modifier manuellement ses réglages.

Cette fonction répond également à un problème assez particulier du premier Yeti. Son design pouvait inciter certains utilisateurs à parler vers le haut du microphone plutôt que vers sa zone de captation prévue. Avec la détection de proximité et les ajustements automatiques, Logitech cherche à rendre le nouveau modèle plus tolérant aux erreurs de positionnement.

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Une qualité audio jusqu’en 24 bits / 48 kHz

Le Blue Yeti 2 propose une capture audio haute résolution jusqu’à 24 bits et 48 kHz. Logitech ajoute un traitement numérique du signal, ou DSP, directement intégré au microphone afin d’améliorer la clarté de la voix sans nécessiter systématiquement un traitement logiciel externe.

Le microphone bénéficie également d’une réduction du bruit alimentée par l’IA. Elle vise notamment les sons parasites fréquents dans un environnement de streaming ou de travail, comme le bruit d’un ventilateur d’ordinateur ou les clics d’une souris.

L’approche est cohérente avec le positionnement du produit : permettre à un créateur de produire un son propre sans devoir maîtriser toute la chaîne de traitement audio. Le Yeti 2 cherche ainsi davantage à automatiser les réglages qu’à transformer chaque utilisateur en ingénieur du son.

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Un écran couleur pour visualiser les réglages

Autre nouveauté visible : un écran LED couleur de 1,3 pouce placé sur la façade du microphone. Il affiche différentes informations liées aux réglages audio et met notamment en scène un petit personnage baptisé « Yeti character ». L’interface permet de visualiser les niveaux de gain et les directivités utilisées. Logitech conserve par ailleurs des commandes physiques afin que les utilisateurs qui préfèrent régler manuellement leur microphone puissent continuer à le faire.

Cette combinaison entre automatisation et contrôle manuel est probablement l’un des aspects les plus intéressants du Yeti 2. Les débutants peuvent laisser le microphone gérer une partie des paramètres, tandis que les utilisateurs plus expérimentés conservent la possibilité d’intervenir directement.

159,99 euros pour succéder à une icône

Le tarif de 159,99 euros place le Yeti 2 dans une zone particulièrement intéressante pour un microphone USB destiné aux créateurs. Il est nettement moins cher que certains microphones USB/XLR haut de gamme et reste proche du positionnement historique du Yeti.

Le clin d’œil est d’autant plus marqué que le premier Blue Yeti avait été lancé à 149,99 euros en 2009. Dix-sept ans plus tard, Logitech demande donc seulement 10 euros supplémentaires pour une génération qui ajoute traitement numérique, réduction du bruit par IA, détection de proximité et écran couleur.

Reste maintenant à vérifier ce que ces technologies donnent dans des conditions réelles, notamment la qualité de la réduction de bruit et la pertinence des ajustements automatiques. Sur le papier, Logitech ne cherche pas simplement à moderniser le Yeti : le constructeur veut surtout rendre son microphone historique plus facile à utiliser sans abandonner les contrôles traditionnels.