Google Japan frappe encore avec un concept de clavier aussi absurde que fascinant. Baptisé Gboard くるくる, ou Gboard Conveyor Belt, ce clavier physique fait littéralement défiler les touches devant le doigt de l’utilisateur, comme un mini tapis roulant.

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Présenté le 1er octobre, ce prototype s’inscrit dans une tradition désormais bien établie de Google Japan, qui imagine régulièrement des claviers volontairement farfelus pour réinventer la saisie de texte. Et cette fois, Google a décidé que ce n’était plus à l’utilisateur de chercher la bonne touche : c’est la touche qui vient à lui.

Un clavier à 29 touches qui défilent

Le principe du Gboard Kuru Kuru est aussi simple qu’étrange. Au lieu de déplacer ses doigts sur une surface remplie de touches fixes, l’utilisateur place son index devant le mécanisme et attend que la bonne touche arrive à portée.

Le dispositif comporte 29 touches qui circulent en boucle sur une sorte de convoyeur. Il suffit ensuite d’appuyer sur la touche souhaitée lorsqu’elle passe devant le doigt.

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Évidemment, ce fonctionnement est nettement moins efficace qu’un clavier traditionnel. Mais c’est justement le principe du projet : Google Japan le présente comme une sorte de « révolution copernicienne » de la saisie, où le modèle classique de recherche de la touche est totalement inversé.

Le nom « Kuru Kuru » fait d’ailleurs référence à une expression japonaise évoquant un mouvement tournant ou rotatif.

Un concept totalement assumé

Le Gboard Conveyor Belt n’est pas présenté comme un futur produit grand public. Google confirme dans le dépôt GitHub associé au projet qu’il s’agit d’un concept expérimental et non d’un produit officiellement supporté.

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Il reprend ainsi la formule utilisée depuis plusieurs années par Google Japan : créer un prototype spectaculaire, publier son fonctionnement et laisser les plus curieux tenter de le reproduire.

Le choix du 1er octobre n’est pas non plus anodin. Cette date est devenue une sorte de rendez-vous annuel pour les concepts Gboard expérimentaux de Google Japan, le 1/10 faisant référence aux claviers de 101 touches.

Vous ne pourrez pas l’acheter… mais vous pouvez le fabriquer

Google ne prévoit donc pas de commercialiser le Gboard Kuru Kuru. En revanche, l’entreprise a publié les schémas et le code source nécessaires à sa fabrication dans le dépôt GitHub google/mozc-devices. Le projet demande notamment des pièces imprimées en 3D ainsi que plusieurs composants électroniques et mécaniques. Google fournit également un guide de construction détaillé.

Autrement dit, ce clavier complètement improbable est accessible à ceux qui veulent mettre les mains dans le cambouis. Et rien n’empêche même de construire deux exemplaires pour tenter une expérience de saisie à deux mains encore plus extravagante.

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Google Japan collectionne les claviers improbables

Le clavier à convoyeur n’est d’ailleurs que le dernier épisode d’une longue série. Le dépôt officiel de Google consacré à ces appareils recense de nombreux concepts expérimentaux. En 2025, Google Japan avait notamment présenté le Gboard Dial, qui remplaçait les touches par des commandes rotatives rappelant les anciens téléphones à cadran.

En 2024, le constructeur avait imaginé un clavier à double face, tandis que les années précédentes avaient donné naissance à des concepts utilisant des cuillères, des gestes ou encore des systèmes de saisie très éloignés d’un clavier classique.

Cette collection est devenue une véritable démonstration de la créativité de Google Japan, dans un marché où les interfaces de saisie évoluent finalement assez peu.

Un projet inutile… et donc parfaitement réussi

Le Gboard Kuru Kuru n’a évidemment aucune vocation à remplacer votre clavier mécanique ou celui de votre ordinateur portable. Son intérêt est ailleurs : faire expérimenter autrement une interface que nous considérons comme acquise. Google Japan transforme ainsi un objet banal en expérience technologique, avec une bonne dose d’humour et une véritable volonté de partager les coulisses techniques.

Et derrière le côté complètement loufoque, le concept rappelle une idée intéressante : il existe encore énormément de façons d’imaginer la saisie de texte lorsque l’on accepte de remettre en question les conventions.

Le plus drôle reste tout de même que Google a trouvé une solution à un problème que personne ne se posait : et si les touches se déplaçaient toutes seules ?