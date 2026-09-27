Ugreen veut simplifier l’un des accessoires les moins élégants du voyageur connecté : l’adaptateur secteur universel. Son nouveau Ugreen X576 réunit dans un même boîtier un adaptateur compatible avec plusieurs types de prises, trois ports USB et une puissance maximale de 67 W, suffisante pour alimenter aussi bien un smartphone qu’un ordinateur portable compact.

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Le constructeur ajoute également un petit écran capable d’afficher en temps réel la puissance, le protocole de charge et l’état thermique. Lancé pour le moment en Chine à 189 yuans, soit environ 25 euros, le Ugreen X576 cherche surtout à remplacer plusieurs accessoires par un seul chargeur relativement compact.

Un chargeur 67 W pensé pour voyager avec un seul adaptateur

La principale particularité du Ugreen X576 vient de son système de prises directement intégré au boîtier. Le chargeur propose des connecteurs adaptés aux prises américaines, britanniques, européennes et australiennes. L’utilisateur peut donc voyager entre plusieurs régions sans transporter différents adaptateurs secteur.

Sa plage d’entrée de 100 à 240 V lui permet également de fonctionner sur les réseaux électriques utilisés dans la plupart des pays. Il n’est ainsi pas nécessaire d’ajouter un convertisseur de tension pour les appareils compatibles avec son alimentation USB.

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Cette intégration est particulièrement intéressante pour les voyageurs qui transportent plusieurs appareils. Les adaptateurs universels classiques doivent souvent être associés à un chargeur USB séparé, ce qui multiplie les accessoires et les connexions. Ici, Ugreen rassemble directement les deux fonctions.

Le Ugreen X576 mesure 92,2 x 52 x 30,9 mm pour un poids de 166 grammes. Ce n’est donc pas un chargeur miniature, mais son format reste raisonnable compte tenu de l’intégration des différents mécanismes de prise et de trois sorties USB. Ugreen compare son encombrement à celui d’un petit paquet de mouchoirs de poche, avec l’objectif évident de le rendre suffisamment compact pour un sac à dos ou un bagage cabine.

Deux ports USB-C jusqu’à 67 W et un USB-A à 22,5 W

Le chargeur propose trois connecteurs : deux USB-C et un USB-A. Lorsqu’un seul appareil est connecté à l’un des ports USB-C, le Ugreen X576 peut délivrer sa puissance maximale de 67 W grâce à la prise en charge du protocole USB Power Delivery 3.2. Cette puissance permet de couvrir une grande partie des appareils mobiles modernes. Smartphones et tablettes peuvent évidemment en profiter, mais 67 W sont également suffisants pour alimenter de nombreux ordinateurs portables fins et légers compatibles avec la recharge USB-C.

Ugreen cite notamment la compatibilité avec différents appareils Apple, Lenovo ou Xiaomi.

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Le port USB-A est pour sa part limité à 22,5 W. Il peut servir à conserver un ancien câble ou à alimenter des accessoires moins exigeants, comme des écouteurs sans fil ou certaines batteries externes. Lorsque plusieurs ports sont utilisés simultanément, le chargeur répartit automatiquement sa puissance entre les appareils connectés. La puissance totale reste dans tous les cas limitée à 67 W.

Cette limite est importante pour comprendre le positionnement du produit. Le X576 peut remplacer le chargeur d’un ordinateur portable et ceux de plusieurs petits appareils, mais il ne délivrera pas 67 W simultanément sur chacun de ses ports.

Un écran affiche la puissance et le protocole de charge en temps réel

Ugreen ajoute également un élément encore relativement inhabituel sur ce type d’accessoire : un écran intégré. Celui-ci permet de consulter plusieurs informations pendant la recharge, notamment le protocole utilisé, l’intensité, la puissance délivrée et l’état général de la charge. Pour la majorité des utilisateurs, ces données ne sont pas indispensables au quotidien. Elles deviennent néanmoins utiles lorsqu’un appareil semble charger plus lentement que prévu ou lorsqu’on souhaite vérifier qu’un ordinateur négocie correctement sa puissance avec le chargeur.

L’afficheur est également associé au système de gestion thermique du Ugreen X576. Il peut indiquer lorsque la protection contre la température intervient pendant une session particulièrement exigeante.

Ugreen propose par ailleurs un mode donnant la priorité au PPS, ou Programmable Power Supply. Celui-ci peut être activé en maintenant la commande du chargeur pendant deux secondes. Le PPS permet d’ajuster plus finement tension et courant pendant la recharge sur les appareils compatibles. Son intégration sous la forme d’un mode directement accessible montre qu’Ugreen destine également le produit aux utilisateurs qui souhaitent davantage de contrôle qu’avec un chargeur USB-C classique.

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Ugreen utilise son architecture AirPyra 2.0 pour réduire l’encombrement

Faire tenir un adaptateur international, trois ports, l’électronique de puissance et un écran dans un boîtier de cette taille impose une organisation interne relativement dense. Ugreen indique utiliser pour cela une architecture baptisée AirPyra 2.0. Le principe repose sur une disposition empilée des composants afin d’exploiter plus efficacement le volume disponible.

Le constructeur ne communique pas ici de détails techniques suffisamment précis pour mesurer directement l’avantage de cette architecture face à d’autres chargeurs compacts. Le résultat permet néanmoins de contenir l’ensemble dans un appareil de 166 grammes. Le compromis reste différent de celui d’un simple chargeur GaN 65 ou 67 W. Ces derniers peuvent être sensiblement plus petits, mais nécessitent toujours un adaptateur supplémentaire lorsqu’ils sont utilisés avec un format de prise différent.

Le Ugreen X576 privilégie donc moins la miniaturisation absolue que la réduction du nombre total d’accessoires à transporter. C’est précisément ce qui peut faire son intérêt pour un utilisateur voyageant régulièrement entre l’Europe, l’Amérique du Nord, le Royaume-Uni ou l’Australie.

Un accessoire intéressant, mais encore réservé à la Chine

Le Ugreen X576 est actuellement proposé en précommande en Chine au prix de 189 yuans. À ce niveau de prix, la combinaison entre adaptateur international, chargeur 67 W, trois ports et écran apparaît particulièrement agressive. Il faudra toutefois attendre une éventuelle commercialisation internationale pour connaître son tarif réel sur d’autres marchés.

Ugreen n’a pour l’instant annoncé ni date ni prix pour une sortie mondiale. Le produit bénéficie d’une garantie annoncée de 18 mois et porte la référence X576. Une éventuelle version internationale pourrait être particulièrement pertinente pour la marque, dont les chargeurs et accessoires USB sont déjà largement distribués en dehors de Chine.

Son principal argument resterait alors sa polyvalence. Les voyageurs réguliers ont généralement le choix entre transporter un adaptateur universel accompagné de leur chargeur habituel ou acheter un bloc réunissant les deux fonctions, souvent au prix d’un format assez encombrant. Ugreen tente ici de trouver un équilibre entre ces deux approches.

Le Ugreen X576 ne cherche donc pas à devenir le chargeur 67 W le plus petit du marché. Son intérêt est ailleurs : faire disparaître l’adaptateur de voyage de la liste des accessoires à emporter, tout en conservant suffisamment de puissance pour recharger presque tout ce qui se trouve dans un sac connecté.