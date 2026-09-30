Polaroid veut pousser la photographie instantanée vers davantage d’expérimentation avec le Polaroid Mod, un nouvel appareil capable de produire plusieurs effets directement au moment de la prise de vue.

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En plus d’un réglage classique de l’exposition, le Mod dispose d’une seconde molette autour de l’objectif permettant de sélectionner quatre modes de prise de vue créatifs. Les effets sont réalisés directement par l’appareil et apparaissent donc sur la photo instantanée, sans passer par une application ou une retouche numérique.

Le Polaroid Mod est disponible mondialement dès aujourd’hui au prix de 185,99 euros sur la boutique en ligne de Polaroid.

Quatre effets directement dans l’appareil

La principale particularité du Polaroid Mod réside dans ses quatre modes créatifs : Double Exposure, Split Shot, Light Painting et Motion Freeze. Deux d’entre eux utilisent plusieurs expositions pour créer une seule photo. Le principe reste volontairement simple : l’appareil indique à l’utilisateur quand réaliser chacune des prises de vue.

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Le mode Double Exposure superpose ainsi deux images afin de mélanger différents sujets ou paysages au sein d’une même photo. Une première exposition est réalisée, puis une seconde vient se superposer à la précédente.

Le Split Shot adopte une approche différente. Il divise la photo en deux parties grâce à un accessoire rotatif qui masque alternativement la moitié de l’objectif. Il devient ainsi possible de combiner deux cadrages différents sur une seule photo instantanée.

Light Painting pour dessiner avec la lumière

Le mode Light Painting exploite une pose longue pour enregistrer les trajectoires d’une source lumineuse. Une lampe torche, un bâton lumineux ou encore une étincelle peuvent ainsi laisser des traces lumineuses dans l’image. Pour éviter que les éléments immobiles ne deviennent flous pendant la longue exposition, Polaroid recommande de placer l’appareil sur un trépied stable.

Le résultat est obtenu directement sur la photo instantanée, sans traitement numérique ultérieur.

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Motion Freeze capture le mouvement

Le quatrième mode, baptisé Motion Freeze, reprend un principe connu des photographes : la synchronisation du flash sur le second rideau. Le Mod utilise une vitesse d’obturation relativement lente afin d’enregistrer la trajectoire d’un sujet en mouvement. Le flash se déclenche ensuite à la fin de l’exposition pour capturer une image nette du sujet.

La photo combine donc un mouvement visible sous forme de traînée et une image nette du sujet, ce qui peut donner un rendu particulièrement dynamique.

Deux objectifs fixes interchangeables

Le Polaroid Mod utilise un système à deux objectifs à mise au point fixe. Le premier dispose d’une focale de 103 mm, destinée aux cadrages standards, tandis que le second affiche une focale de 95 mm et vise davantage les portraits.

Les objectifs peuvent être changés en fonction du sujet photographié. L’appareil conserve donc une approche volontairement analogique tout en proposant davantage de possibilités qu’un appareil instantané classique.

Une molette pour l’exposition

Polaroid n’oublie pas pour autant le contrôle photographique traditionnel. Une molette placée sur la face avant permet de modifier la luminosité de l’exposition, tandis que la seconde molette, située autour de l’objectif, sert à choisir l’un des quatre modes créatifs.

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Le fonctionnement reste ainsi assez immédiat : pas besoin d’écran complexe ni de menus pour expérimenter.

Jusqu’à 120 photos avec une charge

Le Polaroid Mod fonctionne avec les films instantanés Polaroid i-Type et 600, en couleur comme en noir et blanc. Sa batterie de 750 mAh permettrait de photographier jusqu’à 15 packs de films par charge, soit jusqu’à 120 expositions selon Polaroid. L’appareil conserve donc une philosophie entièrement centrée sur la photographie instantanée, avec des effets qui sont intégrés au processus de prise de vue plutôt qu’ajoutés après coup.

Avec le Mod, Polaroid cherche clairement à dépasser la simple photographie instantanée souvenir. Les quatre modes créatifs donnent aux utilisateurs des outils pour expérimenter avec la superposition, la lumière et le mouvement tout en conservant le caractère imprévisible et physique du film instantané.

Le Polaroid Mod est disponible dès aujourd’hui à 185,99 euros sur la boutique de la marque. Sa commercialisation chez d’autres revendeurs américains débutera le 6 octobre.