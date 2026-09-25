DJI pourrait préparer un nouvel accessoire destiné à renforcer les capacités de zoom de la Osmo Pocket 4P, actuellement disponible au prix de 575,04 euros sur le marché. Une image apparue en ligne montre ce qui ressemble à un téléconvertisseur conçu pour se fixer devant le téléobjectif de la petite caméra stabilisée.

Publicité

Aucune annonce officielle n’a toutefois été faite par DJI. Son grossissement, son prix et même sa commercialisation restent inconnus, mais la conception particulière à deux caméras de la Osmo Pocket 4P rend l’idée techniquement intéressante.

Un téléconvertisseur pour gagner en portée sans dépendre du zoom numérique

L’image en circulation montre un accessoire optique qui viendrait vraisemblablement se fixer devant la caméra supérieure de la Osmo Pocket 4P. Celle-ci correspond au téléobjectif dans la configuration verticale à deux caméras adoptée par DJI.

Le principe d’un tel accessoire serait relativement simple : modifier optiquement la focale du téléobjectif afin de rapprocher davantage les sujets éloignés. L’utilisateur pourrait ainsi obtenir un cadrage plus serré avant même d’avoir recours au zoom numérique.

Publicité

Cette différence devient particulièrement importante lorsqu’un sujet se trouve à bonne distance de la caméra. Le recadrage numérique peut rapidement dégrader la qualité de l’image puisqu’il exploite une portion de plus en plus petite du signal original. Une extension optique permettrait de conserver davantage de détails à cadrage équivalent.

Pour une caméra aussi compacte que la Osmo Pocket 4P, l’idée est séduisante. DJI pourrait augmenter ponctuellement la portée de son système sans devoir intégrer un téléobjectif beaucoup plus imposant directement dans le boîtier.

Il reste néanmoins impossible de connaître les performances de cet éventuel accessoire à partir de la seule image disponible. Aucun facteur de grossissement ni aucune caractéristique optique n’ont encore été communiqués.

La disposition verticale des deux caméras pourrait faciliter son utilisation

La conception de la Osmo Pocket 4P joue un rôle important dans cette hypothèse. DJI a placé ses deux caméras l’une au-dessus de l’autre, créant une disposition verticale assez différente des blocs photo horizontaux que l’on retrouve sur de nombreux autres appareils compacts.

Le téléconvertisseur aperçu sur l’image viendrait se placer sur l’objectif supérieur. D’après l’analyse de la disposition des deux caméras, l’objectif grand-angle situé en dessous pourrait rester suffisamment dégagé pour continuer à fonctionner indépendamment. L’utilisateur pourrait alors passer d’un cadrage large obtenu avec la caméra inférieure à une vue beaucoup plus serrée utilisant le téléobjectif et son convertisseur, sans retirer systématiquement l’accessoire.

Cette architecture donnerait davantage de sens au système à deux caméras de la Pocket 4P. Le téléconvertisseur ne servirait pas uniquement à augmenter la focale disponible : il pourrait créer deux perspectives très différentes immédiatement accessibles depuis le même appareil.

La disposition verticale présenterait également un avantage lors de l’enregistrement traditionnel en 16:9. Le champ vertical disponible étant plus limité que la largeur du cadre, le volume occupé par un éventuel accessoire sur la caméra supérieure pourrait être plus facile à gérer sans perturber le fonctionnement de l’objectif placé en dessous.

Publicité

Il faudra évidemment attendre un produit réel pour vérifier que le téléconvertisseur ne provoque pas de vignettage, d’obstruction ou de contraintes supplémentaires sur les mouvements de la nacelle.

Concerts, sport et voyage seraient les usages les plus évidents

Un tel accessoire aurait surtout du sens dans les situations où l’utilisateur ne peut physiquement pas se rapprocher de son sujet. Les concerts constituent un exemple évident : depuis le public, quelques mètres supplémentaires de portée optique peuvent faire une différence importante sur le cadrage d’un artiste situé sur scène.

Le même raisonnement s’applique aux événements sportifs, aux spectacles et aux pièces de théâtre. Dans ces situations, la Pocket 4P peut profiter de sa petite taille et de sa stabilisation, mais la distance avec le sujet impose parfois un recadrage numérique important.

Le voyage représente un autre scénario intéressant. Un téléconvertisseur amovible permettrait d’emporter une solution plus polyvalente sans passer à un appareil photo traditionnel accompagné de plusieurs objectifs. L’accessoire pourrait rester dans un sac et n’être installé que lorsqu’une focale plus longue devient nécessaire.

Tout l’intérêt dépendrait néanmoins du compromis entre grossissement et encombrement. L’Osmo Pocket doit une grande partie de son attrait à son format compact. Un convertisseur trop volumineux ou trop lourd pourrait déséquilibrer cette proposition, voire compliquer le fonctionnement de la nacelle.

DJI aurait donc intérêt à conserver un accessoire suffisamment léger pour rester cohérent avec le concept de la Pocket 4P. Le produit devrait augmenter sensiblement la portée optique sans transformer la petite caméra en système difficile à transporter.

DJI pourrait développer un véritable écosystème optique autour de la Pocket 4P

Au-delà de l’accessoire lui-même, cette fuite suggère une évolution intéressante pour la gamme Osmo Pocket. L’ajout d’un deuxième appareil photo sur la Pocket 4P ouvre davantage de possibilités pour développer des accessoires spécialisés autour de chaque focale.

Un téléconvertisseur constituerait une manière relativement simple d’étendre les capacités du matériel après l’achat. Plutôt que d’imposer un système optique encore plus complexe dans le boîtier, DJI pourrait laisser l’utilisateur choisir les accessoires correspondant à ses besoins.

Publicité

Cette logique est particulièrement adaptée à la photographie et à la vidéo mobiles. Les utilisateurs recherchant avant tout la compacité pourraient conserver la Pocket 4P telle quelle, tandis que ceux filmant régulièrement des sujets éloignés pourraient ajouter une optique dédiée.

La stratégie rappelle également une tendance plus large dans l’imagerie compacte : lorsque les contraintes physiques empêchent d’intégrer toutes les focales dans un appareil de petite taille, les accessoires optiques redeviennent une solution pertinente. Ils permettent d’étendre les possibilités du produit sans pénaliser en permanence son poids et son encombrement.

Reste à savoir si DJI envisage réellement cette approche ou si l’image apparue en ligne représente seulement un prototype, un concept ou un accessoire qui ne sera jamais commercialisé.

Un accessoire prometteur, mais encore totalement officieux

Pour le moment, la prudence reste donc indispensable. DJI n’a confirmé ni l’existence ni le développement de ce téléconvertisseur pour l’Osmo Pocket 4P. Toutes les informations disponibles reposent sur une image ayant fuité et sur l’analyse de la configuration optique de la caméra.

Le facteur de grossissement reste inconnu, tout comme le mécanisme de fixation. On ignore également si l’accessoire serait reconnu automatiquement par la Pocket 4P, s’il nécessiterait une adaptation logicielle particulière ou s’il serait compatible avec toutes les fonctions de stabilisation.

Son prix et sa date de commercialisation éventuelle sont tout aussi mystérieux. Il faudra donc attendre une annonce de DJI ou des informations plus solides avant de considérer cet accessoire comme acquis.

L’idée reste néanmoins particulièrement cohérente avec la Pocket 4P. Sa double caméra verticale permet justement d’imaginer une extension optique spécialisée sans condamner nécessairement l’objectif grand-angle situé juste en dessous.

Si DJI parvient à ajouter une véritable portée optique sans sacrifier la compacité qui fait l’identité de l’Osmo Pocket, ce téléconvertisseur pourrait devenir bien plus qu’un simple accessoire : il transformerait la Pocket 4P en petite caméra modulaire capable de s’adapter beaucoup plus facilement aux concerts, au sport et au voyage.