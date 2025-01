Windows 11 : Votre iPhone intégré au menu Démarrer !

Microsoft continue d’améliorer l’expérience utilisateur sur Windows 11 en facilitant l’intégration des iPhone. Dans une récente publication sur le Windows Insider Blog, l’entreprise a annoncé l’ajout d’une nouvelle option dans le menu Démarrer, permettant aux utilisateurs d’iPhone de consulter rapidement notifications, batterie, contacts récents et statut de connexion avec un widget dédié.

Désormais, lorsqu’un iPhone est connecté au PC, un panneau latéral situé à côté du menu Démarrer affichera des informations essentielles, à l’image de ce que les utilisateurs d’Android bénéficient déjà depuis 2024. Cette mise à jour renforce la synchronisation entre Windows et iOS, un domaine dans lequel Microsoft tente de rivaliser avec l’intégration fluide des Mac et iPhone d’Apple.

Pour profiter de cette nouveauté, certaines conditions doivent être remplies :

Avoir installé la dernière version de Windows 11 en preview (Dev ou Beta channel)

Mettre à jour l’application Phone Link en version 1.24121.30.0 ou supérieure

Disposer d’un PC compatible avec le Bluetooth LE

Avoir un compte Microsoft

Les PC tournant sous les éditions Pro Education et Education de Windows ne sont pas pris en charge. De plus, la mise à jour est déployée progressivement, donc il est possible qu’elle ne soit pas encore disponible sur tous les appareils.

Un transfert de fichiers facilité entre iPhone et Windows

Microsoft ne s’arrête pas là : l’entreprise renforce la compatibilité entre iOS et Windows avec une meilleure gestion des transferts de fichiers. Grâce à cette mise à jour, les utilisateurs d’iPhone peuvent désormais partager des fichiers avec un PC Windows ou un appareil Android en toute simplicité.

L’an dernier, Microsoft avait déjà introduit les réponses suggérées dans l’application Mobile connecté pour accélérer les interactions. Désormais, les utilisateurs d’iPhone bénéficient également de cette fonctionnalité.

Comment activer et gérer cette nouvelle intégration ?

Ouvrez le menu Démarrer

Sélectionnez l’option pour connecter un iPhone ou un Android

Suivez les instructions à l’écran pour finaliser la connexion

Gérez l’affichage de cette fonctionnalité via : Paramètres > Personnalisation > Démarrer

Windows 11 se rapproche de l’écosystème Apple

Microsoft travaille depuis plusieurs années sur l’amélioration de Mobile connecté, son outil de synchronisation avec les smartphones. Même si l’intégration n’atteint pas encore le niveau d’Apple et son écosystème Mac/iPhone, elle progresse rapidement. De son côté, Apple continue d’améliorer ses propres solutions, notamment avec la fonction Recopie de l’iPhone sur Mac.

Cette nouvelle mise à jour est un pas de plus vers une expérience plus fluide entre Windows et iOS, offrant aux utilisateurs d’iPhone un meilleur contrôle de leur appareil sans avoir à passer par un Mac.