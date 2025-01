ChatGPT Gov : L’IA d’OpenAI au service du gouvernement

OpenAI a annoncé le lancement de ChatGPT Gov, une version de son célèbre chatbot ChatGPT spécialement conçue pour répondre aux besoins des agences gouvernementales. Cette initiative vise à fournir aux institutions publiques des outils d’intelligence artificielle (IA) avancés, tout en respectant des normes strictes de sécurité et de confidentialité.

ChatGPT Gov offre aux agences gouvernementales américaines un accès sécurisé aux modèles les plus performants d’OpenAI, tels que le GPT-4o. L’un des atouts majeurs de cette version est la possibilité de déployer le chatbot dans une instance cloud dédiée sur Microsoft Azure, permettant une gestion optimale des données sensibles. Cela est particulièrement important pour les institutions manipulant des informations confidentielles.

OpenAI a déclaré que cette approche pourrait considérablement améliorer l’utilisation de ses outils pour la gestion des données sensibles et non publiques, tout en garantissant la conformité avec les réglementations locales.

Fonctionnalités clés de ChatGPT Gov

ChatGPT Gov inclut de nombreuses fonctionnalités déjà présentes dans ChatGPT Enterprise, notamment :

Enregistrement et partage des conversations : Permet de collaborer au sein d’un espace de travail sécurisé.

Création de GPTs personnalisés : Les agences peuvent développer des solutions spécifiques adaptées à leurs besoins.

Console administrative pour les équipes IT : Offre une gestion simplifiée des utilisateurs, des paramètres et des données.

OpenAI a également révélé collaborer avec le gouvernement britannique pour déployer une version similaire sur le site officiel UK.gov.

Dans son annonce, OpenAI a affirmé que l’objectif de ChatGPT Gov est de garantir que l’IA serve l’intérêt national et le bien public, tout en étant alignée sur les valeurs démocratiques. « En rendant nos produits accessibles au gouvernement américain, nous visons à aider les décideurs à intégrer ces capacités de manière responsable pour offrir de meilleurs services aux citoyens américains », a déclaré OpenAI.

Contexte politique et soutien à l’IA

Ce lancement intervient alors que Donald Trump, président des États-Unis, a récemment annulé un décret de Joe Biden visant à introduire des garde-fous pour les systèmes d’IA dans le pays. Dans le même temps, Trump a participé à l’annonce de Stargate, un projet conjoint de 500 milliards de dollars en partenariat avec OpenAI, SoftBank, Oracle et d’autres, pour construire des centres de données dédiés à l’IA.

Depuis 2024, plus de 90 000 utilisateurs dans 3 500 agences fédérales, étatiques et locales aux États-Unis ont échangé plus de 18 millions de messages via ChatGPT, selon OpenAI. Parmi les organismes ayant déjà adopté ChatGPT, on compte :

Le Laboratoire de recherche de l’US Air Force.

Le Commonwealth de Pennsylvanie.

Le Bureau des Traductions de l’État du Minnesota.

Avec ChatGPT Gov, OpenAI marque une nouvelle étape dans l’intégration de l’intelligence artificielle dans le secteur public. Cette initiative pourrait non seulement transformer la manière dont les agences gouvernementales fonctionnent, mais aussi établir une norme pour l’utilisation responsable de l’IA dans des contextes sensibles. Reste à voir comment cette solution sera adoptée et étendue à d’autres pays et secteurs dans les mois à venir.