DeepSeek R1 : Performances et efficacité impressionnent Sam Altman

Dans un geste inattendu, le PDG d’OpenAI, Sam Altman, a récemment salué les accomplissements de DeepSeek, une startup chinoise qui bouleverse l’industrie avec son modèle R1, à la fois performant et incroyablement économique.

Sur X, Sam Altman a qualifié le modèle DeepSeek R1 d’« impressionnant, particulièrement en termes de ce qu’ils parviennent à offrir pour un coût si bas ».

Cette reconnaissance souligne l’impact croissant de DeepSeek, qui a développé son modèle pour moins de 6 millions de dollars, un contraste saisissant avec les milliards dépensés par des géants comme OpenAI, Google et Microsoft.

Une nouvelle ère de concurrence dans l’IA

Malgré cette reconnaissance, Altman a réaffirmé sa confiance dans les produits d’OpenAI, notamment ChatGPT, tout en exprimant son enthousiasme à l’idée d’une nouvelle concurrence dans le domaine. Il a déclaré : « Nous proposerons évidemment des modèles bien meilleurs, mais c’est véritablement stimulant d’avoir un nouveau concurrent ! Nous allons accélérer nos lancements ».

Altman a également souligné l’importance pour OpenAI de continuer à suivre sa feuille de route en matière de recherche, tout en insistant sur le rôle crucial des capacités de calcul (compute power) dans l’avancement des modèles d’IA : « Le monde va vouloir utiliser énormément d’IA et sera véritablement émerveillé par les modèles de nouvelle génération à venir. Investir dans le calcul est plus important que jamais pour atteindre notre mission ».

L’approche disruptive de DeepSeek

Le modèle R1 de DeepSeek attire l’attention non seulement pour ses performances, mais aussi pour son efficacité en termes de coûts. Développé avec moins de 2 000 GPU Nvidia pour un coût de seulement 5,8 millions de dollars, le modèle remet en question l’idée qu’une IA de pointe nécessite des ressources financières et matérielles massives.

Cette approche pourrait redéfinir le paysage de l’IA, en ouvrant la voie à des pratiques de développement plus accessibles et plus durables pour les startups et les petites entreprises.

DeepSeek, implications pour l’industrie

L’essor de DeepSeek a des implications significatives, tant sur le plan financier qu’environnemental. En prouvant qu’une IA de qualité peut être construite avec moins de ressources, la startup montre qu’il est possible de réduire l’impact énergétique des immenses centres de données.

Cependant, les commentaires d’Altman laissent entendre qu’OpenAI ne suivra pas cette voie à faible coût. L’entreprise mise plutôt sur des investissements massifs en calcul pour repousser les limites de l’IA et atteindre son objectif de développer une intelligence générale artificielle (AGI). Cela met en lumière une potentielle divergence dans l’industrie :

Approche de DeepSeek : IA économique et durable.

Stratégie d’OpenAI : Investissements lourds pour des percées technologiques.

Réactions du marché

Le succès du modèle R1 de DeepSeek a déjà eu des répercussions sur les marchés financiers. Les actions de l’un des principaux partenaires d’OpenAI, SoftBank Group Corp., ont chuté de 4,7 % à Tokyo, reflétant des inquiétudes quant à la capacité de DeepSeek à perturber la domination des acteurs établis. De même, les actions de Nvidia ont connu des fluctuations, les investisseurs se questionnant sur la viabilité à long terme des modèles d’IA fortement dépendants des GPU coûteux.

La reconnaissance de DeepSeek par Altman illustre à quel point la concurrence peut stimuler l’innovation dans le secteur de l’IA. Alors que les avancées de DeepSeek remettent en cause le statu quo, l’industrie devrait connaître des progrès rapides, au bénéfice des consommateurs et des entreprises. Qu’il s’agisse de modèles économiques ou de recherches révolutionnaires soutenues par de puissants moyens informatiques, la course pour façonner l’avenir de l’IA est bel et bien lancée.