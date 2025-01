Smartphones Xiaomi Mix Flip 2 : Plus d’autonomie, plus de puissance, plus fin ! Accueil » Xiaomi Mix Flip 2 : Plus d’autonomie, plus de puissance, plus fin ! Smartphones par Mix Flip 2 Xiaomi Pinterest

Xiaomi Mix Flip 2 : Plus d'autonomie, plus de puissance, plus fin !

Le Xiaomi Mix Flip a été salué comme le meilleur smartphone pliable à clapet de 2024 grâce à son design innovant et ses performances solides. Mais il semble que Xiaomi prépare une suite impressionnante. D’après des fuites récentes, le Mix Flip 2 promet d’apporter plusieurs améliorations notables, de la batterie au design, tout en conservant l’ADN de la gamme. Selon des informations révélées par des fuites, le Xiaomi Mix Flip 2 sera équipé du Snapdragon 8 Elite, un processeur de nouvelle génération qui succède au Snapdragon 8 Gen 3 présent sur le modèle original. Ce choix positionnerait le Mix Flip 2 comme l’un des appareils pliables les plus performants du marché en 2025. La grande nouveauté de cette version concerne la batterie. Alors que le Mix Flip original dispose d’une batterie de 4780 mAh, le Mix Flip 2 pourrait bénéficier d’une capacité comprise entre 5600 et 5700 mAh. Cette amélioration significative prolongerait considérablement l’autonomie du smartphone, un point souvent critiqué sur les appareils pliables à clapet. Ce qui impressionne encore davantage, c’est que Xiaomi réussirait cet exploit sans augmenter la taille ni l’épaisseur du téléphone. Au contraire, des fuites suggèrent que le Mix Flip 2 sera plus mince et plus léger que son prédécesseur. Pour rappel, le modèle original mesure 7,6 mm d’épaisseur et pèse environ 190 grammes. Ces caractéristiques pourraient encore être affinées sur le Mix Flip 2, rendant le téléphone encore plus facile à transporter et à utiliser. Bien qu’aucune image officielle du Mix Flip 2 n’ait encore été dévoilée, on s’attend à des améliorations esthétiques pour renforcer son positionnement haut de gamme. Les rumeurs laissent entendre que Xiaomi pourrait intégrer des technologies d’affichage avancées et optimiser davantage la charnière pour une durabilité accrue. Ces ajustements viseraient à séduire les utilisateurs à la recherche d’un appareil pliable premium. Mix Flip 2, un lancement en 2025 Le Mix Flip 2 pourrait être lancé dans la première moitié de 2025, selon les informations divulguées. Bien que ces détails ne soient pas encore confirmés par Xiaomi, ils proviennent de sources fiables, notamment Digital Chat Station et des documents d’homologation repérés sur la plateforme de certification EEC. Si ces rumeurs se confirment, le Xiaomi Mix Flip 2 pourrait redéfinir les standards des smartphones pliables à clapet, en combinant une autonomie impressionnante, un design optimisé et une puissance de traitement de pointe. Bien que les spéculations doivent encore être prises avec précaution, ce nouveau modèle s’annonce déjà comme un concurrent sérieux dans le segment des pliables en 2025. Restez attentifs pour plus de détails lorsque Xiaomi fera une annonce officielle.