Edge Game Assist : Jouez et naviguez en même temps !

Microsoft enrichit son navigateur Edge avec une fonctionnalité inédite destinée aux joueurs : Game Assist. Ce widget intégré à la barre de jeu de Windows 11 propose un navigateur en superposition, conçu pour permettre aux utilisateurs d’accéder à des guides, astuces, et contenus sans quitter leur jeu. Actuellement disponible en bêta, Game Assist marque un pas supplémentaire dans la volonté de Microsoft de rendre l’expérience gaming plus immersive et connectée.

Game Assist est une superposition de navigateur Edge accessible depuis la barre de jeu Windows (Win+G). Une fois activée, cette fonctionnalité permet aux joueurs de chercher des informations ou des guides directement pendant leur partie.

Game Assist va plus loin en étant « sensible au contexte ». Il peut automatiquement identifier certains jeux (comme Baldur’s Gate 3, Diablo IV, et Hellblade II : Senua’s Saga) et afficher des suggestions adaptées, telles que des guides vidéo ou des articles. Cette capacité devrait s’étendre à d’autres titres au fil des mises à jour de la préversion.

Fonctionnalités clés de Edge Game Assist

Navigation contextuelle et personnalisée

Game Assist exploite le profil Edge auquel vous êtes connecté. Cela signifie que vos favoris, cookies, et données de remplissage automatique sont accessibles sans avoir à vous reconnecter à vos comptes ou sites préférés.

Comme les autres widgets de la barre de jeu de Windows, le navigateur Game Assist peut être épinglé à l’écran, permettant aux joueurs de suivre un tutoriel ou une vidéo YouTube tout en jouant.

Support actuel et à venir

Langue disponible : Actuellement en anglais uniquement.

Support des périphériques : Pour l’instant, Game Assist fonctionne avec une souris et un clavier, mais Microsoft prévoit de supporter les manettes et dispositifs portables dans une future mise à jour.

Mode compact : Une version simplifiée de l’interface sera également introduite prochainement.

Comment tester Edge Game Assist?

Pour accéder à Game Assist, vous devez utiliser la version bêta ou Preview de Microsoft Edge, et suivre ces étapes :

Mettre à jour Windows 11 et la barre de jeu : Assurez-vous que votre système est à jour. Installer Edge Beta ou Dev : Téléchargez la version bêta de Microsoft Edge (ou Dev pour des mises à jour plus fréquentes, mais potentiellement moins stables). Définir Edge Beta comme navigateur par défaut : Allez dans Paramètres Windows > Applications > Applications par défaut, recherchez « Edge » et sélectionnez Edge Beta comme option par défaut. Activer Game Assist: Ouvrez Edge, allez dans Paramètres et plus (« … ») > Paramètres, recherchez Game Assist, et cliquez sur Installer le widget. Redémarrer Edge : Si l’option n’apparaît pas immédiatement, fermez puis relancez Edge, et répétez cette étape si nécessaire.

Collecte de retours et améliorations à venir

Microsoft mise sur les retours de la communauté pour affiner Game Assist. Les utilisateurs peuvent partager leurs suggestions via :

Game Assist > Paramètres > Envoyer des commentaires.

Le Game Assist Community Feedback Portal pour voter sur les fonctionnalités à venir.

Les réseaux sociaux, comme r/MicrosoftEdge et X (anciennement Twitter).

Des mises à jour régulières de la version bêta intégreront les suggestions des joueurs, avec un suivi actif des discussions communautaires.

Une fonctionnalité prometteuse pour les gamers

Game Assist n’est pas qu’un simple ajout technique ; c’est une tentative de Microsoft de fusionner jeu et navigation Web en une expérience fluide. En offrant un accès direct à des informations personnalisées et contextuelles, cette fonctionnalité pourrait séduire les joueurs adeptes du multitâche.

Cependant, son adoption dépendra de son intégration dans le quotidien des joueurs, notamment ceux habitués à utiliser un smartphone ou un autre écran pour leurs recherches en cours de partie. Avec des améliorations prévues, comme le support des manettes et le mode compact, Game Assist a le potentiel pour devenir un outil incontournable pour les utilisateurs de Windows 11 et de Microsoft Edge.

Pour l’essayer, rejoignez la bêta de Microsoft Edge et installez le widget dès maintenant. La navigation en jeu n’a jamais été aussi accessible !