Google Home : Contrôle local des appareils Matter, même sans Internet !

Google simplifie la gestion des appareils Matter via sa plateforme Google Home, introduisant des fonctionnalités innovantes qui augmentent la fiabilité du système tout en permettant un contrôle sans connexion Internet active.

Avec une mise à jour marquante, Google introduit une fonction appelée Home Runtime, qui permet aux appareils comme les Google Nest Hub, Chromecast, Google TV sous Android 14 et certaines TV LG de contrôler les appareils Matter localement, sans avoir besoin d’une connexion Internet. Bien que Google n’ait pas précisé si un réseau Wi-Fi local reste indispensable, cette avancée garantit que les utilisateurs peuvent continuer à contrôler leurs maisons connectées même lors d’une panne Internet.

Selon Jeannie Zhang, chef de produit pour Google Home, cette fonctionnalité offre une gestion des appareils avec « une meilleure fiabilité, plus de confidentialité et une latence réduite. »

Un pas de plus vers l’adoption de Matter

Cette initiative s’inscrit dans l’engagement de Google à promouvoir Matter, le nouveau standard destiné à simplifier l’interopérabilité des appareils connectés. En partenariat avec la Connectivity Standards Alliance, Google travaille à simplifier le processus de certification Matter, tout en collaborant avec MediaTek pour développer une puce intégrant Wi-Fi, Bluetooth LE et Thread, rendant les futurs appareils connectés plus performants et moins coûteux.

Google a également ouvert ses Home API à tous les développeurs, facilitant l’intégration des appareils avec Google Home. Ces outils permettent :

Une configuration rapide via Fast Pair,

Une création simplifiée d’automatisations intelligentes,

Une gestion centralisée des appareils.

Cette initiative vise à accélérer le développement d’appareils connectés, permettant aux développeurs de se concentrer sur l’expérience utilisateur sans être ralentis par des intégrations complexes.

L’impact de Matter sur les maisons connectées

Matter promet de rendre les maisons connectées plus intuitives, permettant aux appareils de marques différentes de travailler ensemble de manière fluide. Bien que ces avancées soient prometteuses, leur adoption généralisée prendra probablement encore du temps.

Avec ce type d’innovation, Google semble déterminé à faire de sa plateforme un pilier central de l’écosystème Matter, en offrant des solutions plus accessibles et robustes pour les utilisateurs de maison connectée.