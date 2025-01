ASUS Zephyrus G14 et G16 : L’ultraportable gaming se réinvente au CES 2025 !

Lors du CES 2025, ASUS Republic of Gamers (ROG) a levé le voile sur sa nouvelle génération d’ordinateurs ultraportables de la série Zephyrus G. Conçus pour allier performances de pointe et design compact, ces ordinateurs s’adressent aux gamers et créateurs de contenu exigeants, en intégrant les dernières innovations en matière de GPU NVIDIA GeForce RTX et de processeurs AMD Ryzen ou Intel Core.

Zephyrus G14 : puissance et portabilité

Le Zephyrus G14 est propulsé par un processeur AMD Ryzen AI 9 HX 370 et peut être équipé d’un GPU NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU. Cette configuration promet des performances exceptionnelles dans un châssis ultra-compact. Avec jusqu’à 64 Go de RAM DDR5 et une large gamme d’options de stockage, le G14 est idéal pour le multitâche intensif et les charges de travail exigeantes.

Côté refroidissement, le G14 innove avec une conception thermique offrant une couverture augmentée de 47 % et une meilleure circulation de l’air, permettant de maintenir des performances optimales même dans un format réduit.

Zephyrus G16 : flexibilité et puissance

Le Zephyrus G16, quant à lui, est équipé d’un processeur Intel Core Ultra 9 285H et peut accueillir un NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU pour des performances encore plus robustes. Grâce à un système de refroidissement optimisé, comprenant un composé thermique à base de métal liquide et une chambre à vapeur couvrant 44 % du châssis, le G16 est conçu pour supporter des sessions de jeu intensives tout en restant silencieux.

Des écrans époustouflants avec la technologie ROG Nebula

Les deux modèles sont équipés des écrans ROG Nebula, offrant des visuels époustouflants.

Le G14 propose un écran OLED 3K avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un temps de réponse ultra-rapide de 0,2 ms.

Le G16, pour sa part, est doté d’un écran 2.5K avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz, idéal pour une fluidité optimale.

Les deux écrans couvrent 100 % du gamut DCI-P3, sont certifiés VESA DisplayHDR True Black 500 et prennent en charge Dolby Vision, garantissant une précision colorimétrique impressionnante et des performances HDR.

Un design soigné et une portabilité inégalée

Malgré leur puissance, les Zephyrus G14 et G16 restent légers et fins, incarnant l’essence de la mobilité. Le Zephyrus G14 pèse seulement 1,5 kg pour une épaisseur de 1,59 cm, tandis que le Zephyrus G16 : légèrement plus grand avec 1,85 kg et 1,49 cm d’épaisseur.

Les deux modèles sont fabriqués dans un châssis en aluminium usiné CNC, associant durabilité et esthétique sophistiquée.

Disponibilité et prix

Le ROG Zephyrus G14 (2025) sera disponible en France en mars 2025, à partir de 3 599,99 euros, chez tous les revendeurs partenaires d’ASUS, ainsi que sur l’Asus Store. Le ROG Zephyrus G16 (2025) sera quant à lui disponible en France en mars 2025, à partir de 3 799,99 euros.