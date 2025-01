CES 2025 : Project Arielle, la chaise gaming climatisée de Razer !

Razer a une fois de plus repoussé les limites de l’innovation au CES 2025 avec un concept audacieux et potentiellement révolutionnaire : Project Arielle, une chaise gaming intégrant des systèmes de chauffage et de refroidissement.

Contrairement à certains prototypes extravagants présentés par la marque ces dernières années, ce projet semble à la fois novateur et réellement pratique, spécialement pour les gamers confrontés à des environnements inconfortables.

Inspiré de la chaise gaming Razer Fujin Pro actuellement disponible à 1 199 euros, Project Arielle va bien au-delà des fonctionnalités classiques. Dotée d’un système de ventilation sans pales, cette chaise utilise un flux d’air contrôlé pour maintenir une température agréable, qu’il fasse trop chaud ou trop froid dans votre espace de jeu.

Trois vitesses de ventilation ajustables permettent de réduire la température perçue de 2 à 5 degrés Celsius dans des environnements secs, selon Razer. Une fonctionnalité idéale pour les climats chauds ou les pièces où les PC gaming produisent une chaleur excessive.

Pour les environnements froids, Project Arielle inclut un système de chauffage PTC similaire à celui que l’on trouve dans les véhicules ou sièges chauffants. Ce système peut produire un air chaud à une température allant jusqu’à 30 degrés Celsius (86 degrés Fahrenheit), créant une expérience de jeu confortable même dans les environnements glacials.

Conception et fonctionnalités supplémentaires

Le contrôle de la température et de la ventilation est géré par un panneau tactile intégré à côté du coussin du siège. Et, fidèle à l’ADN de Razer, la chaise intègre une illumination RGB personnalisable. En mode veille, les LED affichent le vert emblématique de Razer. Lors du chauffage ou du refroidissement, les couleurs varient : rouge pour le chaud, bleu pour le froid, et des nuances de violet ou d’orange pour les transitions.

Cependant, la chaise présente une contrainte : elle doit être branchée sur secteur, ce qui limite les rotations complètes à 360 degrés sans risquer d’enrouler le cordon autour de soi. Heureusement, Razer a conçu un câble doté d’un mécanisme de déconnexion sécurisée en cas de traction accidentelle.

Un concept, pas encore un produit

Pour l’instant, Project Arielle reste un prototype. Razer n’a pas annoncé de plans concrets pour une commercialisation, bien que certains de ses concepts précédents, comme la tablette gaming Razer Edge issue du « Project Fiona », aient fini par voir le jour. D’autres, comme le bureau modulaire Project Sophia ou le laptop à triple écran Project Valerie, sont restés à l’état d’idées.

Avec ses fonctionnalités avancées et son design innovant, Project Arielle marque une étape intéressante dans la recherche de confort pour les gamers. Bien que des défis techniques, notamment liés à l’alimentation et au câble, restent à résoudre, ce concept pourrait transformer l’expérience de jeu pour les joueurs exigeants ou vivant dans des environnements difficiles.

Razer continue d’explorer les frontières du gaming, et Project Arielle pourrait bien être l’une des idées les plus prometteuses présentées au CES cette année.