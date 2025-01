Accueil » CES 2025 : Aurzen ZIP, le mini projecteur pliable et innovant

CES 2025 : Aurzen ZIP, le mini projecteur pliable et innovant

CES 2025 : Aurzen ZIP, le mini projecteur pliable et innovant

Le CES 2025 continue de surprendre avec des gadgets novateurs, et parmi eux, le Aurzen ZIP, un projecteur pliable en trois qui tient dans la poche. Cet appareil singulier combine portabilité, technologie avancée et connectivité sans fil, promettant de redéfinir l’expérience de projection domestique et nomade.

Le Aurzen ZIP se distingue par son format unique. Grâce à un mécanisme de pliage en trois parties, il peut se ranger facilement dans une poche ou un sac. Il utilise une puce DLP (Digital Light Processing), une technologie souvent utilisée dans les imprimantes 3D et les affichages numériques, pour projeter une image en résolution 720p. Cela en fait une solution pratique pour les projections rapides ou en déplacement.

La conception magnétique de la base facilite son positionnement sur diverses surfaces, qu’il s’agisse d’un mur ou d’une table. L’ajout d’un dongle HDMI nommé CastPlay permet de diffuser des contenus sans fil, éliminant ainsi le besoin de câbles encombrants.

Performances de projection du Aurzen ZIP

Malgré sa petite taille, le Aurzen ZIP peut afficher des images d’une taille allant de 20 à 80 pouces. Il offre une luminosité de 100 lumens, suffisante pour des projections en environnement sombre, bien que limitée en plein jour ou dans des espaces très éclairés. Un capteur gyroscopique intégré permet au projecteur de basculer automatiquement entre les modes portrait et paysage, tandis que l’autofocus ToF (Time-of-Flight) garantit une image nette à chaque utilisation.

Doté d’une batterie de 5 000 mAh, le Aurzen ZIP offre une autonomie d’environ 1,5 heure, une performance honorable pour un appareil aussi compact. Côté ergonomie, on retrouve des boutons physiques sur le côté pour contrôler le volume et l’alimentation, ainsi que des commandes tactiles sur le dessus pour naviguer entre les options de menu. Une rangée de LED située près des commandes tactiles indique également le niveau de batterie restant.

Audio intégré et compatibilité étendue

Le projecteur est équipé de haut-parleurs stéréo intégrés, ajoutant une dimension sonore à vos projections. Bien que le son soit adapté à des utilisations basiques, il pourrait être nécessaire de connecter des enceintes externes pour une meilleure immersion.

En termes de connectivité, le Aurzen ZIP peut se synchroniser avec d’autres appareils pour du mirroring ou le visionnage de vidéos.

Disponibilité et prix

Aurzen prévoit de lancer une campagne Kickstarter pour financer la production du ZIP. Si le prix exact n’a pas encore été annoncé, les premières estimations situent le tarif entre 200 et 300 dollars, ce qui en ferait une option abordable pour un projecteur portable et innovant.

Le Aurzen ZIP s’adresse à ceux qui recherchent un projecteur compact, facile à transporter et capable de répondre à des besoins de projection occasionnels. Bien qu’il n’atteigne pas les performances des projecteurs haut de gamme en termes de luminosité ou de résolution, sa conception unique et ses fonctionnalités bien pensées en font un produit attrayant pour un usage nomade.

Avec sa combinaison de design astucieux et de technologie accessible, le ZIP s’annonce comme un gadget incontournable pour les amateurs de divertissement en déplacement.