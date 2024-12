Honor Magic 7 : Prix, spécifications et couleurs dévoilés !

Honor s’apprête à lancer sa série phare Magic 7 à l’international après une première présentation en Chine en octobre. Alors que l’annonce officielle approche, des fuites ont révélé les prix européens, les spécifications et les options de couleurs des Honor Magic 7 Lite et Magic 7 Pro.

Parallèlement, Honor a teasé une version Porsche Design de la série pour le marché chinois, accompagnée de l’annonce de sa prochaine conférence sur les technologies d’imagerie.

Selon des informations repérées par 91mobiles, le Honor Magic 7 Lite 5G sera proposé dans une configuration 8 Go de RAM et 512 Go de stockage au prix de 376,89 € et sera disponible en noir et violet. Quant au Honor Magic 7 Pro 5G, il sera vendu 1 225,90 € dans une variante 12 Go + 512 Go avec des options de couleurs noir et gris.

Il est intéressant de noter que le modèle standard Honor Magic 7 n’est pas mentionné dans ces fuites. Cependant, l’écart de prix important entre les variantes Lite et Pro laisse supposer que cette version standard pourrait se positionner entre les deux.

Honor Magic 7 Lite : Un modèle abordable avec une grande batterie

Le Magic 7 Lite devrait offrir un écran OLED de 6,78 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution de 2700 x 1224 pixels. Sous le capot, il serait alimenté par le processeur Snapdragon 6 Gen 1.

En matière de photographie, le smartphone embarquerait une caméra arrière avec un capteur principal de 108 mégapixels et un second de 5 mégapixels, tandis qu’un capteur de 16 mégapixels s’occuperait des selfies.

Il serait équipé d’une batterie conséquente de 6 600 mAh et fonctionnerait sous Android 14 avec Magic OS 8.0. À noter, le téléphone ne serait pas livré avec un chargeur dans la boîte et pèserait 189 grammes. Par rapport à son prédécesseur, le Magic 6 Lite, la principale amélioration semble être l’augmentation de la capacité de la batterie.

Honor Magic 7 Pro : Une bête technologique

Le Magic 7 Pro se distingue par son écran OLED de 6,8 pouces, offrant une résolution de 2800 x 1280 pixels, la prise en charge de Dolby Vision et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le téléphone sera alimenté par le processeur Snapdragon 8 Elite, cadencé jusqu’à 4,3 GHz, marquant une nette amélioration par rapport au Snapdragon 8 Gen 3 du Magic 6 Pro.

En termes de photographie, il comportera :

Un capteur principal de 50 mégapixels,

Un ultra grand-angle de 50 mégapixels,

Un téléobjectif de 200 mégapixels avec zoom optique 3x.

Pour les selfies, on trouvera un impressionnant capteur de 50 mégapixels.

Le smartphone sera équipé d’une batterie de 5 850 mAh, prenant en charge une charge filaire rapide de 100W et une charge sans fil de 80W. Parmi les autres caractéristiques, on retrouve : Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, Certifications IP68/IP69, Audio DTS:X Ultra, et Android 15 avec Magic OS 9.

Une série pour tous les goûts

Le modèle Lite offre une porte d’entrée abordable dans la gamme Magic 7, avec une autonomie exceptionnelle grâce à sa batterie imposante. À l’inverse, le Pro propose des technologies de pointe destinées aux utilisateurs exigeants en quête d’un smartphone premium.

Avec des prix attractifs et des spécifications impressionnantes, la série Honor Magic 7 semble prête à rivaliser avec les meilleurs modèles de l’industrie sur le marché mondial.