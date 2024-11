Honor Magic 7 Lite : le smartphone abordable de la série Magic 7 se dévoile

Le Honor Magic 7 Lite pourrait bientôt rejoindre la série Magic 7, déjà lancée plus tôt cette année en Chine, avec de récents indices provenant des bases de données de Google Play Supported Devices et Play Console. Ce modèle Lite serait destiné à compléter l’offre avec une version plus abordable, bien qu’il semble qu’il ne s’agisse pas d’un appareil entièrement nouveau.

La base de données de Play Console montre que le Magic 7 Lite porte le même numéro de modèle, HNBRP-Q1, que le Honor X9c, récemment lancé en Malaisie. Cette similitude suggère fortement que le Magic 7 Lite pourrait être un simple rebranding du X9c, plutôt qu’un modèle original.

Selon la liste de la Play Console, le Magic 7 Lite serait équipé d’un SoC Snapdragon 6 Gen 1 de Qualcomm, couplé au GPU Adreno 619 et à 12 Go de RAM, ce qui garantirait des performances solides pour sa catégorie. L’écran conserverait la même résolution que le X9c, soit 2 700 x 1 224 pixels, ce qui renforce l’idée d’une similarité entre les deux appareils. Lappareil fonctionnera sous Android 14.

Si l’on se fie aux spécifications du X9c, le Magic 7 Lite pourrait proposer un écran OLED incurvé de 6,78 pouces, une batterie de 6 600 mAh, et une résistance aux chutes jusqu’à 2,2 mètres.

Le Magic 7 Lite pourrait bien compléter la série en offrant une alternative plus économique tout en conservant l’ADN de la gamme Magic 7.

Lancement et perspectives

Bien que ces indices suggèrent un rebranding pour différentes régions, Honor pourrait envisager quelques ajustements pour le Magic 7 Lite afin de le différencier du modèle X9c. Il reste à voir si l’entreprise annoncera des modifications notables ou des ajouts spécifiques pour ce nouveau modèle Lite. Une confirmation officielle est donc attendue pour clarifier les détails complets.

En résumé, le Magic 7 Lite pourrait enrichir la série avec un smartphone robuste et performant, à un prix potentiellement compétitif. Restez à l’affût des annonces officielles d’Honor pour en savoir plus sur ce modèle et ses spécifications finales.