Glic : Gemini Live arrive dans Chrome pour révolutionner votre navigation !

Un nouveau bruit de couloir fait le tour des communautés technologiques : Google travaillerait sur l’intégration de Gemini Live, son assistant intelligent en temps réel, directement dans le navigateur Chrome.

Ce projet, connu sous le nom de code « Glic » (Gemini Live in Chrome), a été repéré dans le code source de Chromium Gerrit — un espace de développement pour Chrome — par l’utilisateur Leopeva64, qui a partagé ses découvertes sur X (anciennement Twitter).

D’après les informations partagées, Glic ne se limiterait pas à être une simple mise à jour. Le projet inclurait une page de paramètres dédiée et nécessiterait l’accès au microphone et à la localisation de l’utilisateur. Ces indices laissent penser qu’il s’agirait d’un assistant interactif intégré au navigateur. Glic pourrait également proposer une interface flottante ou latérale, affichant des informations contextuelles en fonction de la page visitée, avec une icône dans la barre système pour un accès rapide et discret.

Si vous avez déjà expérimenté l’IA Gemini, vous savez à quel point cet outil peut être puissant. Imaginez maintenant ses capacités directement intégrées dans Chrome. Au lieu de passer d’un onglet à l’autre pour rechercher des informations, vous pourriez simplement demander à Gemini Live de résumer des pages Web, d’expliquer des concepts complexes ou de rechercher des données en arrière-plan.

Un assistant qui simplifie le quotidien

L’intégration de Gemini Live pourrait transformer Chrome en un outil encore plus performant et accessible. Voici quelques cas d’usage pratiques qui montrent le potentiel de Glic :

Rédaction assistée : Imaginez rédiger un e-mail et demander à Gemini Live d’ajuster le ton ou de corriger vos phrases.

Simplification de contenu : Lire un document juridique dense et voir Gemini Live en extraire une version simplifiée et compréhensible.

Achats en ligne : L’assistant pourrait analyser les meilleures offres ou gérer automatiquement vos recherches.

Ce niveau d’assistance pourrait révolutionner l’utilisation quotidienne du navigateur et le rendre indispensable pour des tâches variées.

Google prend le relais de Microsoft et Apple

Google n’est pas la première entreprise à tenter ce genre d’intégration. Microsoft a déjà incorporé Bing Chat dans son navigateur Edge, mais avec une base d’utilisateurs bien moins large que Chrome. Apple, de son côté, adopte une approche plus conservatrice, limitant Siri et les fonctionnalités d’IA à son écosystème fermé, sans véritable intégration dans Safari.

Ce qui distingue Glic, c’est l’échelle de l’opération. Avec Chrome en tête des navigateurs mondiaux, Google pourrait rendre l’assistance IA omniprésente pour un public bien plus large. Toutefois, un faux pas pourrait provoquer une réaction négative, comme ce fut le cas lors de modifications controversées sur YouTube ou Gmail.

Pour l’instant, Glic reste un projet mystérieux, mais s’il est bien exécuté, Google pourrait redéfinir ce qu’un navigateur est capable de faire. Avec une intégration fluide et pertinente, Gemini Live dans Chrome pourrait fixer de nouveaux standards pour l’expérience utilisateur. Si le projet échoue ? Eh bien, il reste toujours Firefox pour les utilisateurs déçus.