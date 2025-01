iPhone 17 : Entre inspiration Pixel et bloc caméra géant, le design final reste incertain

La future gamme iPhone 17, attendue cette année, promet de bousculer les habitudes des utilisateurs avec des changements majeurs. Parmi ces nouveautés, un rapport de l’industrie suggère que l’iPhone 17 Pro pourrait emprunter une direction esthétique similaire à celle des smartphones Google Pixel. Cependant, les récents développements nuancent cette rumeur initiale et laissent penser qu’Apple explore encore plusieurs options.

Initialement, des rapports affirmaient que l’iPhone 17 Pro adopterait une conception proche des Pixel 9 et de ses prédécesseurs, avec un bloc photo arrière en bande horizontale. Pourtant, des sources jugées plus crédibles indiquent qu’Apple n’a pas encore arrêté son choix final. Un prototype actuellement en évaluation conserverait une disposition similaire à celle des modèles actuels, mais avec une île de caméras arrière nettement agrandie.

Cette nouvelle configuration repositionnerait le flash et d’autres capteurs pour tirer parti de cette surface accrue.

Contrairement aux Pixel, où la bande horizontale est mince et élégante, le prototype de l’iPhone 17 Pro aurait un bloc de caméra plus haut et plus imposant, créant un aspect visuel et une prise en main distincts des précédents modèles.

Un rendu conceptuel partagé par un informateur donne une idée plus précise de ce prototype. Cependant, cette version divise : certains jugent ce design moins élégant que celui des Pixel, où l’intégration du bloc caméra est plus subtile. L’aspect plus volumineux du prototype pourrait affecter le confort en main, un critère crucial pour de nombreux utilisateurs.

Adieu à l’iPhone Plus, bonjour à l’iPhone 17 Air

En parallèle, Apple préparerait une révolution dans sa gamme avec l’introduction de l’iPhone 17 Air, un modèle conçu pour remplacer la version Plus. Son atout majeur ? Une finesse exceptionnelle, qui pourrait séduire les amateurs de design épuré. Si ce modèle parvient à combiner des dimensions ultra-minces avec un prix attractif, il pourrait faire de l’ombre à l’iPhone 17 Pro, surtout si ce dernier adopte un design plus controversé.

Fait intéressant, alors qu’Apple pourrait s’inspirer de l’emblématique bande horizontale des Pixel pour ses iPhone, des rumeurs indiquent que Google envisagerait d’abandonner cette conception sur ses futurs modèles. Cette évolution marquerait une rupture avec un élément visuel distinctif des Pixel, ce qui suscite des interrogations sur les orientations respectives des deux géants technologiques.

Avec ces évolutions design et l’introduction de nouveaux modèles, comme l’iPhone 17 Air, Apple semble vouloir innover tout en répondant à des attentes variées. Que ce soit pour les amateurs de finesse ou ceux en quête de performance, la gamme iPhone 17 pourrait redéfinir les standards esthétiques et techniques des smartphones haut de gamme en 2025.