Galaxy S25 Ultra : Écran M14 ou M13 ? Les rumeurs se contredisent

Les rumeurs sur l’écran du Galaxy S25 Ultra de Samsung sont nombreuses, et les sources sont divisées quant à savoir si ce modèle de Samsung intégrera son meilleur écran OLED ou non.

La source bien connue Roland Quandt a révélé que Samsung aurait déjà commencé la production de certaines pièces pour la série Galaxy S25. Pour référence, la production des composants pour le Galaxy S24 aurait débuté en novembre dernier, donc Samsung semble être en avance cette année. Cela pourrait suggérer une date de lancement anticipée, bien que rien ne soit confirmé à ce stade.

Peu de temps après cette fuite, Ice Universe a affirmé que l’écran du Galaxy S25 Ultra comportera des améliorations significatives en termes de luminosité, d’angles de vision et de précision des couleurs par rapport au Galaxy S24 Ultra.

Cette amélioration l’a poussé à penser que Samsung pourrait utiliser le nouveau matériau M14, le même utilisé dans les iPhone 16 Pro et Pro Max.

Cependant, d’autres sources, comme le spécialiste des écrans Ross Young et Jukanlosreve, soutiennent que Samsung pourrait conserver le matériau M13, déjà utilisé sur le Galaxy S24 Ultra. Cette décision viserait à limiter les coûts, d’autant plus que l’intégration de technologies avancées en intelligence artificielle, comme des puces plus puissantes et une plus grande mémoire, augmente déjà le prix de production.

Le M14 : Un matériau plus performant

Le panneau OLED M14 est le matériau le plus performant de Samsung Display, offrant des améliorations notables en termes de luminosité et de durée de vie par rapport aux générations précédentes. Mais son coût pourrait être un obstacle, poussant Samsung à opter pour le M13 pour le Galaxy S25 Ultra, tandis que le M14 resterait réservé aux appareils les plus haut de gamme.

Selon ETNews, Samsung Display aurait commencé à prendre des commandes d’écrans pour la série Galaxy S25, avec des tailles similaires à celles de la génération précédente : 6,16 pouces pour le modèle de base, 6,66 pouces pour le modèle Plus, et 6,86 pouces pour le modèle Ultra.

Bien que certains consommateurs puissent être déçus que Samsung n’utilise pas son meilleur écran pour le Galaxy S25, cette stratégie est en réalité assez courante. En général, les iPhone adoptent les OLED de numéro pair (comme le M14), tandis que Samsung et les fabricants chinois privilégient les numéros impairs, chaque génération de matériaux étant utilisée pendant environ 2 ans. Cela permet aux entreprises de répartir les coûts et d’assurer une continuité de production.

En résumé, même si le Galaxy S25 Ultra pourrait ne pas utiliser le matériau OLED le plus récent, Samsung mise probablement sur une approche équilibrée entre coûts et performances, tout en promettant des améliorations notables dans d’autres aspects de l’affichage.