Nintendo Switch 2 : Un étui de transport révèle les potentielles dimensions de la console

Les rumeurs autour de la Nintendo Switch 2 continuent de faire vibrer la communauté des joueurs et l’industrie du gaming. Une récente fuite provenant d’une plateforme chinoise de commerce en ligne dévoile un étui de transport destiné à la Switch 2, offrant un aperçu des dimensions élargies de la prochaine console de Nintendo. Ces révélations corroborent les spéculations précédentes qui annonçaient une console plus grande, dotée d’un écran élargi et de Joy-Con améliorés.

En effet, un étui de transport protecteur, conçu pour la Nintendo Switch 2, a été listé sur la plateforme 1688 du groupe Alibaba, dévoilant des spécifications révélatrices. Selon le rapport de GameRant, cet accessoire affiche des dimensions de 290 x 135 x 45 mm, nettement supérieures à celles de la Switch actuelle.

À titre de comparaison, la première génération de la Nintendo Switch mesure 239 x 102 x 13,9 mm. La nouvelle épaisseur (45 mm) prend en compte les coussins de protection, mais la longueur et la largeur accrues suggèrent une console beaucoup plus grande. Si ces dimensions reflètent celles de la Switch 2, il est clair que Nintendo s’oriente vers un design élargi.

Switch 2, un écran plus grand et d’autres changements majeurs

Ces nouvelles fuites renforcent de précédentes informations, qui annonçaient un écran de 8 pouces pour la Switch 2, contre 7 pouces pour la version OLED actuelle. Une augmentation d’environ 15 % de la surface d’affichage pourrait améliorer l’expérience visuelle des joueurs.

Par ailleurs, des protections d’écran en verre trempé dédiées à la Switch 2 ont également confirmé un écran plus long en diagonale, soutenant l’idée d’une console plus imposante.

Les innovations attendues sur la Switch 2

Au-delà des dimensions, plusieurs innovations techniques sont pressenties pour ce nouvel appareil. La console pourrait intégrer un nouveau chipset T239, offrant des performances supérieures pour gérer des graphismes plus poussés et des temps de chargement réduits.

D’autres rumeurs intrigantes incluent un écran OLED dès le lancement, une avancée par rapport au modèle standard de la Switch 1, une nouvelle conception des Joy-Con qui pourraient se fixer magnétiquement, abandonnant le système d’attache actuel, et enfin un système à double écran détachable inspiré de la Nintendo 3DS.

Une sortie imminente ?

Nintendo reste discrète, mais les spéculations s’intensifient autour d’une présentation officielle en 2025. L’apparition précoce d’accessoires compatibles, tels que cet étui de transport, laisse penser que le lancement de la Switch 2 pourrait être imminent. Les fans espèrent que cette nouvelle console sera à la hauteur des attentes, en termes de design et d’innovations techniques.

Avec ces indices, la Switch 2 semble se diriger vers un renouvellement significatif de l’expérience de jeu portable, tout en conservant l’esprit modulable qui a fait le succès de son prédécesseur. Reste à voir si Nintendo saura répondre aux attentes grandissantes des joueurs.