Android 16 : Enfin des notifications groupées pour plus de calme !

Google continue d’améliorer l’expérience des notifications sur Android avec une nouvelle fonctionnalité en préparation dans Android 16 : les notifications groupées. Cette option permettra de regrouper automatiquement les notifications par thèmes, comme les promotions, actualités, réseaux sociaux et recommandations, un fonctionnement similaire à celui de Gmail pour les e-mails.

L’expert Android Mishaal Rahman (via Android Authority) a découvert cette nouvelle fonctionnalité cachée dans la deuxième version bêta d’Android 15 QPR2. Pour le moment, elle est désactivée par défaut et non fonctionnelle, mais il est possible d’en activer un aperçu via certaines manipulations avancées.

Une fois activée, la fonctionnalité propose des catégories spécifiques pour regrouper les notifications :

Promotions : notifications marketing ou commerciales.

Notifications : alertes liées à l’information et aux médias.

Réseaux sociaux : notifications provenant des applications sociales.

Recommandations : suggestions personnalisées.

Cette approche devrait offrir une organisation similaire à celle de Gmail, qui divise automatiquement les e-mails en cinq sections, comme Promotions, Réseaux sociaux et notifications.

Une gestion des notifications plus calme et maîtrisée

Actuellement, les notifications Android sont simplement regroupées par application. Avec cette nouvelle option, les utilisateurs pourront non seulement organiser les alertes par thèmes, mais aussi désactiver silencieusement des catégories spécifiques. Cette fonctionnalité pourrait outrepasser les paramètres de notifications propres aux applications, permettant ainsi un meilleur contrôle sur ce qui apparaît sur votre écran.

De plus, cette nouvelle fonctionnalité devrait s’accompagner de la récente Notification Cooldown d’Android 16, qui réduit progressivement le volume des alertes répétitives pour éviter qu’elles ne deviennent intrusives.

Quand peut-on s’attendre à cette nouveauté : Android 15 ou Android 16 ?

La fonctionnalité des notifications groupées n’est pas encore prête pour le grand public. Elle pourrait faire son apparition dans la version stable d’Android 15 QPR2 ou être officialisée avec la sortie d’Android 16.

Pour les utilisateurs submergés par un flux incessant de notifications, cette nouveauté est une véritable bouffée d’air frais. Avec les thèmes clairement définis et la possibilité de mettre en sourdine des catégories entières, cette fonctionnalité permettra de gagner en calme et en productivité.